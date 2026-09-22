Eski bilgisayar ve telefonların içinden çıkarılıyor! Altının yüzde 89’u geri kazanıldı

Illinois Urbana-Champaign Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu süreci daha farklı bir yöntemle gerçekleştirmek için özel bir molekül tasarladı. Molekül, metal iyonlarına seçici şekilde bağlanırken aynı zamanda kalıcı bir elektrik yükü taşıyor. Bu özellik, molekülün elektrikle doğrudan kontrol edilmesini sağlıyor. Böylece daha önce işlem sırasında ihtiyaç duyulan bazı ara kimyasalların yerine elektrik kullanılabiliyor.