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Kahreden son görüntüleri kamerada! Acılı annenin feryadı yürek burktu: ‘Kızımın cesedi parçalanmıştı’
Kahreden son görüntüleri kamerada! Acılı annenin feryadı yürek burktu: ‘Kızımın cesedi parçalanmıştı’
Eskişehir'de 35 yaşındaki Gökçe Kurtulmuş, kaldırımda yürüdüğü sırada otomobil ile iş yeri duvarına sıkışarak hayatını kaybetti. Feci olaya ilişkin ortaya çıkan görüntüler tüyler ürpertti. Acılı anne Türkan Uzcan ise şunları söyledi: 'Kızımın cesedi parçalanmıştı'
Giriş Tarihi: 22.07.2026 11:13
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 11:55