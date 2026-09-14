Fatih ve Başakşehir’de iki kişi ölü bulunmuştu! İstanbul’daki çifte cesedin sırrı ortaya çıktı

İstanbul Fatih ve Başakşehir'de bulunan cesetlerin sırrı ortaya çıktı. Başakşehir'de arazide bulunan ve 24 yaşındaki Eray Deniz Sarı'ya ait olduğu öğrenilen cesedin uçurumdan düşme sonucu öldüğü öğrenildi. Fatih Surlarında bulunan ve 40 yaşındaki İsa Çam'a ait olduğu öğrenilen cesedin ise uyarıcı madde kullanımından kaynaklı olmuş olabileceği üzerinde duruluyor. İki cesedinde üzerinde herhangi kesici delici alet izine rastlanmazken, kesin ölüm nedenlerinin Adli Tıp Raporundan sonra netlik kazanacağı bildirildi. İki olayla ilgili soruşturma sürüyor.