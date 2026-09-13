Trend Galeri Trend Yaşam Evinin bahçesinde bir anda ortaya çıktı! 4 metrelik çukurun nedeni yıllardır toprağın altında saklıymış

Evinin bahçesinde bir anda ortaya çıktı! 4 metrelik çukurun nedeni yıllardır toprağın altında saklıymış

Amerika Birleşik Devletleri'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Dunmore kasabasında, beklenmedik bir olay yaşandı. Evinin bahçesinde zaman geçiren bir mahalle sakini, toprağın bir anda gözlerinin önünde çökmesiyle büyük bir panik yaşadı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 13.09.2026 14:27 Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 14:31
Evinin bahçesinde bir anda ortaya çıktı! 4 metrelik çukurun nedeni yıllardır toprağın altında saklıymış

Aniden toprağın yarılmasıyla neye uğradığını şaşıran ev sahibi, vakit kaybetmeden yetkilileri arayarak yardım istedi.

Evinin bahçesinde bir anda ortaya çıktı! 4 metrelik çukurun nedeni yıllardır toprağın altında saklıymış

İhbarın ardından bölgeye kısa sürede itfaiye ve Çevre Koruma Departmanı ekipleri sevk edildi.

Evinin bahçesinde bir anda ortaya çıktı! 4 metrelik çukurun nedeni yıllardır toprağın altında saklıymış

Ekipler, olası bir risk durumuna karşı çöküntünün yaşandığı alanın çevresindeki dört evi hızla boşalttı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Evinin bahçesinde bir anda ortaya çıktı! 4 metrelik çukurun nedeni yıllardır toprağın altında saklıymış

3,5 METRE DERİNLİĞİNDE BOŞLUK OLUŞTU

Olay yerine ulaşan ekiplerin gerçekleştirdiği ölçümlerde, toprağın çökmesiyle genişliği yaklaşık 4 metreyi, derinliği ise 3,5 metreye ulaşan devasa bir boşluğun oluştuğu saptandı.

Evinin bahçesinde bir anda ortaya çıktı! 4 metrelik çukurun nedeni yıllardır toprağın altında saklıymış

NEDENİ SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Yapılan detaylı teknik incelemeler ise gerçek sebebi ortaya çıkardı.

Evinin bahçesinde bir anda ortaya çıktı! 4 metrelik çukurun nedeni yıllardır toprağın altında saklıymış

Dev çukurun, bölgede 1977 yılı öncesinden kalan ve uzun süredir unutulmuş terk edilmiş bir kömür madeni tüneli nedeniyle oluştuğu anlaşıldı.

Evinin bahçesinde bir anda ortaya çıktı! 4 metrelik çukurun nedeni yıllardır toprağın altında saklıymış

Geçmişte haritalandırılmayan yer altı tünellerinin zamanla dayanıklılığını kaybetmesi sonucu yaşanan olayda, gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra mahalle sakinlerinin evlerine dönmelerine izin verildi.

Evinin bahçesinde bir anda ortaya çıktı! 4 metrelik çukurun nedeni yıllardır toprağın altında saklıymış

Ekipler, oluşan derin çukuru kapatmak ve çevredeki diğer yapılar için benzer bir riskin bulunup bulunmadığını belirlemek üzere incelemelerini sürdürüyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör