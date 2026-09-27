Fon mağdurları için nasıl bir yol izlenecek? Başkan Erdoğan ’en kısa sürede çözün’ talimatı verdi!

Neden mi?

Açıklamaların kronolojisine bakarsanız anlarsınız. Malumunuz, uluslararası kurumlardan uyarılar gelince 1-1.5 sene büyümelerine göz yumduğu fonlarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) harekete geçmeye karar verdi. (Halbuki, fonlarda dönen manipülatif işlemler hem Hazine ve Maliye Bakanlığı hem de SPK tarafından Kasım 2025'te fark edilmişti) O açıklamalardan sonra bugün konuştuğumuz şirketlere yeni fonlar açmaları için izin veren de SPK'ydı.

Sonra...

Dediğim gibi uluslararası kurumların uyarıları art arda gelmeye başlayınca SPK, 28 Ağustos'ta yatırım fonlarına ilişkin rehberi yayınladı. Fonlar büyürken müdahale etmekte geciktiği için olsa gerek (!) epey kısa sürede serbest fonların portföy yapısından repo işlemlerine, TEFAS şeffaflığından portföy yönetim şirketlerinin sermaye ve insan kaynağına kadar geniş bir alanın şekillendirilmesini istedi.