Trend Galeri Trend Yaşam Evden çıkacaklar dikkat! İstanbul'da fırtına ve gök gürültülü sağanak kapıda: Saatte 80 kilometre hızla geliyor...

Evden çıkacaklar dikkat! İstanbul'da fırtına ve gök gürültülü sağanak kapıda: Saatte 80 kilometre hızla geliyor...

AKOM, İstanbul genelinde bu gece 23.00'ten itibaren kuvvetli sağanak ve saatte 80 kilometreyi bulacak fırtına beklendiğini duyurdu. Perşembe günü13.00'e kadar sürecek yağışların Çatalca, Sarıyer, Pendik ve Şile başta olmak üzere bazı ilçelerde metrekareye 70 kilograma ulaşması tahmin ediliyor.

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DHA
Giriş Tarihi: 13.10.2026 15:19 Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 15:21
Evden çıkacaklar dikkat! İstanbul’da fırtına ve gök gürültülü sağanak kapıda: Saatte 80 kilometre hızla geliyor...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul genelinde kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Evden çıkacaklar dikkat! İstanbul’da fırtına ve gök gürültülü sağanak kapıda: Saatte 80 kilometre hızla geliyor...

50-80 KM HIZLA ESECEK

Bu gece saat 23.00'ten itibaren etkisini artırması beklenen yağışların, çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren saatte 50-80 kilometre hızla esecek kuvvetli fırtınayla birlikte etkili olacağı tahmin ediliyor.

Evden çıkacaklar dikkat! İstanbul’da fırtına ve gök gürültülü sağanak kapıda: Saatte 80 kilometre hızla geliyor...

FIRTINA VE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

AKOM'un değerlendirmelerine göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkili olması bekleniyor.

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Evden çıkacaklar dikkat! İstanbul’da fırtına ve gök gürültülü sağanak kapıda: Saatte 80 kilometre hızla geliyor...

Bugün aralıklarla görülecek yağışların saat 23.00'ten itibaren etkisini artıracağı, çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren ise saatte 50-80 kilometre hızla esecek kuvvetli fırtınayla birlikte sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Evden çıkacaklar dikkat! İstanbul’da fırtına ve gök gürültülü sağanak kapıda: Saatte 80 kilometre hızla geliyor...

BAZI İLÇELERDE METREKAREYE 70 KİLOGRAM YAĞIŞ BEKLENİYOR

Perşembe günü saat 13.00'e kadar fırtınayla birlikte etkili olması beklenen kuvvetli yağışların, Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerindeki:

Evden çıkacaklar dikkat! İstanbul’da fırtına ve gök gürültülü sağanak kapıda: Saatte 80 kilometre hızla geliyor...

Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece ile Anadolu Yakası'nın doğusundaki Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile'de metrekareye 40-70 kilogram aralığında olması bekleniyor.

Evden çıkacaklar dikkat! İstanbul’da fırtına ve gök gürültülü sağanak kapıda: Saatte 80 kilometre hızla geliyor...

İstanbul'un diğer bölgelerinde ise metrekareye 20-40 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.

Evden çıkacaklar dikkat! İstanbul’da fırtına ve gök gürültülü sağanak kapıda: Saatte 80 kilometre hızla geliyor...
Evden çıkacaklar dikkat! İstanbul’da fırtına ve gök gürültülü sağanak kapıda: Saatte 80 kilometre hızla geliyor...
Evden çıkacaklar dikkat! İstanbul’da fırtına ve gök gürültülü sağanak kapıda: Saatte 80 kilometre hızla geliyor...
Evden çıkacaklar dikkat! İstanbul’da fırtına ve gök gürültülü sağanak kapıda: Saatte 80 kilometre hızla geliyor...
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL #ÇATALCA #SARIYER #PENDİK #METEOROLOJİ