Trend Galeri Trend Yaşam Eski bilgisayar ve telefonların içinden çıkarılıyor! Altının yüzde 89'u geri kazanıldı

Eski bilgisayar ve telefonların içinden çıkarılıyor! Altının yüzde 89'u geri kazanıldı

Elektronik atıklardaki değerli metalleri geri kazanmak için yeni bir yöntem geliştirildi. Bilim insanlarının tasarladığı elektrikle çalışan özel molekül, elektronik atıklardan elde edilen çözeltilerdeki altının yüzde 89'unu geri kazanmayı başardı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 22.09.2026 10:50 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 10:56
Eski bilgisayar ve telefonların içinden çıkarılıyor! Altının yüzde 89’u geri kazanıldı

Eski telefon ve bilgisayarların içinde bulunan altın, yeni bir yöntemle yüksek oranda geri kazanılabilecek. ABD'deki bilim insanlarının geliştirdiği elektrikle çalışan özel molekül, elektronik atıklardan elde edilen çözeltilerdeki altının yüzde 89'unu geri kazanmayı başardı. Üstelik yeni yöntem, altın ayrıştırma sürecinde kullanılan kimyasal maddelerin tüketimini 10 ila 100 kat azaltabiliyor.


Eski bilgisayar ve telefonların içinden çıkarılıyor! Altının yüzde 89’u geri kazanıldı

ALTINI ELEKTRİKLE AYRIŞTIRAN ÖZEL MOLEKÜL

Elektronik cihazlarda altın, gümüş ve diğer değerli metallerin yanı sıra farklı elementler de bulunuyor. Bu metallerin birbirinden ayrıştırılması için kullanılan geleneksel yöntemler ise önemli miktarda kimyasal madde gerektirebiliyor.

Eski bilgisayar ve telefonların içinden çıkarılıyor! Altının yüzde 89’u geri kazanıldı

Illinois Urbana-Champaign Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu süreci daha farklı bir yöntemle gerçekleştirmek için özel bir molekül tasarladı. Molekül, metal iyonlarına seçici şekilde bağlanırken aynı zamanda kalıcı bir elektrik yükü taşıyor. Bu özellik, molekülün elektrikle doğrudan kontrol edilmesini sağlıyor. Böylece daha önce işlem sırasında ihtiyaç duyulan bazı ara kimyasalların yerine elektrik kullanılabiliyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Eski bilgisayar ve telefonların içinden çıkarılıyor! Altının yüzde 89’u geri kazanıldı

ELEKTRONİK ATIKLARDAN ALTININ YÜZDE 89'U GERİ KAZANILDI

Araştırmacılar geliştirdikleri sistemi elektronik atıklardan elde edilen ve çeşitli metaller içeren çözeltiler üzerinde test etti. Deneylerde özel molekül, bu çözeltilerdeki altının yüzde 89'unu geri kazanmayı başardı.

Eski bilgisayar ve telefonların içinden çıkarılıyor! Altının yüzde 89’u geri kazanıldı

Sistem, altının seçici şekilde ayrıştırılmasını sağlarken işlemin elektrik aracılığıyla kontrol edilmesine de imkan verdi.

Eski bilgisayar ve telefonların içinden çıkarılıyor! Altının yüzde 89’u geri kazanıldı

KİMYASAL TÜKETİMİ 10 İLA 100 KAT AZALIYOR

Yeni yöntemin dikkat çeken bir diğer özelliği ise kimyasal kullanımındaki azalma oldu.

Eski bilgisayar ve telefonların içinden çıkarılıyor! Altının yüzde 89’u geri kazanıldı

Araştırmacılara göre elektrikle çalışan sistem, geleneksel sıvı-sıvı ekstraksiyon süreçlerine kıyasla kimyasal tüketimini 10 ila 100 kat azaltabiliyor. Bu durum, daha az kimyasal atık oluşması ve metal ayrıştırma sürecinin sadeleşmesi açısından önem taşıyor.

Eski bilgisayar ve telefonların içinden çıkarılıyor! Altının yüzde 89’u geri kazanıldı

Araştırmanın temelinde, elektrik kullanılarak molekülün metali bağlaması ve daha sonra yeniden serbest bırakması bulunuyor. Böylece metalin bir aşamadan diğerine taşınması için gereken kimyasal işlemlerin bir bölümü ortadan kaldırılıyor.

Eski bilgisayar ve telefonların içinden çıkarılıyor! Altının yüzde 89’u geri kazanıldı

SADECE ALTIN İÇİN KULLANILMAYACAK

Bilim insanları yöntemin yalnızca altın geri kazanımıyla sınırlı kalmasını hedeflemiyor. Molekülün kimyasal yapısının değiştirilmesiyle farklı metalleri seçici şekilde hedefleyen yeni tasarımlar geliştirilebileceği belirtiliyor.

Eski bilgisayar ve telefonların içinden çıkarılıyor! Altının yüzde 89’u geri kazanıldı

Araştırmacılar, sistemin temel çalışma prensibinin farklı metaller için uyarlanabileceğini ve her metal için farklı özelliklere sahip moleküller tasarlanabileceğini belirtiyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör