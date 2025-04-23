EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU: Son enflasyona göre belli oldu! Temmuz SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak ayı zam oranlarının belli olmasıyla beraber en düşük emekli maaşı için yapılması planlanan düzenleme de gündeme geldi. 2024 yılı Temmuz ayı itibarı ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olarak uygulandı. Ocak ayında zam oranlarının belli olması sonrası en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Belirlenen rakam Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.