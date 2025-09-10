EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2025: 27 bin TL’ye varıyor... En yüksek emekli promosyonu ne kadar?

Milyonlarca emekli, bankaların 2025 Eylül ayı için duyurduğu promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını taşıdıkları bankalardan 3 yıl taahhüt karşılığında nakit destek alabiliyor. Kamu ve özel bankalar, promosyon miktarlarını yükselterek rekabeti artırıyor. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte, güncel rakamlar...
YAPI KREDİ
15 Haziran 2025 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekliler 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
|Aylık Net
Maaş Tutarı
|Maaş
Promosyon
Tutarı
|Ek Ödül
|Toplam
Promosyon
|Fatura
Talimatı
|Kredi Kartı
Harcaması
|Dijital
Aktiflik
|0 - 9.999 TL
|6.250 TL
|2.000 TL
|2.000 TL
|2.000 TL
|12.250 TL
|10.000 TL - 14.999 TL
|10.000 TL
|3.000 TL
|3.000 TL
|2.000 TL
|18.000 TL
|15.000 TL - 19.999 TL
|12.500 TL
|4.000 TL
|4.000 TL
|2.000 TL
|22.500 TL
|20.000 TL ve üzeri
|15.000 TL
|5.000 TL
|5.000 TL
|2.000 TL
|27.000 TL
QNB
|Aylık Net Maaş Tutarı
|Standart Emekli Promosyon
|2 adet Hesaptan Verilecek Yeni Otomatik Ödeme Talimatına Ek Nakit Promosyon
|Kredi Kartı Harcamalarına İade
|Toplam Emeklilik Ödülü
|0-9999 TL
|6,250TL
|3,000TL
|2,400TL
|11,650TL
|10.000 TL- 14.999 TL
|10,000TL
|3,000TL
|2,400TL
|15,400TL
|15.000 TL -19.999 TL
|12,500TL
|3,000TL
|2,400TL
|17,900TL
|20.000 TL ve üzeri
|15,000TL
|3,000TL
|2,400TL
|
20,400TL
Emekli maaşını 30 Eylül 2025'e kadar QNB'ye taşıyan ve 3 yıl boyunca buradan almayı taahhüt eden müşteriler için promosyon 20400 TL'ye varıyor.