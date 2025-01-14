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Edirne’de şüpheli ölüm: Bir gün önce taşındığı binada bıçaklanmış halde bulundu!

Edirne'de meydana gelen şüpheli olayda 56 yaşındaki Günnaz Cancı bir gün önce taşınmış oldukları evin banyosunda göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 14.01.2025 22:07 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 22:07
Edirne’de şüpheli ölüm: Bir gün önce taşındığı binada bıçaklanmış halde bulundu!

Kan donduran olay, Edirne'de meydana geldi. Bir gün önce taşındıkları apartmanın üçüncü katındaki daireye gelen genç kız, annesi Günnaz Cancı'yı, banyoda göğsünden bıçaklanmış halde buldu.

Edirne’de şüpheli ölüm: Bir gün önce taşındığı binada bıçaklanmış halde bulundu!

Annesini kanlar içerisinde bulan kızın ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirne’de şüpheli ölüm: Bir gün önce taşındığı binada bıçaklanmış halde bulundu!

Ekiplerin yaptığı kontrolde Cancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Edirne’de şüpheli ölüm: Bir gün önce taşındığı binada bıçaklanmış halde bulundu!

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı evde Cancı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Edirne’de şüpheli ölüm: Bir gün önce taşındığı binada bıçaklanmış halde bulundu!

Olay saatinde ölen Cancı'nın eşinin ise işte olduğu öğrenildi.

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