En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu: Bilim insanları o 3 ayı açıkladı!
Harvard Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen bir çalışmada, en zeki çocukların hangi aylarda doğdu araştırıldı. Yapılan araştırmalar ve deneyler ile 12 aydan özellikle 3 ay ön plana çıktı. Uzman araştırmacılar, bu üç aylardan herhangi birinde doğan çocukların zekalarının diğer aylarda doğan çocuklara göre belirgin şekilde yüksek olduğunu ortaya koydu.
Giriş Tarihi: 22.07.2026 14:12
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 14:14