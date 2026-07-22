Kahreden son görüntüleri kamerada! Acılı annenin feryadı yürek burktu: ‘Kızımın cesedi parçalanmıştı’

'PİSİ PİSİNE ÖLDÜ'

"Üç kişi sesi duyup kaçıyorlar. Kızıma elektrikçi dükkanı önüne araba anında vuruyor zaten. O kadar saniyelik bir olay. Haber aldığımda olayın bu kadar vahim olduğunu bilmiyordum. Gerçekten çok kötü bir ölüm, sürücü için asli ve tam kusurlu deniliyor. Yani yüzde 100 kusurlu. Benim kızım da yüzde 100 kusursuz. Duvar dibinden geliyor, hiçbir şeyi yok ama pisi pisine öldü" dedi.