Gökyüzünün En Güçlüleri Açıklandı! Türk Hava Kuvvetleri Avrupa Devlerini Geride Bıraktı: İşte 2026’daki Tarihi Sıralamamız!

Son yıllarda yerli ve milli savunma sanayiinde atılan tarihi adımlarla caydırıcılığını en üst seviyeye çıkaran Türk Hava Kuvvetleri, envanterindeki 1.101 aktif hava aracıyla Avrupa devlerini adeta gölgede bıraktı. Fransa ve Mısır gibi köklü küresel güçleri geride bırakarak tarihi bir tırmanış gerçekleştiren Türkiye'nin yeni konumu dünya basınında geniş yankı uyandırdı.