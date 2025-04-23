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EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU: Son enflasyona göre belli oldu! Temmuz SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı Temmuz zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü kulağı TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamlarında. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay yayımlanan enflasyon verileri, Temmuz 2025 zammını doğrudan etkileyecek. Ocak-Temmuz dönemi enflasyon farkına göre belirlenecek zam oranı ile birlikte, emeklilerin alacağı maaşlar da yeniden hesaplanacak. Peki, Temmuz 2025'de emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte emekli maaş zammı hesaplamaları...

Giriş Tarihi: 23.04.2025 12:04 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 12:04
EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU: Son enflasyona göre belli oldu! Temmuz SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

3 aylık enflasyon verisinin belli olmasının ardından emekli maaşı zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. S. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ilk 3 aylık enflasyon oranlarının ardından, gözler 6 aylık verilerle belirlenecek zam oranına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yılın ikinci maaş artışı, bu enflasyon farkına göre netleşecek. Peki, Temmuz zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak, kaç TL?

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU: Son enflasyona göre belli oldu! Temmuz SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak ayı zam oranlarının belli olmasıyla beraber en düşük emekli maaşı için yapılması planlanan düzenleme de gündeme geldi. 2024 yılı Temmuz ayı itibarı ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olarak uygulandı. Ocak ayında zam oranlarının belli olması sonrası en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Belirlenen rakam Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU: Son enflasyona göre belli oldu! Temmuz SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİLERİN 3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 3 aylık enflasyon farkı ise yüzde 3,83 olarak hesaplandı.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU: Son enflasyona göre belli oldu! Temmuz SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

İşte 3 aylık enflasyon oranına göre emekli maaşı zam oranı ve memur zammı tablosu;

Toplam enflasyon: Yüzde 10.06

Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 3.83

7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5

Toplam kümülatif zam: Yüzde 9.03

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU: Son enflasyona göre belli oldu! Temmuz SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM