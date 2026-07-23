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En son 850 yıl önce görülmüştü! Otellerde yer kalmadı, 2 yıl sonrasına rezervasyon patlaması yaşanıyor!
En son 850 yıl önce görülmüştü! Otellerde yer kalmadı, 2 yıl sonrasına rezervasyon patlaması yaşanıyor!
Tam 850 yıldan uzun süredir bekleniyordu! Gökyüzünde eşine az rastlanır türden sıra dışı bir olay için geri sayım resmen başladı. Belirlenen tarih ve saatte gündüz vakti ortalığın neredeyse 3 dakika boyunca zifiri karanlığa gömüleceği devasa olay öncesinde turizm patlaması yaşandı.
Giriş Tarihi: 23.07.2026 15:01
Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 15:04