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Gökyüzünün En Güçlüleri Açıklandı! Türk Hava Kuvvetleri Avrupa Devlerini Geride Bıraktı: İşte 2026'daki Tarihi Sıralamamız!
Gökyüzünün En Güçlüleri Açıklandı! Türk Hava Kuvvetleri Avrupa Devlerini Geride Bıraktı: İşte 2026'daki Tarihi Sıralamamız!
Global Firepower 2026 "Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri" raporu yayımlandı! Yerli ve milli hamlelerle devleşen Türk Hava Kuvvetleri, envanterindeki 1.101 aktif hava aracıyla Fransa ve Mısır gibi devleri geride bıraktı. Peki Türkiye listenin kaçıncı sırasında yer aldı? İşte gökyüzüne damga vuran devlerin tam listesi…
Giriş Tarihi: 06.09.2026 16:20
Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 16:21