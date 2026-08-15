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Ev bulamayınca 1000 daireyi elleriyle yaptılar! Müteahhitleri şoke eden seramik blok çözümü
Ev bulamayınca 1000 daireyi elleriyle yaptılar! Müteahhitleri şoke eden seramik blok çözümü
Ev bulmakta zorlanan yüzlerce aile el ele verdi, usta dahi tutmadan 1000 dairelik devasa bir mahalleyi kendi elleriyle inşa etti! Brezilya'da tarihe geçecek bir mücadeleye imza atan mahalleliler, şantiyede kendi demir atölyelerini kurarak 5 katlı 50 blok yükseltti.
Giriş Tarihi: 15.08.2026 12:26
Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 12:28