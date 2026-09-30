Gökdelenin tepesindeki eski kapıcı dairesini satın aldı! Yıllar içinde öyle bir yere dönüştürdü ki: Görenler inanamadı

ŞEHİRDEKİ TÜM BİNALARI 1.5 METRE HAVAYA KALDIRDILAR! KENTİ KURTARAN AKILALMAZ YÖNTEM ŞAŞIRTTI

ABD'nin dev metropolü Chicago, 1850'li yıllarda hızla artan nüfusuna rağmen büyük bir altyapı kriziyle karşı karşıya kaldı. Michigan Gölü kıyısındaki alçak ve bataklık arazi üzerine kurulan kentte yağmur ve atık sular doğal yollarla tahliye edilemiyor, caddeler diz boyu çamurla kaplanıyordu. Durgun suların yarattığı hijyenik kriz, kısa sürede kolera ve tifo gibi ölümcül salgınların kenti sarmasına neden oldu.