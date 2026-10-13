Evden çıkacaklar dikkat! İstanbul’da fırtına ve gök gürültülü sağanak kapıda: Saatte 80 kilometre hızla geliyor...

FIRTINA VE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

AKOM'un değerlendirmelerine göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkili olması bekleniyor.