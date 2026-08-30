Eski eşini istedi çatıda dehşet saçtı! 3 saatin sonunda ikna edilen adam hastaneye kaldırıldı

3 SAAT SONUNDA İKNA EDİLDİ

C.Ç jandarma ekipleri ne "Siz giderken ben geliyordum. Biber gazını bile sıkmayı bilmiyorsunuz. Beni ikna etmek yerine biber gazı sıkıyorsunuz. Onu da başaramıyorsunuz" şeklinde sözler sarf etti. Yaklaşık 3 saatin sonunda olay yerine gelen ve şahsın anne tarafından akrabası olan bir kişi, güçlükle de olsa C.Ç.'yi aşağıya inmeye ikna etti ve aşağıya inen şahıs, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. C.Ç.'nin daha önce de birkaç kez bu tür girişimde bulunduğu öğrenildi.