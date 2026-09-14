Fatih ve Başakşehir’de iki kişi ölü bulunmuştu! İstanbul’daki çifte cesedin sırrı ortaya çıktı

ADLİ TIP KESİN SONUCU BELİRLEYECEK

Her iki olayda da kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesetler, olay yeri incelemelerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eray Deniz Sarı ve İsa Çam'ın kesin ölüm nedenleri, yapılacak otopsi ve Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak raporun ardından kesinlik kazanacak. Polisin her iki olayla ilgili soruşturması sürüyor.