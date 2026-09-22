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Eski bilgisayar ve telefonların içinden çıkarılıyor! Altının yüzde 89'u geri kazanıldı
Eski bilgisayar ve telefonların içinden çıkarılıyor! Altının yüzde 89'u geri kazanıldı
Elektronik atıklardaki değerli metalleri geri kazanmak için yeni bir yöntem geliştirildi. Bilim insanlarının tasarladığı elektrikle çalışan özel molekül, elektronik atıklardan elde edilen çözeltilerdeki altının yüzde 89'unu geri kazanmayı başardı.
Giriş Tarihi: 22.09.2026 10:50
Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 10:56