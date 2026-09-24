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Erkekler sadece 1 milyon rengi görürken kadınlar 100 katını görebiliyor! İşte nedeni...

Gördüğünüz renklerin herkes için aynı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Ortalama bir insan yaklaşık bir milyon farklı renk tonunu ayırt edebilirken, bilim insanları bazı kadınların bunun yüz kat daha fazlasını görebildiğini ortaya çıkardı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 24.09.2026 13:34 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 13:39
Erkekler sadece 1 milyon rengi görürken kadınlar 100 katını görebiliyor! İşte nedeni...
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Genetik yapılarındaki özel bir fark sayesinde milyonlarca ekstra tonu algılayan bu kadınlar, dünyayı adeta bambaşka bir renk paletiyle izliyor. Bilim dünyasını heyecanlandıran bu araştırma, cinsiyetler arasındaki renk algısı farkını ve gözlerimizin gizli potansiyelini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Erkekler sadece 1 milyon rengi görürken kadınlar 100 katını görebiliyor! İşte nedeni...

Aynı nesneye baksanız bile bir kadınla bir erkeğin gördüğü renk tonları tamamen farklı olabilir. Bilim insanları, dünyadaki kadınların %2 ila %3'ünün dördüncü bir renk konisine sahip olabileceğini ve bu sayede 100 milyon farklı tonu algılayabildiğini doğruladı. X kromozomuna bağlı bu genetik ayrıcalık, erkeklerin neden renk körlüğüne daha yatkın olduğunu da açıklıyor.

Erkekler sadece 1 milyon rengi görürken kadınlar 100 katını görebiliyor! İşte nedeni...

STANDART İNSAN GÖZÜ RENKLERİ NASIL ALGILAR?
İnsan gözünün retinasında renkleri algılamamızı sağlayan ve "koni" adı verilen özel hücreler bulunur. Standart bir insanda mavi, yeşil ve kırmızı olmak üzere üç temel koni hücresi mevcuttur ve her bir koni yaklaşık 100 farklı tonu seçebilir. Beyin bu üç temel sinyali katlanarak birleştirir ve ortalama bir insan zihni yaklaşık 1 milyon farklı rengi ayırt etme kapasitesine ulaşır.

Erkekler sadece 1 milyon rengi görürken kadınlar 100 katını görebiliyor! İşte nedeni...

ERKEKLERDE RENK KÖRLÜĞÜ NEDEN DAHA YAYGIN?
Renk körlüğü veya tıbbi adıyla renk eksikliği, koni hücrelerinden birinin eksik ya da hatalı olmasından kaynaklanır. Her 12 erkekten biri (yaklaşık %8) renk eksikliği yaşarken, bu oran kadınlarda 255'te bir gibi çok daha düşük bir seviyededir. Erkeklerde iki koni bulunan durumlara "dikromatik" denir ve bu durum özellikle kırmızı ile yeşilin ayırt edilmesini imkansız hale getirir.

Erkekler sadece 1 milyon rengi görürken kadınlar 100 katını görebiliyor! İşte nedeni...

SÜPER GÖRME POTANSİYELİ NEDEN SADECE KADINLARDA VAR?
Kırmızı ve yeşil konileri belirleyen genler doğrudan X kromozomunda yer alır. Erkeklerde tek X kromozomu bulunurken, kadınlarda iki X kromozomu vardır. Kadınlardaki bu çift X yapısı, her bir kromozomda farklı bir kırmızı veya yeşil koni geninin aktifleşmesine imkan tanır. Bu sayede sadece kadınlar, evrimsel olarak dördüncü bir renk konisine sahip olma potansiyelini taşır.

Erkekler sadece 1 milyon rengi görürken kadınlar 100 katını görebiliyor! İşte nedeni...

"TETRAKROMAT" KADINLAR DÜNYAYI NASIL GÖRÜYOR?
Dört farklı renk konisine sahip olan kişilere bilimde "tetrakromat" denir. Dünyadaki kadınların %2 ila %3'ünün bu dördüncü koniye sahip olduğu tahmin edilmektedir. Standart kırmızı ve yeşil konilerin arasında yer alan bu dördüncü algılayıcı, kadına muazzam bir görüş aralığı kazandırır. Bu özel durum sayesinde bir kadın, ortalama bir insandan 99 milyon daha fazla renk tonunu ayırt edebilir.

Erkekler sadece 1 milyon rengi görürken kadınlar 100 katını görebiliyor! İşte nedeni...

BİLİM İNSANLARI GERÇEK BİR TETRAKROMATI NASIL BULDU?
Genetik olarak bu potansiyeli taşımak, süper görüşü kanıtlamaya yetmiyordu. Newcastle Üniversitesi'nden Dr. Gabriele Jordan, renk eksikliği olan erkek çocukların annelerini inceleyerek gerçek bir tetrakromat tespit etti.

Erkekler sadece 1 milyon rengi görürken kadınlar 100 katını görebiliyor! İşte nedeni...

Özel bir optik cihazla yapılan ve turuncu tonlar arasındaki milimetrik farkları ölçen test sonucunda, 20 kadından biri neredeyse imkansız olan renk farkını anında ve doğru şekilde tanımlamayı başardı.

Erkekler sadece 1 milyon rengi görürken kadınlar 100 katını görebiliyor! İşte nedeni...

DÜNYADA 99 MİLYON "SÜPER GÖZLÜ" KADIN OLABİLİR
Uzmanın tahminlerine göre, dünya üzerinde dört renkli görme yeteneğine sahip yaklaşık 99 milyon kadın bulunuyor. Ancak dördüncü koniye sahip her kadının bu potansiyeli tam olarak kullanamadığı belirtiliyor.

Erkekler sadece 1 milyon rengi görürken kadınlar 100 katını görebiliyor! İşte nedeni...

İki kırmızı koninin algıladığı dalga boyları birbirine çok yakın olduğunda, kişi standart bir insandan çok farklı bir görüntü elde edemeyebiliyor.

Erkekler sadece 1 milyon rengi görürken kadınlar 100 katını görebiliyor! İşte nedeni...

KUŞLAR VE SÜRÜNGENLER YILLARDIR BU SÜPER GÜCE SAHİP!
İnsanoğlunun yeni keşfettiği bu durum, kuşlar, amfibiler ve sürüngenler dünyasında milyonlarca yıldır mevcut. Bu canlılar ultraviyole (morötesi) ışık aralığını da görebildikleri için dört renkli görüşü aktif olarak kullanıyor.

Erkekler sadece 1 milyon rengi görürken kadınlar 100 katını görebiliyor! İşte nedeni...

Öyle ki, insanların birbirine benzetttiği bazı dişi ve erkek kuş türleri, kendi gözlerinde ultraviyole detaylar sayesinde tamamen farklı ve parlak tüylerle görünüyor.

Erkekler sadece 1 milyon rengi görürken kadınlar 100 katını görebiliyor! İşte nedeni...
Erkekler sadece 1 milyon rengi görürken kadınlar 100 katını görebiliyor! İşte nedeni...
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör