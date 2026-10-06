Trend Galeri Trend Yaşam Evde herkesin yaptığı tehlikeli hata! Bu 3 cihaz uzatma kablosuna takılmamalı

Evde herkesin yaptığı tehlikeli hata! Bu 3 cihaz uzatma kablosuna takılmamalı

Evlerde elektrikli cihazları çalıştırmayı kolaylaştıran uzatma kabloları, bilinçsiz kullanıldığında ciddi risklere neden olabiliyor. Özellikle yüksek güç tüketen cihazların bu kablolara bağlanması, kablonun aşırı ısınmasına ve yangın tehlikesine yol açabiliyor. Uzmanlar, elektrik kaynaklı kazaların önüne geçmek için uzatma kablolarının kullanımında dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Peki hangi cihazlar uzatma kablosuna kesinlikle bağlanmamalı? İşte yangın riskini artıran o cihazlar ve güvenli kullanım için önemli uyarılar...

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Giriş Tarihi: 06.10.2026 10:29 Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 10:31
Evde herkesin yaptığı tehlikeli hata! Bu 3 cihaz uzatma kablosuna takılmamalı

Uzmanlara göre evlerde sıkça kullanılan uzatma kabloları, yanlış uygulamalar nedeniyle ciddi bir tehlikeye dönüşebiliyor. Günlük hayatı kolaylaştıran bu kabloların bilinçsiz kullanımı, elektrik kaynaklı yangın riskini önemli ölçüde artırabiliyor.

Evde herkesin yaptığı tehlikeli hata! Bu 3 cihaz uzatma kablosuna takılmamalı

Uzatma kabloları, doğru kullanılmadığında oldukça tehlikeli olabilir.

Evde herkesin yaptığı tehlikeli hata! Bu 3 cihaz uzatma kablosuna takılmamalı

Bunun sebebi, birçok kişinin bazı cihazların uzatma kablosuna asla takılmaması gerektiğini bilmemesi. Bu cihazlar, uzatma kabloları için çok güçlüdür ve dikkat edilmezse büyük tehlike yaratabilir.

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Evde herkesin yaptığı tehlikeli hata! Bu 3 cihaz uzatma kablosuna takılmamalı

Uzmanlar her yıl birçok ev yangınının, yüksek güçlü cihazların uzatma kablolarına takılması nedeniyle başladığını belirtiyor.

Evde herkesin yaptığı tehlikeli hata! Bu 3 cihaz uzatma kablosuna takılmamalı

Uzatma kablosuna asla takılmaması gereken üç cihaza gelince; çaydanlık, ısıtıcı ve ekmek kızartma makinesi.

Evde herkesin yaptığı tehlikeli hata! Bu 3 cihaz uzatma kablosuna takılmamalı

Bu üç cihaz çok yüksek miktarda elektrik çeker ve bu çoğu uzatma kablosunun güvenle kaldırabileceğinden çok daha fazlasıdır. Tipik bir çaydanlık yaklaşık 3000 watt, elektrikli ısıtıcılar 3000 watt veya daha fazla ve ekmek kızartma makineleri genellikle 800-1500 watt kullanır.

Evde herkesin yaptığı tehlikeli hata! Bu 3 cihaz uzatma kablosuna takılmamalı

Uzatma kabloları aşırı ısındığında, plastik kılıf eriyebilir ve çevresindeki malzemeleri ateşleyebilir.

Evde herkesin yaptığı tehlikeli hata! Bu 3 cihaz uzatma kablosuna takılmamalı

UZATMA KABLOLARINI SARMAYIN

Uzmanların bir diğer uyarısı da uzatma kablolarının sarılmaması gerektiği. Bu hatanın ısının tek bir noktada yoğunlaşmasına neden olduğunun altını çiziyorlar.

Evde herkesin yaptığı tehlikeli hata! Bu 3 cihaz uzatma kablosuna takılmamalı

Uzman isimler ayrıca, "Satın alacağınız uzatma kablosunun mutlaka güvenlik işaretlerine ve sigortalara sahip olduğundan emin olun. Online pazaryerlerinden alınan işaretsiz kablolar çoğu zaman temel güvenlik özelliklerinden yoksundur ve son derece tehlikelidir" diyor.

Evde herkesin yaptığı tehlikeli hata! Bu 3 cihaz uzatma kablosuna takılmamalı

UZATMA KABLOLARINIZIN DURUMUNU SIK SIK KONTROL EDİN

Yıpranmış kablolar, yanık izleri veya gevşek bağlantılar uyarı işaretleridir. Hasarlı uzatma kablolarını elektrik bandıyla tamir etmeye çalışmadan hemen yenisiyle değiştirmeniz öneriliyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör