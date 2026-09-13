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Global Firepower 2026 Listeyi İlan Etti! Türkiye Avrupa Devlerini Bir Bir Devirdi: İşte Ağızları Açık Bırakan Yeni Sıramız...
Global Firepower 2026 Listeyi İlan Etti! Türkiye Avrupa Devlerini Bir Bir Devirdi: İşte Ağızları Açık Bırakan Yeni Sıramız...
Global Firepower, 2026 yılı dünyanın en güçlü tank orduları raporunu nihayet paylaştı. Yeni nesil zırh teknolojileri ve yerli modernizasyon hamleleriyle gövde gösterisi yapan Türkiye, köklü Avrupa ülkelerini geride bırakarak listede fırtına gibi esti. İşte askeri dengeleri baştan aşağı değiştiren o gurur tablosu!
Giriş Tarihi: 13.09.2026 13:33
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 13:34