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Et Severler Bu Listeyi Konuşuyor: Dünyanın En İyi 10 Izgara Yemeği Belli Oldu

Uluslararası gastronomi platformlarının puanlamalarıyla belirlenen dünyanın en iyi 10 ızgara yemeği sıralandı. Farklı kültürlerin ateş başındaki en popüler lezzetleri tek listede toplandı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 19.08.2026 15:20 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 15:36
Et Severler Bu Listeyi Konuşuyor: Dünyanın En İyi 10 Izgara Yemeği Belli Oldu

Listede Latin Amerika'nın dev barbekülerinden Asya'nın meşhur sokak ızgaralarına ve Avrupa'nın geleneksel tabaklarına kadar pek çok farklı tat yer alıyor.

Tütsüleme tekniklerinden özel marinasyon soslarına kadar her ülkenin ızgara kültürü kendine has yöntemler barındırıyor.

Et Severler Bu Listeyi Konuşuyor: Dünyanın En İyi 10 Izgara Yemeği Belli Oldu

İşte, yüksek puanlar alarak küresel listelere adını yazdıran dünyanın en iyi 10 ızgara yemeği sıralaması:

Et Severler Bu Listeyi Konuşuyor: Dünyanın En İyi 10 Izgara Yemeği Belli Oldu

1. Central Texas-Style Barbecue - ABD (Puan: 4.5)

Teksas'ın orta bölgesine özgü bu tarz, 19. yüzyılın sonlarında bölgeye gelen Çek ve Alman kasapların etkisiyle doğmuştur.

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Et Severler Bu Listeyi Konuşuyor: Dünyanın En İyi 10 Izgara Yemeği Belli Oldu

Genellikle meşe odunu ateşinde, düşük ısıda uzun saatler boyunca tütsülenen dana döş (brisket) etiyle bilinir. Et sadece tuz, karabiber ve bazen sarımsak tozuyla marine edilerek pişirilir.

Et Severler Bu Listeyi Konuşuyor: Dünyanın En İyi 10 Izgara Yemeği Belli Oldu

2. South Texas-Style Barbecue - ABD (Puan: 4.5)

Güney Teksas bölgesine özgü bu gelenek, Meksika barbacoa kültürüne dayanır.

Et Severler Bu Listeyi Konuşuyor: Dünyanın En İyi 10 Izgara Yemeği Belli Oldu

Taş veya tuğla kaplı yer altı çukurlarında, mesquite odunu kömürleri üzerine agave yaprakları serilerek kuzu, oğlak veya dana kellesi gibi etler yavaşça pişirilir. Lokum kıvamına gelen et soğan, kişniş, salsa ve lavaşla sunulur.

Et Severler Bu Listeyi Konuşuyor: Dünyanın En İyi 10 Izgara Yemeği Belli Oldu

3. Leskovački roštilj - Sırbistan (Puan: 4.4)

Leskovac kentine ait bu ızgara yöntemi, Sırbistan'ın en üst düzey ızgara sanatı kabul edilir.

Et Severler Bu Listeyi Konuşuyor: Dünyanın En İyi 10 Izgara Yemeği Belli Oldu

Köftelerin ve parça etlerin özel yoğurma ve dinlendirme teknikleriyle köz üzerinde pişirilmesine dayanır; yerel kömür ateşi ve özel baharat dengesi lezzetin temelini oluşturur.

Et Severler Bu Listeyi Konuşuyor: Dünyanın En İyi 10 Izgara Yemeği Belli Oldu

4. Churrasco - Brezilya (Puan: 4.4)

Rio Grande do Sul bölgesinde kovboyların (Gaucho) başlattığı bir gelenektir.

Et Severler Bu Listeyi Konuşuyor: Dünyanın En İyi 10 Izgara Yemeği Belli Oldu

Büyük metal veya tahta şişlere dizilen sığır, kuzu, dana ve tavuk etlerinin açık odun ateşinde ağır ağır çevrilerek pişirilmesiyle hazırlanır.

Et Severler Bu Listeyi Konuşuyor: Dünyanın En İyi 10 Izgara Yemeği Belli Oldu

5. Parrilla - Arjantin (Puan: 4.4)

Hem geleneksel et restoranlarını hem de etin pişirildiği özel döküm ızgara sistemini ifade eder.

Et Severler Bu Listeyi Konuşuyor: Dünyanın En İyi 10 Izgara Yemeği Belli Oldu

Yan tarafta yakılan odun kömürünün közleri ızgaranın altına kademeli olarak dağıtılır; böylece etler doğrudan alev almadan, köz ısısında dengeli biçimde pişer.

Et Severler Bu Listeyi Konuşuyor: Dünyanın En İyi 10 Izgara Yemeği Belli Oldu

6. Shashlik - Rusya (Puan: 4.4)

Orta ve Batı Asya kökenli olup Rusya genelinde oldukça popülerleşen bir şiş ızgaradır.

Et Severler Bu Listeyi Konuşuyor: Dünyanın En İyi 10 Izgara Yemeği Belli Oldu

Kırmızı etin sirke, otlar ve baharatlarla marine edilip soğan, biber ve domates dilimleriyle şişe dizilerek mangalda pişirilmesiyle yapılır.

Et Severler Bu Listeyi Konuşuyor: Dünyanın En İyi 10 Izgara Yemeği Belli Oldu

7. Antikristo - Yunanistan / Girit (Puan: 4.4)

Girit adasına özgü asırlık bir pişirme yöntemidir.

Et Severler Bu Listeyi Konuşuyor: Dünyanın En İyi 10 Izgara Yemeği Belli Oldu

Kuzu eti dört büyük parçaya ayrılıp tuzlanır ve yakılan ateşin etrafına dairesel şekilde yerleştirilen şişlere asılır. Et, rüzgarın ve közün ısısıyla doğrudan ateşe değmeden kendi yağında saatlerce pişer.

Et Severler Bu Listeyi Konuşuyor: Dünyanın En İyi 10 Izgara Yemeği Belli Oldu

8. Khorovats - Ermenistan (Puan: 4.4)

Geniş şişlere (shampur) dizilen etlerin mangal veya tonir (toprak fırın) üzerinde közlenmesiyle yapılır.

Et Severler Bu Listeyi Konuşuyor: Dünyanın En İyi 10 Izgara Yemeği Belli Oldu

Genellikle parça etler ve kemikli pirzolalar sade bir tuz-karabiber terbiyesiyle pişirilir, yanında közlenmiş sebzelerle sunulur.

Et Severler Bu Listeyi Konuşuyor: Dünyanın En İyi 10 Izgara Yemeği Belli Oldu

9. Asado - Arjantin (Puan: 4.4)

Arjantin mutfak kültürünün simgesi olan Asado, sadece bir yemek değil aynı zamanda sosyal bir ritüeldir.

Et Severler Bu Listeyi Konuşuyor: Dünyanın En İyi 10 Izgara Yemeği Belli Oldu

Büyük dana eti parçalarının dikey haç benzeri şişlerde (asador) ya da yatay ızgaralarda saatlerce köz dumanıyla pişirilmesi esasına dayanır.

Et Severler Bu Listeyi Konuşuyor: Dünyanın En İyi 10 Izgara Yemeği Belli Oldu

10. Kushiyaki - Japonya (Puan: 4.4)

Bambu şişlere dizilen et, deniz ürünleri veya sebzelerin ızgara edilmesidir.

Et Severler Bu Listeyi Konuşuyor: Dünyanın En İyi 10 Izgara Yemeği Belli Oldu

Şişler tuzla (shio) veya tatlandırılmış soya sosu bazlı özel terbiye (tare) ile pişirilir ve közün başından alındığı gibi sıcak servis edilir.