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Fatih'te falçatalı dehşet: Eski sevgilisine saldırdı! Kendi boğazını kesti!

Fatih Kara Surları Millet Bahçesi içerisinde bulunan kafeteryada çalışan bir kadın, eski sevgilisinin falçatalı saldırısına uğradı. Kadın göğsünden ve yüzünden yaralanırken, saldırgan kendisini durdurmaya çalışan başka bir kafe çalışanını da yaraladı. Daha sonra kendisini boğazından yaralayan saldırgan, polis tarafından ikna edilerek ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.12.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 11:09
Fatih’te falçatalı dehşet: Eski sevgilisine saldırdı! Kendi boğazını kesti!

Olay, saat 15.00 sıralarında Mevlanakapı Mahallesi Kara Surları Millet Bahçesi içerisindeki kafeteryada meydana geldi.

Fatih’te falçatalı dehşet: Eski sevgilisine saldırdı! Kendi boğazını kesti!

Kafeteryada çalışan A.B.'nin eski sevgilisi olduğu öğrenilen Metin A., buraya gelerek yanındaki falçata ile A.B.'ye saldırdı.

Fatih’te falçatalı dehşet: Eski sevgilisine saldırdı! Kendi boğazını kesti!

Kadın göğsünden ve yüzünden yaralanırken, saldırganı durdurmaya çalışan A.N.D. isimli kafe çalışanı da omzundan yaralandı.

Fatih’te falçatalı dehşet: Eski sevgilisine saldırdı! Kendi boğazını kesti!

İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Bu sırada saldırgan Metin A. kendi boğazını keserek yaralandı.

Fatih’te falçatalı dehşet: Eski sevgilisine saldırdı! Kendi boğazını kesti!

POLİS, HASTANEYE GİTMEYE İKNA ETTİ

Elindeki falçata ile bir süre çevredekileri tehdit eden Metin A., daha sonra polis ekipleri tarafından ikna edilerek ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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