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Esenler'de akılalmaz olay: Otogarda öyle bir şey için kavga ettiler ki: Duyanlar şaştı kaldı!
Esenler'de akılalmaz olay: Otogarda öyle bir şey için kavga ettiler ki: Duyanlar şaştı kaldı!
İlginç olay İstanbul Esenler Otogarında gündüz saatlerinde meydana geldi. Kapaklı'ya otobüsle seyahat eden bir yolcu ile otobüs personeli arasında başlayan tartışma, Kapaklı Otogarında çıkan kavgada biri ağır olmak üzere üç kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Kavganın sebebi ise duyanları şoke etti. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 09.12.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 13:16