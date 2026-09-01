Girne’de batan gemi 3 ay önce “alarm” vermiş! O görüntüleri çeken kişiler ATV’ye konuştu: “Su alması normal! dediler”

"SU GELMESİNİN NORMAL BİR ŞEY OLDUĞU SÖYLENDİ"

Sercan Ulutaş ise "Geminin kontrol edilmesi gerekiyormuş ama öyle bir şey yaşanmadı. Hatta su gelecek normal bir şey olduğu söylendi. Polis bizim kime bilgi verdiğimizi, hangi mürettebatla iletişime geçtiğimizi sordular.

Girne'de batan gemi 3 ay önce "alarm" vermiş! O görüntüleri çeken kişiler ATV'ye konuştu