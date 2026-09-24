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Esenyurt'taki servis dehşeti kamerada! Acılı baba feryat etti: Çocuğumu kedi gibi ezip öldürdü!
Esenyurt'taki servis dehşeti kamerada! Acılı baba feryat etti: Çocuğumu kedi gibi ezip öldürdü!
Esenyurt'ta yol kenarında bulunan 8 yaşındaki Dolunay Elçi'nin servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Dolunay'ın ailesi, engelli olduğunu iddia ettiği servis şoförü ile firma sahibinden şikayetçi oldu. Baba Akın Elçi, "Yaşlı adamı sen nasıl servis şoförü yapıyorsun? Engelli bir de. Onun zaten arabaya binmesi bile yasak. Aracın kasko poliçesi de yok. Resmen cinayet işliyor. Bu adamın tutuklanmasını, firmanın da kapanmasını istiyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 24.09.2026 10:14
Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 10:55