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Fon soruşturmasında yeni gelişme: Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın mal varlıkları donduruldu! 11 milyar TL'lik çıkış...
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın mal varlıkları donduruldu! 11 milyar TL'lik çıkış...
Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve mal varlıkları dondurularak tedbir uygulandı. Melis Sandal'ın 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çektiği tespit edildi.
Giriş Tarihi: 27.09.2026 20:32
Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 20:36