Gabar ve Karadeniz keşifleri sıralamayı değiştirdi! Dünyanın en büyük petrol ülkeleri 2026 listesinde Türkiye rüzgarı...

Son dönemde özellikle Karadeniz ve Gabar'da peş peşe yapılan tarihi keşiflerin, Türkiye'yi küresel enerji denkleminde nasıl bir noktaya taşıdığı büyük merak konusuydu. Açıklanan yeni listeyle birlikte Türkiye'nin küresel petrol rezervi sıralamasındaki güncel konumu da netleşmiş oldu. İşte dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip ülkeleri ve Türkiye'nin listedeki sürpriz yeri...