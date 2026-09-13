Trend Galeri Trend Yaşam Global Firepower 2026 Listeyi İlan Etti! Türkiye Avrupa Devlerini Bir Bir Devirdi: İşte Ağızları Açık Bırakan Yeni Sıramız...

Global Firepower 2026 Listeyi İlan Etti! Türkiye Avrupa Devlerini Bir Bir Devirdi: İşte Ağızları Açık Bırakan Yeni Sıramız...

Global Firepower, 2026 yılı dünyanın en güçlü tank orduları raporunu nihayet paylaştı. Yeni nesil zırh teknolojileri ve yerli modernizasyon hamleleriyle gövde gösterisi yapan Türkiye, köklü Avrupa ülkelerini geride bırakarak listede fırtına gibi esti. İşte askeri dengeleri baştan aşağı değiştiren o gurur tablosu!

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 13.09.2026 13:33 Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 13:34
Global Firepower 2026 Listeyi İlan Etti! Türkiye Avrupa Devlerini Bir Bir Devirdi: İşte Ağızları Açık Bırakan Yeni Sıramız...

Kara savaşlarının kaderini belirleyen zırhlı birliklerde küresel dengeler 2026 itibarıyla yeniden yazıldı! Uluslararası askeri güç verilerini analiz eden Global Firepower, merakla beklenen "Dünyanın En Güçlü Tank Orduları" raporunu kamuoyuyla paylaştı. Akıllı mühimmatlar, aktif koruma sistemleri ve milli teknoloji hamleleriyle envanterini adeta bir çelik kaleye dönüştüren Türkiye, sıralamada sergilediği stratejik yükselişle rakiplerine gözdağı verdi.

Global Firepower 2026 Listeyi İlan Etti! Türkiye Avrupa Devlerini Bir Bir Devirdi: İşte Ağızları Açık Bırakan Yeni Sıramız...

Birçok Avrupa devi listede hızla kan kaybederken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elde ettiği bu tarihi başarı dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Peki, Türkiye kaçıncı sıraya yerleşti ve hangi devleri geride bıraktı? İşte 2026'nın en güçlü zırhlı orduları ve göğsümüzü kabartan o liste…

Global Firepower 2026 Listeyi İlan Etti! Türkiye Avrupa Devlerini Bir Bir Devirdi: İşte Ağızları Açık Bırakan Yeni Sıramız...

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ TANK FİLOLARI 2026 LİSTESİ!

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Global Firepower 2026 Listeyi İlan Etti! Türkiye Avrupa Devlerini Bir Bir Devirdi: İşte Ağızları Açık Bırakan Yeni Sıramız...

100 - PORTEKİZ ( 34 TANK )

Global Firepower 2026 Listeyi İlan Etti! Türkiye Avrupa Devlerini Bir Bir Devirdi: İşte Ağızları Açık Bırakan Yeni Sıramız...

99 - NORVEÇ ( 36 TANK )

Global Firepower 2026 Listeyi İlan Etti! Türkiye Avrupa Devlerini Bir Bir Devirdi: İşte Ağızları Açık Bırakan Yeni Sıramız...

98 - TACİKİSTAN ( 38 TANK )

Global Firepower 2026 Listeyi İlan Etti! Türkiye Avrupa Devlerini Bir Bir Devirdi: İşte Ağızları Açık Bırakan Yeni Sıramız...

97 - DANİMARKA ( 44 TANK )

Global Firepower 2026 Listeyi İlan Etti! Türkiye Avrupa Devlerini Bir Bir Devirdi: İşte Ağızları Açık Bırakan Yeni Sıramız...

96 - SLOVAKYA ( 45 TANK )

Global Firepower 2026 Listeyi İlan Etti! Türkiye Avrupa Devlerini Bir Bir Devirdi: İşte Ağızları Açık Bırakan Yeni Sıramız...

95 - BOTSVANA ( 45 TANK )

Global Firepower 2026 Listeyi İlan Etti! Türkiye Avrupa Devlerini Bir Bir Devirdi: İşte Ağızları Açık Bırakan Yeni Sıramız...

94 - BOSNA HERSEK ( 45 TANK )

Global Firepower 2026 Listeyi İlan Etti! Türkiye Avrupa Devlerini Bir Bir Devirdi: İşte Ağızları Açık Bırakan Yeni Sıramız...

93 - AVUSTRALYA ( 46 TANK )

Global Firepower 2026 Listeyi İlan Etti! Türkiye Avrupa Devlerini Bir Bir Devirdi: İşte Ağızları Açık Bırakan Yeni Sıramız...

92 - MALEZYA ( 48 TANK )

Global Firepower 2026 Listeyi İlan Etti! Türkiye Avrupa Devlerini Bir Bir Devirdi: İşte Ağızları Açık Bırakan Yeni Sıramız...

91 - MORİTANYA ( 51 TANK )

Global Firepower 2026 Listeyi İlan Etti! Türkiye Avrupa Devlerini Bir Bir Devirdi: İşte Ağızları Açık Bırakan Yeni Sıramız...

90 - SLOVENYA ( 54 TANK )

Global Firepower 2026 Listeyi İlan Etti! Türkiye Avrupa Devlerini Bir Bir Devirdi: İşte Ağızları Açık Bırakan Yeni Sıramız...

89 - BOLİVYA ( 54 TANK )

Global Firepower 2026 Listeyi İlan Etti! Türkiye Avrupa Devlerini Bir Bir Devirdi: İşte Ağızları Açık Bırakan Yeni Sıramız...

88 - LİBYA ( 55 TANK )

Global Firepower 2026 Listeyi İlan Etti! Türkiye Avrupa Devlerini Bir Bir Devirdi: İşte Ağızları Açık Bırakan Yeni Sıramız...

87 - HIRVATİSTAN ( 55 TANK )

Global Firepower 2026 Listeyi İlan Etti! Türkiye Avrupa Devlerini Bir Bir Devirdi: İşte Ağızları Açık Bırakan Yeni Sıramız...

86 - AVUSTURYA ( 56 TANK )

Global Firepower 2026 Listeyi İlan Etti! Türkiye Avrupa Devlerini Bir Bir Devirdi: İşte Ağızları Açık Bırakan Yeni Sıramız...

85 - ZİMBABVE ( 60 TANK )

Global Firepower 2026 Listeyi İlan Etti! Türkiye Avrupa Devlerini Bir Bir Devirdi: İşte Ağızları Açık Bırakan Yeni Sıramız...

84 - MOZAMBİK ( 60 TANK )

Global Firepower 2026 Listeyi İlan Etti! Türkiye Avrupa Devlerini Bir Bir Devirdi: İşte Ağızları Açık Bırakan Yeni Sıramız...

83 - KONGO CUMHURİYETİ ( 61 TANK )

Global Firepower 2026 Listeyi İlan Etti! Türkiye Avrupa Devlerini Bir Bir Devirdi: İşte Ağızları Açık Bırakan Yeni Sıramız...

82 - URUGUAY ( 62 TANK )

Global Firepower 2026 Listeyi İlan Etti! Türkiye Avrupa Devlerini Bir Bir Devirdi: İşte Ağızları Açık Bırakan Yeni Sıramız...

81 - KATAR ( 62 TANK )

Global Firepower 2026 Listeyi İlan Etti! Türkiye Avrupa Devlerini Bir Bir Devirdi: İşte Ağızları Açık Bırakan Yeni Sıramız...

80 - KANADA ( 74 TANK )

Global Firepower 2026 Listeyi İlan Etti! Türkiye Avrupa Devlerini Bir Bir Devirdi: İşte Ağızları Açık Bırakan Yeni Sıramız...

79 - ZAMBİYA ( 75 TANK )