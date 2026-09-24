Esenyurt’taki servis dehşeti kamerada! Acılı baba feryat etti: Çocuğumu kedi gibi ezip öldürdü!

'ÇOCUĞUMU GERİ GETİRSİNLER'

Bu adamın tutuklanmasını istiyorum, firmanın da kapanmasını istiyorum. Öğrenci servisi, içinde de 7 tane öğrenci var, bir de bu öğrenci taşıyor, can taşıyor. Sen görmüyorsun, duymuyorsun, ne işin var direksiyonda o zaman? Kardeşi diyor, 'Ablam zaten süzülüyordu kuş gibi baba' diyor, hatta çocuk işaret yapmıştı diyor. Zaten paniğe giriyor kenarda çocuk. 6 yaşındaki kızım şahit, komşular zaten ifade vermiş, canlı gören de var. Aşağıda çocuklar var o kenarda, yolda oynuyorlar, zaten kayıtlarda belli, onlar bile korkup kaçıyor. Dolunay'ı o şekilde havada görünce. Getirsinler çocuğumu geri" ifadelerini kullandı.