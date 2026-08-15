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Ev bulamayınca 1000 daireyi elleriyle yaptılar! Müteahhitleri şoke eden seramik blok çözümü

Ev bulmakta zorlanan yüzlerce aile el ele verdi, usta dahi tutmadan 1000 dairelik devasa bir mahalleyi kendi elleriyle inşa etti! Brezilya'da tarihe geçecek bir mücadeleye imza atan mahalleliler, şantiyede kendi demir atölyelerini kurarak 5 katlı 50 blok yükseltti.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 15.08.2026 12:26 Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 12:28
Ev bulamayınca 1000 daireyi elleriyle yaptılar! Müteahhitleri şoke eden seramik blok çözümü

Brezilya'nın Osasco kentinde ev sahibi olmak isteyen dar gelirli aileler, barınma krizine karşı unutulmayacak bir imece mücadelesine imza attı.

Ev bulamayınca 1000 daireyi elleriyle yaptılar! Müteahhitleri şoke eden seramik blok çözümü

1992-1998 yılları arasında organizasyon kurarak bir araya gelen aileler, mimar ve mühendislerin teknik desteğiyle 5 katlı 50 binadan oluşan 1000 dairelik COPROMO sitesini inşa etti.

Ev bulamayınca 1000 daireyi elleriyle yaptılar! Müteahhitleri şoke eden seramik blok çözümü

Şantiyede kendi demir atölyelerini kurup merdivenlerinden duvarlarına kadar her aşamada bizzat çalışan mahalleliler, halk dayanışmasının ve kolektif çalışmanın devasa bir şehirleşme başarısına dönüşebileceğini dünyaya kanıtladı.

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Ev bulamayınca 1000 daireyi elleriyle yaptılar! Müteahhitleri şoke eden seramik blok çözümü

Brezilya'nın Osasco kentinde 1990'lı yıllarda baş gösteren derin konut krizi, halkın örnek gösterilecek bir dayanışma modeli geliştirmesini sağladı.

Ev bulamayınca 1000 daireyi elleriyle yaptılar! Müteahhitleri şoke eden seramik blok çözümü

Ev bulmakta zorlanan yüzlerce aile, bir araya gelerek kurdukları Osasco Konut Derneği (COPROMO) çatısı altında dev bir inşaat hamlesi başlattı.

Ev bulamayınca 1000 daireyi elleriyle yaptılar! Müteahhitleri şoke eden seramik blok çözümü

Belediye tarafından tahsis edilen 54 bin metrekarelik arazide yükselen proje, mimarlar, mühendisler ve sosyal hizmet uzmanlarının rehberliğinde tamamıyla geleceğin ev sahipleri tarafından inşa edildi.

Ev bulamayınca 1000 daireyi elleriyle yaptılar! Müteahhitleri şoke eden seramik blok çözümü

1992 yılından 1998 yılına kadar süren zorlu sürecin sonunda, 5 katlı 50 bloktan oluşan toplam 1000 dairelik devasa bir yaşam alanı ortaya çıkarıldı.

Ev bulamayınca 1000 daireyi elleriyle yaptılar! Müteahhitleri şoke eden seramik blok çözümü

Son derece planlı yürütülen projede, inşaat tecrübesi olmayan ailelerin çalışmasını kolaylaştırmak adına taşıyıcı seramik blok sistemi tercih edildi.

Ev bulamayınca 1000 daireyi elleriyle yaptılar! Müteahhitleri şoke eden seramik blok çözümü

Harç ve bloklarla duvarları yükselten mahalleliler, sürecin hızlanması için şantiyede dahi görülmemiş bir çözüme imza attı. İhtiyaç duyulan metal merdivenlerin dışarıdan temin edilmesinin maliyetli olması üzerine aileler, şantiye alanında kendi demir atölyelerini kurarak binaların merdivenlerini bizzat kendileri üretti. Önceden monte edilen sağlam metal merdivenler, inşaat sürecinde iskele görevi görerek iş güvenliğini ve katlar arası malzeme taşımasını da üst düzey seviyeye çıkardı.

Ev bulamayınca 1000 daireyi elleriyle yaptılar! Müteahhitleri şoke eden seramik blok çözümü

Finansmanı hem katılımcıların kendi birikimleriyle hem de kademeli olarak sağlanan eyalet fonlarıyla karşılanan COPROMO projesi, halk dayanışmasının sınırlarını gözler önüne serdi. 1998 yılında tamamlanan ve her biri 54 metrekarelik 2 odalı 1000 daireden oluşan dev kompleks; çevresindeki okul, hastane ve sağlık merkezleriyle tam teşekküllü bir mahalleye dönüştü.

Ev bulamayınca 1000 daireyi elleriyle yaptılar! Müteahhitleri şoke eden seramik blok çözümü

Komşuluk bağlarını henüz inşaat aşamasında güçlendiren aileler, daire paylaşımlarını da şantiyede birlikte ter döktükleri gruplara göre organize etti. Bu tarihi başarı; doğru bir teknik destek, toplumsal örgütlenme ve kamu finansmanı bir araya geldiğinde dar gelirli halkın kendi kaderini değiştirebileceğini kanıtlayan en somut örneklerden biri oldu.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör