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Gökdelenin tepesindeki eski kapıcı dairesini satın aldı! Yıllar içinde öyle bir yere dönüştürdü ki: Görenler inanamadı
Gökdelenin tepesindeki eski kapıcı dairesini satın aldı! Yıllar içinde öyle bir yere dönüştürdü ki: Görenler inanamadı
İlk bakışta gökdelenin tepesindeki küçücük bir kapıcı dairesinden fazlası değil… Ancak New York'ta bir mimarın satın aldığı bu alan, yıllar içinde görenleri şaşırtan bambaşka bir yapıya dönüştü. Üstelik evin asıl dikkat çeken kısmı dışarıdan bakıldığında hiç belli olmuyo
Giriş Tarihi: 30.09.2026 10:47
Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 10:48