EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU: Son enflasyona göre belli oldu! Temmuz SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı Temmuz zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü kulağı TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamlarında. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay yayımlanan enflasyon verileri, Temmuz 2025 zammını doğrudan etkileyecek. Ocak-Temmuz dönemi enflasyon farkına göre belirlenecek zam oranı ile birlikte, emeklilerin alacağı maaşlar da yeniden hesaplanacak. Peki, Temmuz 2025'de emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte emekli maaş zammı hesaplamaları...