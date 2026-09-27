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Fon mağdurları için nasıl bir yol izlenecek? Başkan Erdoğan 'en kısa sürede çözün' talimatı verdi!
Fon mağdurları için nasıl bir yol izlenecek? Başkan Erdoğan 'en kısa sürede çözün' talimatı verdi!
Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturmasına ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Dilek Güngör, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mağduriyetin en kısa sürede giderilmesi için talimat verdiğini kaydederek, "Ağırlıklı görüş, para piyasası fonu yatırımcıları ile fonlarda yatırımı 1 milyon TL'ye kadar olanların paralarının kısa sürede yatırılması..." dedi.
Giriş Tarihi: 27.09.2026 06:58
Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 07:00