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Gökdelenin tepesindeki eski kapıcı dairesini satın aldı! Yıllar içinde öyle bir yere dönüştürdü ki: Görenler inanamadı

İlk bakışta gökdelenin tepesindeki küçücük bir kapıcı dairesinden fazlası değil… Ancak New York'ta bir mimarın satın aldığı bu alan, yıllar içinde görenleri şaşırtan bambaşka bir yapıya dönüştü. Üstelik evin asıl dikkat çeken kısmı dışarıdan bakıldığında hiç belli olmuyo

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Giriş Tarihi: 30.09.2026 10:47 Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 10:48
Gökdelenin tepesindeki eski kapıcı dairesini satın aldı! Yıllar içinde öyle bir yere dönüştürdü ki: Görenler inanamadı

New York'ta mimarlık yapan Andrew Tesoro, bir gökdelenin tepesindeki yaklaşık 37 metrekarelik eski kapıcı dairesini satın alarak yıllık içerisinde bu küçük alanı üç katlı bir çatı evine dönüştürdü. Tesoro, aradan geçen onlarca yıla rağmen hala aynı evde yaşamını sürdürüyor.

Gökdelenin tepesindeki eski kapıcı dairesini satın aldı! Yıllar içinde öyle bir yere dönüştürdü ki: Görenler inanamadı

Manhattan'ın Upper West Side semtindeki 210 West 78th Street adresindeki binanın tepesinde yer alan daire, başlangıçta yöneticisine ait bir kapı dairesiydi.

Gökdelenin tepesindeki eski kapıcı dairesini satın aldı! Yıllar içinde öyle bir yere dönüştürdü ki: Görenler inanamadı

Tesoro, 205 bin dolar istenen daireyi satıcıyla iki yıl süren pazarlık sonrasında 1990 yılında 158 bin dolar karşılığında satın aldı.

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Gökdelenin tepesindeki eski kapıcı dairesini satın aldı! Yıllar içinde öyle bir yere dönüştürdü ki: Görenler inanamadı

Daireyle birlikte çatı üzerinde geliştirme hakkını da ek 15 bin dolar ödeyerek satın aldı. İnşaat 1996 yılında başlayarak yaklaşık 200 bin dolara mal oldu. Tesoro, inşaatın tamamlanmasıyla 1997 yılında evine taşındı.

Gökdelenin tepesindeki eski kapıcı dairesini satın aldı! Yıllar içinde öyle bir yere dönüştürdü ki: Görenler inanamadı

New York'un bina yönetmeliklerinin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle başlangıçta planladığı iki katlı ek yerine A-frame tarzı bir tasarım seçti. Bu sayede yükseklik yönünde ilerleyerek toplam üç katlı bir yaşam alanı oluşturabildi.

Gökdelenin tepesindeki eski kapıcı dairesini satın aldı! Yıllar içinde öyle bir yere dönüştürdü ki: Görenler inanamadı

ÇATI TERASINDA HAVUZU VE BARBEKÜSÜ VAR

Evin en dikkat çeken bölümlerinden biri üzerinde havuz, barbekü ve dinlenme alanları bulunan geniş çatı terası oluyor. Tesoro, evin bazı bölümlerinin hala tamamlanmamış durumda olduğunu belirtiyor.

Gökdelenin tepesindeki eski kapıcı dairesini satın aldı! Yıllar içinde öyle bir yere dönüştürdü ki: Görenler inanamadı

Aradan geçen onlarca yıla rağmen mimar hala aynı evde yaşıyor ve burayı terk etmeyi aklından bile geçirmiyor.

Gökdelenin tepesindeki eski kapıcı dairesini satın aldı! Yıllar içinde öyle bir yere dönüştürdü ki: Görenler inanamadı

Tesoro, burada yaşamaktan duyduğu memnuniyeti, 'Eğer burada yaşamayı seviyorsam neden taşınayım ki?' sözleriyle özetliyor.

Gökdelenin tepesindeki eski kapıcı dairesini satın aldı! Yıllar içinde öyle bir yere dönüştürdü ki: Görenler inanamadı

Proje, sıradan bir kapıcı dairesinin yıllar içinde nasıl kişiye özel, çok katlı bir yaşam alanına dönüşebileceğinin çarpıcı bir örneği olarak gösteriliyor.

Gökdelenin tepesindeki eski kapıcı dairesini satın aldı! Yıllar içinde öyle bir yere dönüştürdü ki: Görenler inanamadı

ŞEHİRDEKİ TÜM BİNALARI 1.5 METRE HAVAYA KALDIRDILAR! KENTİ KURTARAN AKILALMAZ YÖNTEM ŞAŞIRTTI

ABD'nin dev metropolü Chicago, 1850'li yıllarda hızla artan nüfusuna rağmen büyük bir altyapı kriziyle karşı karşıya kaldı. Michigan Gölü kıyısındaki alçak ve bataklık arazi üzerine kurulan kentte yağmur ve atık sular doğal yollarla tahliye edilemiyor, caddeler diz boyu çamurla kaplanıyordu. Durgun suların yarattığı hijyenik kriz, kısa sürede kolera ve tifo gibi ölümcül salgınların kenti sarmasına neden oldu.

Gökdelenin tepesindeki eski kapıcı dairesini satın aldı! Yıllar içinde öyle bir yere dönüştürdü ki: Görenler inanamadı

SALGINI ÖNLEMEK İÇİN RADİKAL KARAR

Sağlık krizini kökten çözmek isteyen yetkililer, 1855 yılında ABD'nin ilk kapsamlı kanalizasyon sistemini inşa etme kararı aldı. Ancak atık su borularına eğim verebilmek için gereken kot, mevcut şehir caddelerinin oldukça üzerindeydi.

Gökdelenin tepesindeki eski kapıcı dairesini satın aldı! Yıllar içinde öyle bir yere dönüştürdü ki: Görenler inanamadı

Mühendisler, caddeleri toprak ve taş doldurarak 1,5 ila 3 metre arasında yükseltmeyi teklif etti. Yolların yükseltilmesiyle birlikte mevcut binalar çukurda kaldı. Yetkililer, yapıları yıkıp yeniden yapmak yerine binaların tamamını yerinde havaya kaldırma kararı aldı.

Gökdelenin tepesindeki eski kapıcı dairesini satın aldı! Yıllar içinde öyle bir yere dönüştürdü ki: Görenler inanamadı

BİNLERCE VİDALI KRİKO İLE TONLARCA AĞIRLIK KALDIRILDI

Mühendis George Pullman gibi dönemin önde gelen isimlerinin liderliğinde yürütülen projede devasa bir koordinasyon sağlandı. Binaların temellerine yüzlerce vidalı kriko yerleştirildi.

Gökdelenin tepesindeki eski kapıcı dairesini satın aldı! Yıllar içinde öyle bir yere dönüştürdü ki: Görenler inanamadı

Eş zamanlı çalışan yüzlerce işçi, düdük ve boru sesleriyle verilen komutlar doğrultusunda krikoları milimetrik olarak aynı anda çevirdi. Bu hassas eşgüdüm sayesinde devasa tuğla ve taş yapılar, duvarlarında tek bir çatlak bile oluşmadan santim santim yukarı taşındı.

Gökdelenin tepesindeki eski kapıcı dairesini satın aldı! Yıllar içinde öyle bir yere dönüştürdü ki: Görenler inanamadı

TİCARİ HAYAT AKŞAMA KADAR KESİNTİSİZ SÜRDÜ

İnanılmaz operasyon sırasında şehirdeki sosyal ve ticari yaşam aksamadan devam etti. Örneğin, altı katlı ve 25 bin ton ağırlığındaki prestijli Tremont House Oteli, konukları odalarında konaklamaya ve yemek salonlarında vakit geçirmeye devam ederken 600 işçinin çalıştırdığı 5 bin krikoyla sorunsuz şekilde kaldırıldı.

Gökdelenin tepesindeki eski kapıcı dairesini satın aldı! Yıllar içinde öyle bir yere dönüştürdü ki: Görenler inanamadı

Daha hafif olan ahşap binalar ise krikolarla yükseltildikten sonra altlarına konulan silindirlerle şehrin dışındaki mahallelere taşındı.

Gökdelenin tepesindeki eski kapıcı dairesini satın aldı! Yıllar içinde öyle bir yere dönüştürdü ki: Görenler inanamadı

Yaklaşık yirmi yıl boyunca parça parça sürdürülen bu devasa mühendislik hamlesi, Chicago'yu bataklıktan kurtararak modern ve sağlıklı bir metropole dönüştürdü. Şehir, sağlam bir altyapı üzerine inşa edilerek sonraki yıllarda yaşanacak devasa büyümesine güvenli bir zemin hazırladı.

Gökdelenin tepesindeki eski kapıcı dairesini satın aldı! Yıllar içinde öyle bir yere dönüştürdü ki: Görenler inanamadı

NEHRİ OLMAYAN ŞEHRİN ALTINA 25 KİLOMETRELİK GİZLİ SU TÜNELİ KAZMIŞLAR! 800 YILDIR SUYU POMPASIZ TAŞIYOR

İtalya'nın Siena kentinde nehir veya büyük bir doğal su kaynağının bulunmaması, Orta Çağ döneminde sıra dışı bir mühendislik çözümünün geliştirilmesine yol açtı.

Gökdelenin tepesindeki eski kapıcı dairesini satın aldı! Yıllar içinde öyle bir yere dönüştürdü ki: Görenler inanamadı

Şehrin altına oyulan ve toplam uzunluğu 25 kilometreyi aşan "Bottini" tünelleri, yağmur suyunu yalnızca yer çekimi ve eğimden yararlanarak kentin tarihi çeşmelerine taşıyor.

Gökdelenin tepesindeki eski kapıcı dairesini satın aldı! Yıllar içinde öyle bir yere dönüştürdü ki: Görenler inanamadı

Yüzyıllar boyunca Siena'nın su ihtiyacını tek başına karşılayan bu dar tüneller, günümüzde de işlevini sürdürmeye devam ediyor.

Gökdelenin tepesindeki eski kapıcı dairesini satın aldı! Yıllar içinde öyle bir yere dönüştürdü ki: Görenler inanamadı

Yüzyıllar boyunca Siena'nın su ihtiyacını tek başına karşılayan bu dar tüneller, günümüzde de işlevini sürdürmeye devam ediyor.

Gökdelenin tepesindeki eski kapıcı dairesini satın aldı! Yıllar içinde öyle bir yere dönüştürdü ki: Görenler inanamadı

Yüzyıllar boyunca Siena'nın su ihtiyacını tek başına karşılayan bu dar tüneller, günümüzde de işlevini sürdürmeye devam ediyor.

Gökdelenin tepesindeki eski kapıcı dairesini satın aldı! Yıllar içinde öyle bir yere dönüştürdü ki: Görenler inanamadı

SUYU POMPA KULLANMADAN ŞEHRİN ÇEŞMELERİNE TAŞIDILAR

Siena'nın kolay işlenebilen tüf kayalıklarının içine kazılan Bottini tünelleri, genellikle 1,80 metre yüksekliğinde ve bir metreden daha dar olacak şekilde tasarlandı.

Gökdelenin tepesindeki eski kapıcı dairesini satın aldı! Yıllar içinde öyle bir yere dönüştürdü ki: Görenler inanamadı

Tünellerin tabanında yer alan "gorello" adlı küçük kanallar, zeminden süzülen yağmur sularını topluyor.

Gökdelenin tepesindeki eski kapıcı dairesini satın aldı! Yıllar içinde öyle bir yere dönüştürdü ki: Görenler inanamadı

Hassasiyetle hesaplanan milimetrik eğim sayesinde su, herhangi bir mekanik pompa kullanılmadan doğrudan şehrin tarihi çeşmelerine ulaştırılıyor.