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En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu: Bilim insanları o 3 ayı açıkladı!

Harvard Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen bir çalışmada, en zeki çocukların hangi aylarda doğdu araştırıldı. Yapılan araştırmalar ve deneyler ile 12 aydan özellikle 3 ay ön plana çıktı. Uzman araştırmacılar, bu üç aylardan herhangi birinde doğan çocukların zekalarının diğer aylarda doğan çocuklara göre belirgin şekilde yüksek olduğunu ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 22.07.2026 14:12 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 14:14
En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu: Bilim insanları o 3 ayı açıkladı!

Bilim dünyasında uzun zamandır merak edilen bir konu, Harvard Üniversitesi araştırmacıları tarafından araştırıldı.

En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu: Bilim insanları o 3 ayı açıkladı!

Doğum ayının çocukların zekası ve başarısı üzerindeki etkisine yönelik yürütülen çalışmalarda, özellikle 3 ay, diğer aylara kıyasla ön planda yer aldı.

En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu: Bilim insanları o 3 ayı açıkladı!

Özellikle sonbahar sonu ve kış aylarında doğan çocukların, bilişsel testlerde daha başarılı olduğu yönündeki iddialar ebeveynlerin de dikkatini çekmeyi başardı.

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En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu: Bilim insanları o 3 ayı açıkladı!

Harvard Üniversitesi ve Queensland Üniversitesi araştırmacıları, bu konuyu aydınlığa kavuşturmak için sıradışı bir deneye imza attı.

En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu: Bilim insanları o 3 ayı açıkladı!

21 bin çocuğu doğumlarından 7 yaşına kadar takip eden araştırmacılar, doğum mevsimi ile gelişim arasındaki ilişkiye dair çok çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu: Bilim insanları o 3 ayı açıkladı!

KIŞ BEBEKLERİ TESTLERDE PUAN OLARAK AVANTAJLI

Yapılan düzenli incelemelerde; ekim, kasım ve aralık aylarında doğan çocukların, yazın doğan akranlarına kıyasla doğduklarında hafif farklarla daha uzun ve ağır olduğu belirlendi.

En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu: Bilim insanları o 3 ayı açıkladı!

Ayrıca bu çocukların baş çevrelerinin de ortalama olarak biraz daha geniş olduğu görüldü.

En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu: Bilim insanları o 3 ayı açıkladı!

Araştırmanın en dikkat çeken yönü ise bilişsel testlerde ortaya çıktı.

En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu: Bilim insanları o 3 ayı açıkladı!

Kış aylarında dünyaya gelen çocukların, 7 yaşına geldiklerinde yapılan zihinsel performans testlerinde istatistiksel olarak hafif bir puan avantajı sağladığı belirlendi.

En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu: Bilim insanları o 3 ayı açıkladı!

ASIL NEDEN GÖRECELİ YAŞ ETKİSİ

Bilim insanlarına göre bu durum, kış bebeklerinin genetik olarak daha zeki olduğu anlamına gelmiyor.

En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu: Bilim insanları o 3 ayı açıkladı!

Buradaki asıl etken, eğitim sistemindeki yerleşik kurallar ve bilim dünyasının "Göreceli Yaş Etkisi" dediği durumdan kaynaklanıyor.

En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu: Bilim insanları o 3 ayı açıkladı!

Okula başlama yaş grupları belirlenirken, aynı sınıfta okuyan çocuklar arasında 6 ila 8 aya varan bir yaş farkı oluşabiliyor.

En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu: Bilim insanları o 3 ayı açıkladı!

Erken çocukluk döneminde birkaç aylık gelişim bile dil becerisi, dikkat süresi ve öğrenme kapasitesinde büyük fark yaratıyor.

En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu: Bilim insanları o 3 ayı açıkladı!

HAMİLELİK DÖNEMİNDEKİ ÇEVRESEL FAKTÖRLER

Meselenin bir diğer boyutu ise anne karnındaki süreçle ilgili oluyor.

En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu: Bilim insanları o 3 ayı açıkladı!

Kışın doğum yapan annelerin hamileliklerinin son ayları genellikle yaz mevsimine denk geliyor.

En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu: Bilim insanları o 3 ayı açıkladı!

Bu dönemde güneş ışığı sayesinde artan D vitamini ve taze gıdaya kolay erişim, bebeğin gelişimini olumlu yönde etkiliyor.

En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu: Bilim insanları o 3 ayı açıkladı!

Aynı zamanda hamileliğin ilk aylarının grip gibi salgın dönemlerine denk gelip gelmiyor oluşu da, süreci dolaylı yoldan şekillendiriyor.

En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu: Bilim insanları o 3 ayı açıkladı!

Özetle; kış çocuklarının başarısı genetikten ziyade, anne karnındaki ideal çevresel koşullar ve okul sisteminin sunduğu yaş avantajından ileri geliyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör