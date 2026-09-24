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Erkekler sadece 1 milyon rengi görürken kadınlar 100 katını görebiliyor! İşte nedeni...
Erkekler sadece 1 milyon rengi görürken kadınlar 100 katını görebiliyor! İşte nedeni...
Gördüğünüz renklerin herkes için aynı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Ortalama bir insan yaklaşık bir milyon farklı renk tonunu ayırt edebilirken, bilim insanları bazı kadınların bunun yüz kat daha fazlasını görebildiğini ortaya çıkardı.
Giriş Tarihi: 24.09.2026 13:34
Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 13:39