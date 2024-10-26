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FETÖ’nün planlarını SABAH deşifre etti! Örgütün gerçek yüzünü gösterdi

SABAH, Türkiye'nin en kritik kurumlarında yuvalanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunun henüz gün yüzüne çıkmadığı dönemlerde , örgütün karanlık yüzünü okuyucularına hazırladığı manşetlerle duyurmuştu. 7 Şubat 2012 MİT krizi, 17-25 Aralık kumpasları, MİT TIR'larının durdurulması, 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi yakın tarihin kritik dönemeçlerinde ve öncesinde attığı manşetlerle örgüte karşı hep teyakkuzda olan SABAH, sorumlu yayıncılığın en başarılı örneklerinden birine imza attı.

SABAH
Giriş Tarihi: 26.10.2024 06:19 Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 06:19
FETÖ’nün planlarını SABAH deşifre etti! Örgütün gerçek yüzünü gösterdi

SABAH, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yıllar boyunca ortaya koyduğu kumpaslarına karşı tavizsiz bir direniş gösterdi.

FETÖ’nün planlarını SABAH deşifre etti! Örgütün gerçek yüzünü gösterdi

39 yıldır toplumun sesi olan SABAH, FETÖ'cü darbe girişiminde de üzerine düşen görevi yerine getirdi.

FETÖ’nün planlarını SABAH deşifre etti! Örgütün gerçek yüzünü gösterdi

Türkiye'nin en kritik kurumlarında yuvalanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunun henüz gün yüzüne çıkmadığı dönemlerde SABAH, örgütün karanlık yüzünü okuyucularına hazırladığı manşetlerle duyurmuştu.

FETÖ’nün planlarını SABAH deşifre etti! Örgütün gerçek yüzünü gösterdi

FETÖ'nün devleti ele geçirmeye çalışma amacıyla devleti ilk olarak doğrudan hedef aldığı milat 7 Şubat 2012'ydi.

FETÖ’nün planlarını SABAH deşifre etti! Örgütün gerçek yüzünü gösterdi

O dönemki, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın FETÖ'cü savcılar tarafından tam da o dönem Başbakan olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ameliyattayken gözaltına almaya çalışmışlardı.

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