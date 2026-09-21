Geçici iş göremezlik ödeneği 2026’da ne kadar oldu? İşte iş kazalarına ilişkin tüm detaylar

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un İstanbul Göktürk'teki evinde bir işçinin yüksekten düşmesi sonucu meydana gelen kaza, iş kazalarını yeniden gündeme getirdi. Her yıl yüzbinlerce iş kazası gerçekleşirken, binlerce çalışan yaralanıyor veya hayatını kaybediyor.

Peki iş kazası geçiren bir çalışan ne yapmalı? Hastane masraflarını kim öder? En düşük ve en yüksek idari para cezası ne? Geçici iş göremezlik ödeneği 2026'da ne kadar oldu? İş kazalarına ilişkin tüm detaylar İŞ'İN DOĞRUSU'nda...