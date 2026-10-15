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En fazla ekran süresine sahip ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye listede kaçıncı sırada?

Dünya genelinde ortalama ekran süresinin 6 saat 40 dakikayı aştığını ortaya koyan yeni bir araştırma, dijital alışkanlıkların ulaştığı boyutu sergiledi. Listede ise en çok ekran süresine sahip olan 20 ülke açıklandı. Peki, Türkiye kaçıncı sırada?

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Giriş Tarihi: 15.10.2026 10:59 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 11:00
En fazla ekran süresine sahip ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye listede kaçıncı sırada?

Yayınlanan son veriler, ekran bağımlılığının coğrafi sınırları aşarak nasıl küresel bir alışkanlığa dönüştüğünü ortaya koydu. İşte en fazla ekran süresine sahip ülkeler listesi…

En fazla ekran süresine sahip ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye listede kaçıncı sırada?

1. GÜNEY AFRİKA - 9.24 SAAT

En fazla ekran süresine sahip ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye listede kaçıncı sırada?

2. BREZİLYA - 9.13 SAAT

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
En fazla ekran süresine sahip ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye listede kaçıncı sırada?

3. FİLİPİNLER - 8.52 SAAT

En fazla ekran süresine sahip ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye listede kaçıncı sırada?

4. KOLOMBİYA - 8.43 SAAT

En fazla ekran süresine sahip ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye listede kaçıncı sırada?

5. ARJANTİN - 8.41 SAAT

En fazla ekran süresine sahip ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye listede kaçıncı sırada?

6. ŞİLİ - 8.31 SAAT

En fazla ekran süresine sahip ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye listede kaçıncı sırada?

7. RUSYA - 8.21 SAAT

En fazla ekran süresine sahip ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye listede kaçıncı sırada?

8. MALEZYA - 8.17 SAAT

En fazla ekran süresine sahip ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye listede kaçıncı sırada?

9. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ - 8.11 SAAT

En fazla ekran süresine sahip ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye listede kaçıncı sırada?

10. TAYLAND - 7.58 SAAT

En fazla ekran süresine sahip ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye listede kaçıncı sırada?

11. MISIR - 7.55 SAAT

En fazla ekran süresine sahip ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye listede kaçıncı sırada?

12. ENDONEZYA - 7.38 SAAT

En fazla ekran süresine sahip ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye listede kaçıncı sırada?

13. MEKSİKA - 7.37 SAAT

En fazla ekran süresine sahip ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye listede kaçıncı sırada?

14. PORTEKİZ - 7.30 SAAT

En fazla ekran süresine sahip ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye listede kaçıncı sırada?

15. BULGARİSTAN - 7.29 SAAT

En fazla ekran süresine sahip ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye listede kaçıncı sırada?

16. İSRAİL - 7.20 SAAT

En fazla ekran süresine sahip ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye listede kaçıncı sırada?

17. TAYVAN - 7.13 SAAT

En fazla ekran süresine sahip ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye listede kaçıncı sırada?

18. SUUDİ ARABİSTAN - 7.09 SAAT

En fazla ekran süresine sahip ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye listede kaçıncı sırada?

19. ABD - 7.03 SAAT

En fazla ekran süresine sahip ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye listede kaçıncı sırada?

20. TÜRKİYE - 6.57

En fazla ekran süresine sahip ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye listede kaçıncı sırada?

Ooma (2025) verileriyle hazırlanan "Günlük Ortalama Ekran Süresine Göre Ülkeler" raporu dikkat çekiyor. 16-64 yaş arası kullanıcıların tüm cihazlardaki alışkanlıklarını inceleyen dev araştırma, ezber bozan bir tablo ortaya koydu.

En fazla ekran süresine sahip ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye listede kaçıncı sırada?