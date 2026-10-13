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Evden çıkacaklar dikkat! İstanbul'da fırtına ve gök gürültülü sağanak kapıda: Saatte 80 kilometre hızla geliyor...
Evden çıkacaklar dikkat! İstanbul'da fırtına ve gök gürültülü sağanak kapıda: Saatte 80 kilometre hızla geliyor...
AKOM, İstanbul genelinde bu gece 23.00'ten itibaren kuvvetli sağanak ve saatte 80 kilometreyi bulacak fırtına beklendiğini duyurdu. Perşembe günü13.00'e kadar sürecek yağışların Çatalca, Sarıyer, Pendik ve Şile başta olmak üzere bazı ilçelerde metrekareye 70 kilograma ulaşması tahmin ediliyor.
Giriş Tarihi: 13.10.2026 15:19
Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 15:21