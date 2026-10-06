Evde herkesin yaptığı tehlikeli hata! Bu 3 cihaz uzatma kablosuna takılmamalı

Bu üç cihaz çok yüksek miktarda elektrik çeker ve bu çoğu uzatma kablosunun güvenle kaldırabileceğinden çok daha fazlasıdır. Tipik bir çaydanlık yaklaşık 3000 watt, elektrikli ısıtıcılar 3000 watt veya daha fazla ve ekmek kızartma makineleri genellikle 800-1500 watt kullanır.