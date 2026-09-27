Trend Galeri Trend Yaşam Fon soruşturmasında yeni gelişme: Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın mal varlıkları donduruldu! 11 milyar TL'lik çıkış...

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın mal varlıkları donduruldu! 11 milyar TL'lik çıkış...

Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve mal varlıkları dondurularak tedbir uygulandı. Melis Sandal'ın 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çektiği tespit edildi.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 27.09.2026 20:32 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 20:36
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın mal varlıkları donduruldu! 11 milyar TL’lik çıkış...
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Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın mal varlıkları donduruldu! 11 milyar TL’lik çıkış...

MELİS SANDAL HAKKINDA MAL VARLIKLARINI DONDURMA KARARI

Soruşturma kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve mal varlıkları dondurularak tedbir uygulandığı öğrenildi.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın mal varlıkları donduruldu! 11 milyar TL’lik çıkış...

11 MİLYAR TL'LİK ÇIKIŞ TESPİT EDİLDİ

Melis Sandal'ın 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çektiği öğrenildi.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın mal varlıkları donduruldu! 11 milyar TL’lik çıkış...

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın mal varlıkları donduruldu! 11 milyar TL’lik çıkış...

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın mal varlıkları donduruldu! 11 milyar TL’lik çıkış...

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın mal varlıkları donduruldu! 11 milyar TL’lik çıkış...

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Devam eden soruşturmada 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti.

Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e ulaşmıştı.

#MUSTAFA SANDAL