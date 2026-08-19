Et Severler Bu Listeyi Konuşuyor: Dünyanın En İyi 10 Izgara Yemeği Belli Oldu

Listede Latin Amerika'nın dev barbekülerinden Asya'nın meşhur sokak ızgaralarına ve Avrupa'nın geleneksel tabaklarına kadar pek çok farklı tat yer alıyor. Tütsüleme tekniklerinden özel marinasyon soslarına kadar her ülkenin ızgara kültürü kendine has yöntemler barındırıyor. İşte, yüksek puanlar alarak küresel listelere adını yazdıran dünyanın en iyi 10 ızgara yemeği sıralaması: 1. Central Texas-Style Barbecue - ABD (Puan: 4.5) Teksas'ın orta bölgesine özgü bu tarz, 19. yüzyılın sonlarında bölgeye gelen Çek ve Alman kasapların etkisiyle doğmuştur. Genellikle meşe odunu ateşinde, düşük ısıda uzun saatler boyunca tütsülenen dana döş (brisket) etiyle bilinir. Et sadece tuz, karabiber ve bazen sarımsak tozuyla marine edilerek pişirilir. 2. South Texas-Style Barbecue - ABD (Puan: 4.5) Güney Teksas bölgesine özgü bu gelenek, Meksika barbacoa kültürüne dayanır. Taş veya tuğla kaplı yer altı çukurlarında, mesquite odunu kömürleri üzerine agave yaprakları serilerek kuzu, oğlak veya dana kellesi gibi etler yavaşça pişirilir. Lokum kıvamına gelen et soğan, kişniş, salsa ve lavaşla sunulur. 3. Leskovački roštilj - Sırbistan (Puan: 4.4) Leskovac kentine ait bu ızgara yöntemi, Sırbistan'ın en üst düzey ızgara sanatı kabul edilir. Köftelerin ve parça etlerin özel yoğurma ve dinlendirme teknikleriyle köz üzerinde pişirilmesine dayanır; yerel kömür ateşi ve özel baharat dengesi lezzetin temelini oluşturur. 4. Churrasco - Brezilya (Puan: 4.4) Rio Grande do Sul bölgesinde kovboyların (Gaucho) başlattığı bir gelenektir. Büyük metal veya tahta şişlere dizilen sığır, kuzu, dana ve tavuk etlerinin açık odun ateşinde ağır ağır çevrilerek pişirilmesiyle hazırlanır. 5. Parrilla - Arjantin (Puan: 4.4) Hem geleneksel et restoranlarını hem de etin pişirildiği özel döküm ızgara sistemini ifade eder. Yan tarafta yakılan odun kömürünün közleri ızgaranın altına kademeli olarak dağıtılır; böylece etler doğrudan alev almadan, köz ısısında dengeli biçimde pişer. 6. Shashlik - Rusya (Puan: 4.4) Orta ve Batı Asya kökenli olup Rusya genelinde oldukça popülerleşen bir şiş ızgaradır. Kırmızı etin sirke, otlar ve baharatlarla marine edilip soğan, biber ve domates dilimleriyle şişe dizilerek mangalda pişirilmesiyle yapılır. 7. Antikristo - Yunanistan / Girit (Puan: 4.4) Girit adasına özgü asırlık bir pişirme yöntemidir. Kuzu eti dört büyük parçaya ayrılıp tuzlanır ve yakılan ateşin etrafına dairesel şekilde yerleştirilen şişlere asılır. Et, rüzgarın ve közün ısısıyla doğrudan ateşe değmeden kendi yağında saatlerce pişer. 8. Khorovats - Ermenistan (Puan: 4.4) Geniş şişlere (shampur) dizilen etlerin mangal veya tonir (toprak fırın) üzerinde közlenmesiyle yapılır. Genellikle parça etler ve kemikli pirzolalar sade bir tuz-karabiber terbiyesiyle pişirilir, yanında közlenmiş sebzelerle sunulur. 9. Asado - Arjantin (Puan: 4.4) Arjantin mutfak kültürünün simgesi olan Asado, sadece bir yemek değil aynı zamanda sosyal bir ritüeldir. Büyük dana eti parçalarının dikey haç benzeri şişlerde (asador) ya da yatay ızgaralarda saatlerce köz dumanıyla pişirilmesi esasına dayanır. 10. Kushiyaki - Japonya (Puan: 4.4) Bambu şişlere dizilen et, deniz ürünleri veya sebzelerin ızgara edilmesidir. Şişler tuzla (shio) veya tatlandırılmış soya sosu bazlı özel terbiye (tare) ile pişirilir ve közün başından alındığı gibi sıcak servis edilir.