Trend Galeri Trend Yaşam Gabar ve Karadeniz keşifleri sıralamayı değiştirdi! Dünyanın en büyük petrol ülkeleri 2026 listesinde Türkiye rüzgarı...

Gabar ve Karadeniz keşifleri sıralamayı değiştirdi! Dünyanın en büyük petrol ülkeleri 2026 listesinde Türkiye rüzgarı...

Global Firepower'ın merakla beklenen 2026 petrol rezervleri raporu yayınlandı! Zirvede Venezuela'nın yer aldığı devler liginde, peş peşe tarihi keşiflere imza atan Türkiye'nin listedeki yeni konumu gündem yarattı. İşte petrol zenginlerinin güncel sıralaması...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 25.08.2026 10:34 Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 10:35
Gabar ve Karadeniz keşifleri sıralamayı değiştirdi! Dünyanın en büyük petrol ülkeleri 2026 listesinde Türkiye rüzgarı...

Dünyanın en çok takip edilen stratejik veri platformlarından Global Firepower, ülkelerin 2026 yılı petrol rezervi güncel verilerini paylaştı. Venezuela'nın liderliğini koruduğu, Suudi Arabistan ve İran'ın ise zirveyi zorladığı devler liginde tüm gözler Türkiye'ye çevrildi.

Gabar ve Karadeniz keşifleri sıralamayı değiştirdi! Dünyanın en büyük petrol ülkeleri 2026 listesinde Türkiye rüzgarı...

Son dönemde özellikle Karadeniz ve Gabar'da peş peşe yapılan tarihi keşiflerin, Türkiye'yi küresel enerji denkleminde nasıl bir noktaya taşıdığı büyük merak konusuydu. Açıklanan yeni listeyle birlikte Türkiye'nin küresel petrol rezervi sıralamasındaki güncel konumu da netleşmiş oldu. İşte dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip ülkeleri ve Türkiye'nin listedeki sürpriz yeri...

Gabar ve Karadeniz keşifleri sıralamayı değiştirdi! Dünyanın en büyük petrol ülkeleri 2026 listesinde Türkiye rüzgarı...

95 - ETİYOPYA (428 BİN VARİL)

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Gabar ve Karadeniz keşifleri sıralamayı değiştirdi! Dünyanın en büyük petrol ülkeleri 2026 listesinde Türkiye rüzgarı...

94 - FAS (684 BİN VARİL)

Gabar ve Karadeniz keşifleri sıralamayı değiştirdi! Dünyanın en büyük petrol ülkeleri 2026 listesinde Türkiye rüzgarı...

93 - ÜRDÜN (1 MİLYON VARİL)

Gabar ve Karadeniz keşifleri sıralamayı değiştirdi! Dünyanın en büyük petrol ülkeleri 2026 listesinde Türkiye rüzgarı...

92 - TAYVAN (2 MİLYON 280 BİN VARİL)

Gabar ve Karadeniz keşifleri sıralamayı değiştirdi! Dünyanın en büyük petrol ülkeleri 2026 listesinde Türkiye rüzgarı...

91 - BELİZ (6 MİLYON 700 BİN VARİL)

Gabar ve Karadeniz keşifleri sıralamayı değiştirdi! Dünyanın en büyük petrol ülkeleri 2026 listesinde Türkiye rüzgarı...

90 - BENİN 7 (8 MİLYON VARİL)

Gabar ve Karadeniz keşifleri sıralamayı değiştirdi! Dünyanın en büyük petrol ülkeleri 2026 listesinde Türkiye rüzgarı...

89 - SLOVAKYA (9 MİLYON VARİL)

Gabar ve Karadeniz keşifleri sıralamayı değiştirdi! Dünyanın en büyük petrol ülkeleri 2026 listesinde Türkiye rüzgarı...

88 - YUNANİSTAN (10 MİLYON VARİL)

Gabar ve Karadeniz keşifleri sıralamayı değiştirdi! Dünyanın en büyük petrol ülkeleri 2026 listesinde Türkiye rüzgarı...

87 - TACİKİSTAN (12 MİLYON VARİL)

Gabar ve Karadeniz keşifleri sıralamayı değiştirdi! Dünyanın en büyük petrol ülkeleri 2026 listesinde Türkiye rüzgarı...

86 - LİTVANYA (12 MİLYON VARİL)

Gabar ve Karadeniz keşifleri sıralamayı değiştirdi! Dünyanın en büyük petrol ülkeleri 2026 listesinde Türkiye rüzgarı...

85 - MACARİSTAN (12 MİLYON 100 BİN VARİL)

Gabar ve Karadeniz keşifleri sıralamayı değiştirdi! Dünyanın en büyük petrol ülkeleri 2026 listesinde Türkiye rüzgarı...

84 - İSRAİL (12 MİLYON 730 BİN VARİL)

Gabar ve Karadeniz keşifleri sıralamayı değiştirdi! Dünyanın en büyük petrol ülkeleri 2026 listesinde Türkiye rüzgarı...

83 - GÜNEY AFRİKA (15 MİLYON VARİL)

Gabar ve Karadeniz keşifleri sıralamayı değiştirdi! Dünyanın en büyük petrol ülkeleri 2026 listesinde Türkiye rüzgarı...

82 - ÇEKYA (15 MİLYON VARİL)

Gabar ve Karadeniz keşifleri sıralamayı değiştirdi! Dünyanın en büyük petrol ülkeleri 2026 listesinde Türkiye rüzgarı...

81 - BULGARİSTAN (15 MİLYON VARİL)

Gabar ve Karadeniz keşifleri sıralamayı değiştirdi! Dünyanın en büyük petrol ülkeleri 2026 listesinde Türkiye rüzgarı...

80 - MORİTANYA (20 MİLYON VARİL)

Gabar ve Karadeniz keşifleri sıralamayı değiştirdi! Dünyanın en büyük petrol ülkeleri 2026 listesinde Türkiye rüzgarı...

79 - PORTEKİZ (22 MİLYON 440 BİN VARİL)

Gabar ve Karadeniz keşifleri sıralamayı değiştirdi! Dünyanın en büyük petrol ülkeleri 2026 listesinde Türkiye rüzgarı...

78 - KATAR (25 MİLYON 244 BİN VARİL)

Gabar ve Karadeniz keşifleri sıralamayı değiştirdi! Dünyanın en büyük petrol ülkeleri 2026 listesinde Türkiye rüzgarı...

77 - BANGLADEŞ (28 MİLYON VARİL)

Gabar ve Karadeniz keşifleri sıralamayı değiştirdi! Dünyanın en büyük petrol ülkeleri 2026 listesinde Türkiye rüzgarı...

76 - GEORGİA (35 MİLYON VARİL)

Gabar ve Karadeniz keşifleri sıralamayı değiştirdi! Dünyanın en büyük petrol ülkeleri 2026 listesinde Türkiye rüzgarı...

75 - AVUSTURYA (35 MİLYON 200 BİN VARİL)

Gabar ve Karadeniz keşifleri sıralamayı değiştirdi! Dünyanın en büyük petrol ülkeleri 2026 listesinde Türkiye rüzgarı...

74 - KIRGIZİSTAN (40 MİLYON VARİL)

Gabar ve Karadeniz keşifleri sıralamayı değiştirdi! Dünyanın en büyük petrol ülkeleri 2026 listesinde Türkiye rüzgarı...

73 - YENİ ZELANDA ( 40 MİLYON 993 BİN VARİL)