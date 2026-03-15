Fatih’te akran zorbalığı! Elleri ayakları bağlanarak darbedildi

Trend Galeri Trend Yaşam

İstanbul Fatih'te akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ağzı, elleri ve ayakları bağlanan bir gencin akranları tarafından darbedildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 15.03.2026 08:04
İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen olay, deyim yerinde ise kan dondurdu. İddiaya göre ağzı, elleri ve ayaklarını bağladıkları kişiyi darbeden kişiler, bu olaya ait görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti.

3 GÖZALTI

Olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 18 yaşından küçük 3 kişi, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

