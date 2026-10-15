Trend Galeri Trend Yaşam En fazla ekran süresine sahip ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye listede kaçıncı sırada?

En fazla ekran süresine sahip ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye listede kaçıncı sırada?

Dünya genelinde ortalama ekran süresinin 6 saat 40 dakikayı aştığını ortaya koyan yeni bir araştırma, dijital alışkanlıkların ulaştığı boyutu sergiledi. Listede ise en çok ekran süresine sahip olan 20 ülke açıklandı. Peki, Türkiye kaçıncı sırada?

Giriş Tarihi: 15.10.2026 10:59 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 11:00