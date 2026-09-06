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Gökyüzünün En Güçlüleri Açıklandı! Türk Hava Kuvvetleri Avrupa Devlerini Geride Bıraktı: İşte 2026'daki Tarihi Sıralamamız!

Global Firepower 2026 "Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri" raporu yayımlandı! Yerli ve milli hamlelerle devleşen Türk Hava Kuvvetleri, envanterindeki 1.101 aktif hava aracıyla Fransa ve Mısır gibi devleri geride bıraktı. Peki Türkiye listenin kaçıncı sırasında yer aldı? İşte gökyüzüne damga vuran devlerin tam listesi…

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 06.09.2026 16:20 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 16:21
Gökyüzünün En Güçlüleri Açıklandı! Türk Hava Kuvvetleri Avrupa Devlerini Geride Bıraktı: İşte 2026’daki Tarihi Sıralamamız!

Askeri güç analizleriyle tanınan prestijli platform Global Firepower (GFP), merakla beklenen 2026 yılı "Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri" sıralamasını duyurdu. ABD ve Rusya arasındaki amansız rekabetin zirve yaptığı devler liginde, bu yıl dengeleri değiştiren asıl hamle Türkiye'den geldi.

Gökyüzünün En Güçlüleri Açıklandı! Türk Hava Kuvvetleri Avrupa Devlerini Geride Bıraktı: İşte 2026’daki Tarihi Sıralamamız!

Son yıllarda yerli ve milli savunma sanayiinde atılan tarihi adımlarla caydırıcılığını en üst seviyeye çıkaran Türk Hava Kuvvetleri, envanterindeki 1.101 aktif hava aracıyla Avrupa devlerini adeta gölgede bıraktı. Fransa ve Mısır gibi köklü küresel güçleri geride bırakarak tarihi bir tırmanış gerçekleştiren Türkiye'nin yeni konumu dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Gökyüzünün En Güçlüleri Açıklandı! Türk Hava Kuvvetleri Avrupa Devlerini Geride Bıraktı: İşte 2026’daki Tarihi Sıralamamız!

Peki gökyüzünün yeni liderleri kimler ve Türkiye listenin kaçıncı sırasında yer alıyor? İşte 2026'nın nefes kesen hava gücü sıralaması…İşte 2026'nın en güçlü hava kuvvetleri ve nefes kesen dev sıralama…

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Gökyüzünün En Güçlüleri Açıklandı! Türk Hava Kuvvetleri Avrupa Devlerini Geride Bıraktı: İşte 2026’daki Tarihi Sıralamamız!

100- SENEGAL

Gökyüzünün En Güçlüleri Açıklandı! Türk Hava Kuvvetleri Avrupa Devlerini Geride Bıraktı: İşte 2026’daki Tarihi Sıralamamız!

99 - SLOVENYA

Gökyüzünün En Güçlüleri Açıklandı! Türk Hava Kuvvetleri Avrupa Devlerini Geride Bıraktı: İşte 2026’daki Tarihi Sıralamamız!

98 - ÇAD

Gökyüzünün En Güçlüleri Açıklandı! Türk Hava Kuvvetleri Avrupa Devlerini Geride Bıraktı: İşte 2026’daki Tarihi Sıralamamız!

97 - URUGUAY

Gökyüzünün En Güçlüleri Açıklandı! Türk Hava Kuvvetleri Avrupa Devlerini Geride Bıraktı: İşte 2026’daki Tarihi Sıralamamız!

96 - MALİ

Gökyüzünün En Güçlüleri Açıklandı! Türk Hava Kuvvetleri Avrupa Devlerini Geride Bıraktı: İşte 2026’daki Tarihi Sıralamamız!

95 - HONDURAS

Gökyüzünün En Güçlüleri Açıklandı! Türk Hava Kuvvetleri Avrupa Devlerini Geride Bıraktı: İşte 2026’daki Tarihi Sıralamamız!

94 - BOTSVANA

Gökyüzünün En Güçlüleri Açıklandı! Türk Hava Kuvvetleri Avrupa Devlerini Geride Bıraktı: İşte 2026’daki Tarihi Sıralamamız!

93 - YENİ ZELANDA

Gökyüzünün En Güçlüleri Açıklandı! Türk Hava Kuvvetleri Avrupa Devlerini Geride Bıraktı: İşte 2026’daki Tarihi Sıralamamız!

92 - SLOVAKYA

Gökyüzünün En Güçlüleri Açıklandı! Türk Hava Kuvvetleri Avrupa Devlerini Geride Bıraktı: İşte 2026’daki Tarihi Sıralamamız!

91 - PARAGUAY

Gökyüzünün En Güçlüleri Açıklandı! Türk Hava Kuvvetleri Avrupa Devlerini Geride Bıraktı: İşte 2026’daki Tarihi Sıralamamız!

90 - UGANDA

Gökyüzünün En Güçlüleri Açıklandı! Türk Hava Kuvvetleri Avrupa Devlerini Geride Bıraktı: İşte 2026’daki Tarihi Sıralamamız!

89 - EL SALVADOR

Gökyüzünün En Güçlüleri Açıklandı! Türk Hava Kuvvetleri Avrupa Devlerini Geride Bıraktı: İşte 2026’daki Tarihi Sıralamamız!

88 - DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ

Gökyüzünün En Güçlüleri Açıklandı! Türk Hava Kuvvetleri Avrupa Devlerini Geride Bıraktı: İşte 2026’daki Tarihi Sıralamamız!

87 - GEORGİA

Gökyüzünün En Güçlüleri Açıklandı! Türk Hava Kuvvetleri Avrupa Devlerini Geride Bıraktı: İşte 2026’daki Tarihi Sıralamamız!

86 - HIRVATİSTAN

Gökyüzünün En Güçlüleri Açıklandı! Türk Hava Kuvvetleri Avrupa Devlerini Geride Bıraktı: İşte 2026’daki Tarihi Sıralamamız!

85 - BOLİVYA

Gökyüzünün En Güçlüleri Açıklandı! Türk Hava Kuvvetleri Avrupa Devlerini Geride Bıraktı: İşte 2026’daki Tarihi Sıralamamız!

84- ERMENİSTAN

Gökyüzünün En Güçlüleri Açıklandı! Türk Hava Kuvvetleri Avrupa Devlerini Geride Bıraktı: İşte 2026’daki Tarihi Sıralamamız!

83- BULGARİSTAN

Gökyüzünün En Güçlüleri Açıklandı! Türk Hava Kuvvetleri Avrupa Devlerini Geride Bıraktı: İşte 2026’daki Tarihi Sıralamamız!

82 - ZAMBİYA

Gökyüzünün En Güçlüleri Açıklandı! Türk Hava Kuvvetleri Avrupa Devlerini Geride Bıraktı: İşte 2026’daki Tarihi Sıralamamız!

81 - ZİMBABVE

Gökyüzünün En Güçlüleri Açıklandı! Türk Hava Kuvvetleri Avrupa Devlerini Geride Bıraktı: İşte 2026’daki Tarihi Sıralamamız!

80 – LÜBNAN

Gökyüzünün En Güçlüleri Açıklandı! Türk Hava Kuvvetleri Avrupa Devlerini Geride Bıraktı: İşte 2026’daki Tarihi Sıralamamız!

79 - MACARİSTAN