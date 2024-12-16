Fatih'te falçatalı dehşet: Eski sevgilisine saldırdı! Kendi boğazını kesti!
Fatih Kara Surları Millet Bahçesi içerisinde bulunan kafeteryada çalışan bir kadın, eski sevgilisinin falçatalı saldırısına uğradı. Kadın göğsünden ve yüzünden yaralanırken, saldırgan kendisini durdurmaya çalışan başka bir kafe çalışanını da yaraladı. Daha sonra kendisini boğazından yaralayan saldırgan, polis tarafından ikna edilerek ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Giriş Tarihi: 16.12.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 11:09