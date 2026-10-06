Evde herkesin yaptığı tehlikeli hata! Bu 3 cihaz uzatma kablosuna takılmamalı

Evlerde elektrikli cihazları çalıştırmayı kolaylaştıran uzatma kabloları, bilinçsiz kullanıldığında ciddi risklere neden olabiliyor. Özellikle yüksek güç tüketen cihazların bu kablolara bağlanması, kablonun aşırı ısınmasına ve yangın tehlikesine yol açabiliyor. Uzmanlar, elektrik kaynaklı kazaların önüne geçmek için uzatma kablolarının kullanımında dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Peki hangi cihazlar uzatma kablosuna kesinlikle bağlanmamalı? İşte yangın riskini artıran o cihazlar ve güvenli kullanım için önemli uyarılar...