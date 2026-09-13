Global Firepower 2026 Listeyi İlan Etti! Türkiye Avrupa Devlerini Bir Bir Devirdi: İşte Ağızları Açık Bırakan Yeni Sıramız...

Birçok Avrupa devi listede hızla kan kaybederken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elde ettiği bu tarihi başarı dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Peki, Türkiye kaçıncı sıraya yerleşti ve hangi devleri geride bıraktı? İşte 2026'nın en güçlü zırhlı orduları ve göğsümüzü kabartan o liste…