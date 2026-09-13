Trend
Galeri
Trend Yaşam
Evinin bahçesinde bir anda ortaya çıktı! 4 metrelik çukurun nedeni yıllardır toprağın altında saklıymış
Evinin bahçesinde bir anda ortaya çıktı! 4 metrelik çukurun nedeni yıllardır toprağın altında saklıymış
Amerika Birleşik Devletleri'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Dunmore kasabasında, beklenmedik bir olay yaşandı. Evinin bahçesinde zaman geçiren bir mahalle sakini, toprağın bir anda gözlerinin önünde çökmesiyle büyük bir panik yaşadı.
Giriş Tarihi: 13.09.2026 14:27
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 14:31