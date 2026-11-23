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Görüntüler gerçeği ortaya çıkardı! İstanbul Valiliği: Sahada aslana dair somut bulgu yok
Görüntüler gerçeği ortaya çıkardı! İstanbul Valiliği: Sahada aslana dair somut bulgu yok
Son dakika haberleri: İstanbul Valiliği, Sarıyer'de aslan görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan çalışmalarla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmadığı belirtilirken, "Ekiplerimize ulaşan, farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda, görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Giriş Tarihi: 23.11.2026 22:27
Güncelleme Tarihi: 23.11.2026 23:09