Trend Galeri Trend Yaşam Girne’de batan gemi 3 ay önce “alarm” vermiş! O görüntüleri çeken kişiler ATV’ye konuştu: “Su alması normal! dediler”

Girne’de batan gemi 3 ay önce “alarm” vermiş! O görüntüleri çeken kişiler ATV’ye konuştu: “Su alması normal! dediler”

Girne'de yolcu gemisinin batması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından kayıp 20 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Batan geminin 3 ay önce de su aldığı ortaya çıkarken, o görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydeden iki kişi ATV Haber'den Özlem Aktay'a konuştu.

Giriş Tarihi: 01.09.2026 20:08 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 20:37
Girne’de batan gemi 3 ay önce alarm vermiş! O görüntüleri çeken kişiler ATV’ye konuştu: Su alması normal! dediler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eğitim gören bir öğrencinin kısa süre önce gemi ile seyahat ettiği sırada çektiği video, yaşanacak kabusun sinyallerini çok önceden verdiğini gözler önüne serdi. Facianın öncesini kaydeden iki kişi ATV Haber'den Özlem Aktay'a konuştu.

Girne’de batan gemi 3 ay önce alarm vermiş! O görüntüleri çeken kişiler ATV’ye konuştu: Su alması normal! dediler

Görüntülerin ardından geminin su aldığı yetkililere iletildi. Aşağıdan yukarı doğru dolan su karşısında ne yapacaklarını şaşıran iki arkadaş durumu hemen mürettebata bildirdi. Ancak aldıkları yanıt düpedüz vurdumduymazlığın itirafı gibiydi.

Girne’de batan gemi 3 ay önce alarm vermiş! O görüntüleri çeken kişiler ATV’ye konuştu: Su alması normal! dediler

"DURUMU KONTROL EDEN BİRİSİ OLMADI"

Batan geminin su aldığını çeken Alperen Çakır, "Oradaki personele durumu izah ettim. Gelen giden veya durumu kontrol eden birisi olmadı. Sadece bize öne geçmemizi söylediler.

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Girne’de batan gemi 3 ay önce alarm vermiş! O görüntüleri çeken kişiler ATV’ye konuştu: Su alması normal! dediler

Geminin arka tarafında olan yolcular fark etmemiş. Biz ön tarafta olduğumuz için su aldığını biz gördük, yaşadık. Ama bize bu durumun normal olduğu söylendi" dedi.

Girne’de batan gemi 3 ay önce alarm vermiş! O görüntüleri çeken kişiler ATV’ye konuştu: Su alması normal! dediler

"SU GELMESİNİN NORMAL BİR ŞEY OLDUĞU SÖYLENDİ"

Sercan Ulutaş ise "Geminin kontrol edilmesi gerekiyormuş ama öyle bir şey yaşanmadı. Hatta su gelecek normal bir şey olduğu söylendi. Polis bizim kime bilgi verdiğimizi, hangi mürettebatla iletişime geçtiğimizi sordular.

Girne'de batan gemi 3 ay önce "alarm" vermiş! O görüntüleri çeken kişiler ATV'ye konuştu

Girne’de batan gemi 3 ay önce alarm vermiş! O görüntüleri çeken kişiler ATV’ye konuştu: Su alması normal! dediler

Bu görüntülerin en dikkat çekici tarafı, geminin su aldığı bilinmesine rağmen bu videonun ardından oradaki yetkililer tarafından herhangi bir işlem onarım yapılıp yapılmadığı da yine cevabı aranan sorular arasında…

Girne’de batan gemi 3 ay önce alarm vermiş! O görüntüleri çeken kişiler ATV’ye konuştu: Su alması normal! dediler
Girne’de batan gemi 3 ay önce alarm vermiş! O görüntüleri çeken kişiler ATV’ye konuştu: Su alması normal! dediler
Girne’de batan gemi 3 ay önce alarm vermiş! O görüntüleri çeken kişiler ATV’ye konuştu: Su alması normal! dediler
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#GİRNE #ATV