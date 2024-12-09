Trend Galeri Trend Yaşam Esenler'de akılalmaz olay: Otogarda öyle bir şey için kavga ettiler ki: Duyanlar şaştı kaldı!

Esenler'de akılalmaz olay: Otogarda öyle bir şey için kavga ettiler ki: Duyanlar şaştı kaldı!

İlginç olay İstanbul Esenler Otogarında gündüz saatlerinde meydana geldi. Kapaklı'ya otobüsle seyahat eden bir yolcu ile otobüs personeli arasında başlayan tartışma, Kapaklı Otogarında çıkan kavgada biri ağır olmak üzere üç kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Kavganın sebebi ise duyanları şoke etti. İşte haberin detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 09.12.2024 12:15 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 13:16
Esenler’de akılalmaz olay: Otogarda öyle bir şey için kavga ettiler ki: Duyanlar şaştı kaldı!

İstanbul Esenler Otogarından Kapaklı'ya gelen A.H.S. ve ailesi, otobüs şoförü B.A. ve muavini M.A. ile fazla bagaj ücreti nedeniyle tartışma yaşadı.

Esenler’de akılalmaz olay: Otogarda öyle bir şey için kavga ettiler ki: Duyanlar şaştı kaldı!

A.H.S., durumu Kapaklı Otogarında kendilerini bekleyen yakınlarına bildirdi. Otobüs Kapaklı Otogarına ulaştığında A.H.S.'nin yakınları ile otobüs şoförü ve muavin arasında tartışma yeniden alevlendi.

Esenler’de akılalmaz olay: Otogarda öyle bir şey için kavga ettiler ki: Duyanlar şaştı kaldı!

Tartışma sırasında otobüs şoförü B.A., yanında bulunan bıçakla A.H.S, H.S. ve E.B.S'yi yaraladı.

Esenler’de akılalmaz olay: Otogarda öyle bir şey için kavga ettiler ki: Duyanlar şaştı kaldı!

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan A.H.S'nin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Esenler’de akılalmaz olay: Otogarda öyle bir şey için kavga ettiler ki: Duyanlar şaştı kaldı!

Olayın ardından otobüs şoförü B.A. ve muavin oğlu M.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA SON DAKİKA