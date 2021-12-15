Düzce’de hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar dev dalgalara yol açtı!

Düzce'nini Akçakoca ilçesinde etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 50 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreye ulaştı. Dev dalgalar sahili döverken balıkçılar şiddetli rüzgar nedeniyle denize açılamadı. Meteoroloji şiddetli rüzgar ve yağmurun iki gün daha etkili olacağını belirterek uyardı.