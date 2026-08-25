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Gabar ve Karadeniz keşifleri sıralamayı değiştirdi! Dünyanın en büyük petrol ülkeleri 2026 listesinde Türkiye rüzgarı...
Gabar ve Karadeniz keşifleri sıralamayı değiştirdi! Dünyanın en büyük petrol ülkeleri 2026 listesinde Türkiye rüzgarı...
Global Firepower'ın merakla beklenen 2026 petrol rezervleri raporu yayınlandı! Zirvede Venezuela'nın yer aldığı devler liginde, peş peşe tarihi keşiflere imza atan Türkiye'nin listedeki yeni konumu gündem yarattı. İşte petrol zenginlerinin güncel sıralaması...
Giriş Tarihi: 25.08.2026 10:34
Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 10:35