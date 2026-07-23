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En son 850 yıl önce görülmüştü! Otellerde yer kalmadı, 2 yıl sonrasına rezervasyon patlaması yaşanıyor!

Tam 850 yıldan uzun süredir bekleniyordu! Gökyüzünde eşine az rastlanır türden sıra dışı bir olay için geri sayım resmen başladı. Belirlenen tarih ve saatte gündüz vakti ortalığın neredeyse 3 dakika boyunca zifiri karanlığa gömüleceği devasa olay öncesinde turizm patlaması yaşandı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 23.07.2026 15:01 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 15:04
En son 850 yıl önce görülmüştü! Otellerde yer kalmadı, 2 yıl sonrasına rezervasyon patlaması yaşanıyor!

Yeni Zelanda'nın Dunedin şehrinde, 850 yıldan daha uzun süre sonra ilk kez gerçekleşecek olan tam Güneş tutulmasına hazırlıklar hız kesmeden devam ederken, oteller iki yıl önceden rezervasyon dolduruyor.

En son 850 yıl önce görülmüştü! Otellerde yer kalmadı, 2 yıl sonrasına rezervasyon patlaması yaşanıyor!

22 Temmuz 2028 tarihinde saat 16:17'de Ay, Güneş'in önünden geçerek Yeni Zelanda'nın güney kesimlerinde yaklaşık 100 kilometre genişliğinde bir gölge şeridi oluşturacak.

En son 850 yıl önce görülmüştü! Otellerde yer kalmadı, 2 yıl sonrasına rezervasyon patlaması yaşanıyor!

Bu şeridin içindeki her yer, batıdaki turistik merkez Queenstown'dan doğudaki Dunedin şehrine kadar, 2 dakika 51 saniye boyunca gündüz karanlığına gömülecek.

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En son 850 yıl önce görülmüştü! Otellerde yer kalmadı, 2 yıl sonrasına rezervasyon patlaması yaşanıyor!

Güneş tutulmasına daha 2 yıl olmasına rağmen, oteller şimdiden rezervasyon talepleriyle karşılaşmaya başladı.

En son 850 yıl önce görülmüştü! Otellerde yer kalmadı, 2 yıl sonrasına rezervasyon patlaması yaşanıyor!

Tūhura Otago Müzesi Müdürü ve astronom Dr. Ian Griffin, "Dunedin'den gözlemlenebilen son örnek 1163 yılında görüldü. Bu tarih, insanların Yeni Zelanda'ya yerleşmesinden bile öncesine denk geliyor" dedi.

En son 850 yıl önce görülmüştü! Otellerde yer kalmadı, 2 yıl sonrasına rezervasyon patlaması yaşanıyor!

Ayrıca Dr. Griffin cümlesine şu sözlerle devam etti: "Bu da dünyanın bu bölgesinden tam Güneş tutulmasını görecek ilk Dunedin sakinleri olacağımız anlamına geliyor. Bu gerçekten çok heyecan verici."

En son 850 yıl önce görülmüştü! Otellerde yer kalmadı, 2 yıl sonrasına rezervasyon patlaması yaşanıyor!

Bu tutulma, 1965 yılından bu yana Yeni Zelanda'nın herhangi bir noktasından izlenebilecek ilk tam Güneş tutulması olma özelliğini de taşıyor.

En son 850 yıl önce görülmüştü! Otellerde yer kalmadı, 2 yıl sonrasına rezervasyon patlaması yaşanıyor!

Dr. Griffin, "Havanın açık olması halinde yaşanacak o üç dakikalık karanlık, buna tanık olan herkes için unutulmaz bir anı olacak" dedi.

En son 850 yıl önce görülmüştü! Otellerde yer kalmadı, 2 yıl sonrasına rezervasyon patlaması yaşanıyor!

Çarşamba günü Dunedin'deki müze, tutulmaya kalan iki yıllık geri sayımı resmen başlattı. Kent için önemli bir turizm etkinliği olması beklenen tutulma kapsamında, 130 bin nüfuslu Dunedin'e yaklaşık 35 bin ziyaretçinin gelmesi öngörülüyor.

En son 850 yıl önce görülmüştü! Otellerde yer kalmadı, 2 yıl sonrasına rezervasyon patlaması yaşanıyor!

Dr. Griffin ise tam Güneş tutulmasına 2013 yılından bu yana hazırlanıyor.

En son 850 yıl önce görülmüştü! Otellerde yer kalmadı, 2 yıl sonrasına rezervasyon patlaması yaşanıyor!

"Yıllar önce evimi satın alırken, tutulmanın evimden görülebilecek olmasını özellikle dikkate aldım" dedi.

En son 850 yıl önce görülmüştü! Otellerde yer kalmadı, 2 yıl sonrasına rezervasyon patlaması yaşanıyor!

Tam Güneş tutulması, Yeni Zelanda'nın kış mevsiminin ortasında, ülkenin Māori Yeni Yılı olarak kutlanan Matariki döneminin hemen ardından gerçekleşecek.

En son 850 yıl önce görülmüştü! Otellerde yer kalmadı, 2 yıl sonrasına rezervasyon patlaması yaşanıyor!

Matariki, dünyanın diğer bölgelerinde Ülker (Pleiades) yıldız kümesi olarak bilinen yıldız topluluğunun Māori dilindeki adı. Bu yıldız kümesi yılın 11 ayında Yeni Zelanda semalarında görülebiliyor, ancak kışın yaklaşık bir ay boyunca kaybolduktan sonra kış gündönümü döneminde yeniden ortaya çıkıyor.

En son 850 yıl önce görülmüştü! Otellerde yer kalmadı, 2 yıl sonrasına rezervasyon patlaması yaşanıyor!

Dunedin yönetimi, Matariki kutlamalarıyla başlayıp tam Güneş tutulmasına kadar devam edecek bir gece gökyüzü festivali düzenlemeyi planlıyor.

En son 850 yıl önce görülmüştü! Otellerde yer kalmadı, 2 yıl sonrasına rezervasyon patlaması yaşanıyor!

Griffin, "Bu, dünyada eşi benzeri olmayan bir durum. Önce gökyüzünü kutlayan kültürel bir bayramımız var, ardından yaklaşık 10 gün sonra muhteşem bir tam Güneş tutulması yaşanacak" ifadelerini kullandı.

En son 850 yıl önce görülmüştü! Otellerde yer kalmadı, 2 yıl sonrasına rezervasyon patlaması yaşanıyor!

Dunedin Belediye Başkanı Sophie Barker ise tutulmaya yönelik heyecanın kent genelinde hissedildiğini belirterek, "Bu olağanüstü olay artık iyice yaklaşmış durumda" dedi.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör