Fon krizi sonrası elzem hale geldi! "Yasal düzenleme ivedilikle çıkarılmalı"

Beştepe'den partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na geçen Erdoğan, fon kriziyle ilgili yol haritasını belirlediklerini, bir kurul oluşturduklarını, Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı'nın şu sözleri de parti kurmayları açısından kritikti: "AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklığına halel getiremez. O aklığına leke süremez. Kardeşlerim, unutmayın, adının yeni olması, eskimekten başka bir şey kazandıramaz bunlara. Bu konuda hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık ve vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanlarla da bizim işimiz olmaz, olamaz. Yeri geldikçe defalarca söyledim. Yorulan, yüksüren varsa buyursun kenara çekilsin, dinlensin."