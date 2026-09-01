Trend
Galeri
Trend Yaşam
Girne’de batan gemi 3 ay önce “alarm” vermiş! O görüntüleri çeken kişiler ATV’ye konuştu: “Su alması normal! dediler”
Girne’de batan gemi 3 ay önce “alarm” vermiş! O görüntüleri çeken kişiler ATV’ye konuştu: “Su alması normal! dediler”
Girne'de yolcu gemisinin batması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından kayıp 20 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Batan geminin 3 ay önce de su aldığı ortaya çıkarken, o görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydeden iki kişi ATV Haber'den Özlem Aktay'a konuştu.
Giriş Tarihi: 01.09.2026 20:08
Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 20:37