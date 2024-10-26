FETÖ’nün planlarını SABAH deşifre etti! Örgütün gerçek yüzünü gösterdi

SABAH, Türkiye'nin en kritik kurumlarında yuvalanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunun henüz gün yüzüne çıkmadığı dönemlerde , örgütün karanlık yüzünü okuyucularına hazırladığı manşetlerle duyurmuştu. 7 Şubat 2012 MİT krizi, 17-25 Aralık kumpasları, MİT TIR'larının durdurulması, 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi yakın tarihin kritik dönemeçlerinde ve öncesinde attığı manşetlerle örgüte karşı hep teyakkuzda olan SABAH, sorumlu yayıncılığın en başarılı örneklerinden birine imza attı.