Fon krizi sonrası elzem hale geldi! "Yasal düzenleme ivedilikle çıkarılmalı"
Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör fon soruşturmasıyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Dilek Güngör, "SPK Kanunu'nda bir değişiklik yapılması fon krizinden sonra daha da elzem hale geldi. Borsada piyasa bozucu durumlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları'na resen soruşturma yetkisini tanıyacak bir yasal düzenlemenin ivedilikle çıkarılması gerekiyor." dedi.
Giriş Tarihi: 30.09.2026 06:45
Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 06:46