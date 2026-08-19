Trend Galeri Trend Yaşam Gazeteden ev yaptı 100 yıldır ayakta! Ne su geçirdi ne yıkıldı

Gazeteden ev yaptı 100 yıldır ayakta! Ne su geçirdi ne yıkıldı

Gazetelerden duvar, masa, sandalye ve hatta saat yaptı… 1922'de başlayan sıra dışı deney, aradan geçen bir asra rağmen hâlâ ayakta.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 19.08.2026 09:56 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 09:58
Gazeteden ev yaptı 100 yıldır ayakta! Ne su geçirdi ne yıkıldı

ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Rockport kentinde bulunan kağıt evi, alışılmışın dışında yapısıyla ve yıllara meydan okuyan sağlamlığıyla meraklı gözleri üzerine çekiyor.

Gazeteden ev yaptı 100 yıldır ayakta! Ne su geçirdi ne yıkıldı

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki bu sıra dışı yapı, 1922 yılında bir makine mühendisi tarafından deney amacıyla inşa edilmeye başlandı.

Gazeteden ev yaptı 100 yıldır ayakta! Ne su geçirdi ne yıkıldı

Yazlık ev olarak inşa edilmeye başlanan yapıda, 100 binden fazla gazete kullanılarak ev inşa edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Gazeteden ev yaptı 100 yıldır ayakta! Ne su geçirdi ne yıkıldı

Mühendis Stenman, yalnızca duvarlarla yetinmeyerek aynı prensibi iç mekanlara da uyguladı ve gazete kullanarak mobilyalar inşa etti.

Gazeteden ev yaptı 100 yıldır ayakta! Ne su geçirdi ne yıkıldı

Böylece yaygın olarak kullanılan, tek kullanımlık malzemenin normal ahşap ve diğer malzemelere dayanan işlevleri yerine getirmesini sağladı.

Gazeteden ev yaptı 100 yıldır ayakta! Ne su geçirdi ne yıkıldı

Stenman tarafından yapılan Kağıt Ev, yalnızca gazete sayfalarıyla desteklenen bir konut değil. Ana yapıyı ve geleneksel kısımlarını ahşap oluşturuyor. Gazeteler ise özellikle duvarlarda yalıtım amacıyla kullanıldı.

Gazeteden ev yaptı 100 yıldır ayakta! Ne su geçirdi ne yıkıldı

GAZETELERİ BİRLEŞTİREREK DUVAR İNŞA ETTİLER

Stenman, çok sayıda gazeteyi katmanlar halinde bir araya getirerek yapıştırdı. Un bazlı tutkalla birbirine bağlanan kağıtlar sıkıştırılarak daha yoğun ve dayanıklı hale getirildi.

Gazeteden ev yaptı 100 yıldır ayakta! Ne su geçirdi ne yıkıldı

Gazeteden oluşan duvarların üzeri ise vernikle kaplandı. Böylece kağıtların nemle doğrudan temas etmesinin önüne geçilmeye çalışıldı.

Gazeteden ev yaptı 100 yıldır ayakta! Ne su geçirdi ne yıkıldı

En dikkat çekici detaylardan biri ise gazetelerin tamamen gizlenmemesi ve açıkça görülmesi oldu. Duvarlarda dönemin haberleri, reklamları ve gazete başlıkları bugün bile görülebiliyor.

Gazeteden ev yaptı 100 yıldır ayakta! Ne su geçirdi ne yıkıldı

EVDEKİ EŞYALARI GAZETEDEN YAPTI

Stenman'ın deneyi yalnızca duvarlarla sınırlı kalmayarak ev dekorasyonuna da taştı. Mühendis; evin içerisinde de gazeteleri kullanarak masa,sandalye, raf, lamba ve saat gibi çeşitli eşyalar yaptı. Böylece kısa süre içerisinde okunup atılması beklenen gazeteler, evin içerisinde uzun yıllar kullanılabilecek eşyalara dönüştürüldü.

Gazeteden ev yaptı 100 yıldır ayakta! Ne su geçirdi ne yıkıldı

DENEY 100 YILI GERİDE BIRAKTI

Kağıdın su ve yangın karşısında hassas olmasına rağmen, evin uzun süre boyunca korunabilmesi kullanılan malzemelerin birlikte değerlendirilmesini önemli hale getiriyor.

Gazeteden ev yaptı 100 yıldır ayakta! Ne su geçirdi ne yıkıldı

Ahşap taşıyıcı sistem, sıkıştırılmış gazete katmanları, tutkal ve vernik bir araya gelerek sıra dışı yapının günümüze ulaşmasını sağladı. Bugün müze olarak korunan Paper House (Kağıt Ev), yalnızca ilginç bir ev olarak değil atık olarak görülen bir malzemenin farklı bir amaçla nasıl kullanılabileceğini gösteren tarihi bir deney olarak da dikkat çekiyor.

Gazeteden ev yaptı 100 yıldır ayakta! Ne su geçirdi ne yıkıldı

EV BULAMAYINCA 1000 DAİREYİ ELLERİYLE YAPTILAR! MÜTEAHHİTLERİ ŞOKE EDEN SERAMİK BLOK ÇÖZÜMÜ

Brezilya'nın Osasco kentinde ev sahibi olmak isteyen dar gelirli aileler, barınma krizine karşı unutulmayacak bir imece mücadelesine imza attı.

Gazeteden ev yaptı 100 yıldır ayakta! Ne su geçirdi ne yıkıldı

1992-1998 yılları arasında organizasyon kurarak bir araya gelen aileler, mimar ve mühendislerin teknik desteğiyle 5 katlı 50 binadan oluşan 1000 dairelik COPROMO sitesini inşa etti.

Gazeteden ev yaptı 100 yıldır ayakta! Ne su geçirdi ne yıkıldı

Şantiyede kendi demir atölyelerini kurup merdivenlerinden duvarlarına kadar her aşamada bizzat çalışan mahalleliler, halk dayanışmasının ve kolektif çalışmanın devasa bir şehirleşme başarısına dönüşebileceğini dünyaya kanıtladı.

Gazeteden ev yaptı 100 yıldır ayakta! Ne su geçirdi ne yıkıldı

Brezilya'nın Osasco kentinde 1990'lı yıllarda baş gösteren derin konut krizi, halkın örnek gösterilecek bir dayanışma modeli geliştirmesini sağladı.

Gazeteden ev yaptı 100 yıldır ayakta! Ne su geçirdi ne yıkıldı

Ev bulmakta zorlanan yüzlerce aile, bir araya gelerek kurdukları Osasco Konut Derneği (COPROMO) çatısı altında dev bir inşaat hamlesi başlattı.

Gazeteden ev yaptı 100 yıldır ayakta! Ne su geçirdi ne yıkıldı

Belediye tarafından tahsis edilen 54 bin metrekarelik arazide yükselen proje, mimarlar, mühendisler ve sosyal hizmet uzmanlarının rehberliğinde tamamıyla geleceğin ev sahipleri tarafından inşa edildi.

Gazeteden ev yaptı 100 yıldır ayakta! Ne su geçirdi ne yıkıldı

1992 yılından 1998 yılına kadar süren zorlu sürecin sonunda, 5 katlı 50 bloktan oluşan toplam 1000 dairelik devasa bir yaşam alanı ortaya çıkarıldı.

Gazeteden ev yaptı 100 yıldır ayakta! Ne su geçirdi ne yıkıldı

Son derece planlı yürütülen projede, inşaat tecrübesi olmayan ailelerin çalışmasını kolaylaştırmak adına taşıyıcı seramik blok sistemi tercih edildi.

Gazeteden ev yaptı 100 yıldır ayakta! Ne su geçirdi ne yıkıldı

Harç ve bloklarla duvarları yükselten mahalleliler, sürecin hızlanması için şantiyede dahi görülmemiş bir çözüme imza attı. İhtiyaç duyulan metal merdivenlerin dışarıdan temin edilmesinin maliyetli olması üzerine aileler, şantiye alanında kendi demir atölyelerini kurarak binaların merdivenlerini bizzat kendileri üretti. Önceden monte edilen sağlam metal merdivenler, inşaat sürecinde iskele görevi görerek iş güvenliğini ve katlar arası malzeme taşımasını da üst düzey seviyeye çıkardı.

Gazeteden ev yaptı 100 yıldır ayakta! Ne su geçirdi ne yıkıldı

Finansmanı hem katılımcıların kendi birikimleriyle hem de kademeli olarak sağlanan eyalet fonlarıyla karşılanan COPROMO projesi, halk dayanışmasının sınırlarını gözler önüne serdi. 1998 yılında tamamlanan ve her biri 54 metrekarelik 2 odalı 1000 daireden oluşan dev kompleks; çevresindeki okul, hastane ve sağlık merkezleriyle tam teşekküllü bir mahalleye dönüştü.

Gazeteden ev yaptı 100 yıldır ayakta! Ne su geçirdi ne yıkıldı

Komşuluk bağlarını henüz inşaat aşamasında güçlendiren aileler, daire paylaşımlarını da şantiyede birlikte ter döktükleri gruplara göre organize etti. Bu tarihi başarı; doğru bir teknik destek, toplumsal örgütlenme ve kamu finansmanı bir araya geldiğinde dar gelirli halkın kendi kaderini değiştirebileceğini kanıtlayan en somut örneklerden biri oldu.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör