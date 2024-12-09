Video Yaşam Fazla bagaj ücreti kavgası kanlı bitti | Video
Fazla bagaj ücreti kavgası kanlı bitti | Video

Fazla bagaj ücreti kavgası kanlı bitti | Video

09.12.2024 | 12:58

İstanbul Esenler Otogarından Kapaklı’ya otobüsle seyahat eden bir yolcu ile otobüs personeli arasında başlayan tartışma, Kapaklı Otogarında çıkan kavgada biri ağır olmak üzere üç kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

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İstanbul Esenler Otogarından Kapaklı'ya gelen A.H.S ve ailesi, otobüs şoförü B.A. ve muavini M.A. ile fazla bagaj ücreti nedeniyle tartışma yaşadı. A.H.S., durumu Kapaklı Otogarında kendilerini bekleyen yakınlarına bildirdi. Otobüs Kapaklı Otogarına ulaştığında A.H.S'nin yakınları ile otobüs şoförü ve muavin arasında tartışma yeniden alevlendi.

Tartışma sırasında otobüs şoförü B.A., yanında bulunan bıçakla A.H.S, H.S. ve E.B.S'yi yaraladı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan A.H.S'nin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olayın ardından otobüs şoförü B.A. ve muavin oğlu M.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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