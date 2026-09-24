Erkekler sadece 1 milyon rengi görürken kadınlar 100 katını görebiliyor! İşte nedeni...

ERKEKLERDE RENK KÖRLÜĞÜ NEDEN DAHA YAYGIN?

Renk körlüğü veya tıbbi adıyla renk eksikliği, koni hücrelerinden birinin eksik ya da hatalı olmasından kaynaklanır. Her 12 erkekten biri (yaklaşık %8) renk eksikliği yaşarken, bu oran kadınlarda 255'te bir gibi çok daha düşük bir seviyededir. Erkeklerde iki koni bulunan durumlara "dikromatik" denir ve bu durum özellikle kırmızı ile yeşilin ayırt edilmesini imkansız hale getirir.