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Eski eşini istedi çatıda dehşet saçtı! 3 saatin sonunda ikna edilen adam hastaneye kaldırıldı
Eski eşini istedi çatıda dehşet saçtı! 3 saatin sonunda ikna edilen adam hastaneye kaldırıldı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otelde güvenlik olarak çalışan bir şahıs 3 katlı otel lojmanının çatısına çıkarak elindeki ustura ile vücuduna kesikler attı. Ayrıldığı karısı gelmeden aşağıya inmeyeceğini söyleyen şahıs 3 saatlik görüşmenin ardından ikna edildi.
Giriş Tarihi: 30.08.2026 13:21
Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 13:23