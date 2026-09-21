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Geçici iş göremezlik ödeneği 2026'da ne kadar oldu? İşte iş kazalarına ilişkin tüm detaylar
Geçici iş göremezlik ödeneği 2026'da ne kadar oldu? İşte iş kazalarına ilişkin tüm detaylar
İş kazası geçirene ödenen sürekli iş göremezlik geliri, sigortalının yüzde 100 iş göremezliği halinde asgari ücretli için 23 bin 121 TL olarak uygulanıyor. İş sağlığı ve güvenliğinde tedbir almama durumunda en düşük ceza 44 bin 443, en yüksek ise 133 bin TL olarak belirlendi.
Giriş Tarihi: 21.09.2026 07:44
Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 07:46