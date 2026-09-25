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Gözünüz yaşınızı ele veriyor! Bilim insanlarından şaşırtan keşif

Güney Kore'de yapılan yeni bir araştırma, gözün arka kısmındaki retinanın vücudun yaşlanma hızı hakkında önemli ipuçlar barındırabileceğini ortaya koydu.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 25.09.2026 14:28 Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 14:30
Gözünüz yaşınızı ele veriyor! Bilim insanlarından şaşırtan keşif
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Yaklaşık 30 bin retina görüntüsünden yararlanarak çalışmalarını sürdüren bilim insanları, göz taramalarından kişinin yaşı ve genel sağlık durumuyla bağlantılı bilgiler çıkarabilen bir sistem geliştirdi.

Gözünüz yaşınızı ele veriyor! Bilim insanlarından şaşırtan keşif

Seul Ulusal Üniversitesi araştırmacılarının geliştirdiği yöntem, kişinin takvim yaşından farklı olarak vücudunun ne kadar hızlı şekilde yaşlandığını anlamaya yardımcı olabilecek 'retinal yaş farkını' hesapladı.

Gözünüz yaşınızı ele veriyor! Bilim insanlarından şaşırtan keşif

Araştırmacılar, aynı yaltaki iki kişinin genetik, yaşam tarzı ve sağlık durumları nedeniyle biyolojik olarak farklı hızlarda yaşlanabileceğine dikkat çekti.

Gözünüz yaşınızı ele veriyor! Bilim insanlarından şaşırtan keşif

30 BİNE YAKIN GÖZ TARAMASI KULLANILDI

Sistemi geliştirmek için 7 bin 535 kişiden alınan 29 bin 530 retina görüntüsü kullanıldı.

Gözünüz yaşınızı ele veriyor! Bilim insanlarından şaşırtan keşif

Daha sonra model, farklı 7 bin 416 kişiye ait 14 bin 832 görüntü üzerinde test edildi.

Gözünüz yaşınızı ele veriyor! Bilim insanlarından şaşırtan keşif

Önceki bazı çalışmalardan farklı olarak yalnızca sağlıklı gözler değil, retina veya görme siniri hastalığı bulunan kişilerin görüntüleri de sisteme dahil edildi.

Gözünüz yaşınızı ele veriyor! Bilim insanlarından şaşırtan keşif

Model, retina görüntüsüne bakarak kişinin gerçek yaşını ortalama 2,5 ila 2,7 yıllık hata payıyla tahmin etti. Bilim insanları daha sonra sistemin tahmin ettiği retinal yaşı ile kişinin gerçek yaşı arasındaki farkın sağlık ve yaşam tarzıyla bağlantılı olup olmadığını inceleme altına aldı.

Gözünüz yaşınızı ele veriyor! Bilim insanlarından şaşırtan keşif

Elde edilen sonuçlarda diyabeti bulunan kişilerin retinal yaşının ortalama 2,52 yıl daha yüksek olduğu görüldü.

Gözünüz yaşınızı ele veriyor! Bilim insanlarından şaşırtan keşif

Makula dejenerasyonu ve katarakt gibi göz hastalıkları da yüksek retinal yaşla ilişkilendirildi. Ancak araştırmacılar, özellikle kataraktla ilgili sonucun görüntü kalitesinden kısmen etkilenmiş olabileceğini belirtti.

Gözünüz yaşınızı ele veriyor! Bilim insanlarından şaşırtan keşif

TEK BİR GÖZ TARAMASI DAHA FAZLASINI GÖSTEREBİLİR

Araştırmacılara göre yöntem gelecekte rutin göz muayenelerinin kullanım alanını genişletebilir. Göz gibi görüntülerinin analiz edilmesiyle yalnızca göz sağlığı değil, vücudun genel yaşlanma süreciyle ilişkili bazı değişiklikler de fark edilebilir.

Gözünüz yaşınızı ele veriyor! Bilim insanlarından şaşırtan keşif

Böylece daha ayrıntılı sağlık değerlendirmesine ihtiyaç duyabilecek kişilerin belirlenmesi mümkün hale gelebilir.

Gözünüz yaşınızı ele veriyor! Bilim insanlarından şaşırtan keşif

Ancak geliştirilen sistem henüz bir kişinin "biyolojik yaşını kesin olarak ölçen test" olarak değerlendirilmiyor.

Gözünüz yaşınızı ele veriyor! Bilim insanlarından şaşırtan keşif

Araştırmacılar yöntemin mevcut biyolojik yaş göstergeleriyle doğrudan karşılaşmadığını ve aynı kişilerin uzun süre takip edildiği yeni çalışmalara ihtiyaç duyduğunu vurguluyor.

Gözünüz yaşınızı ele veriyor! Bilim insanlarından şaşırtan keşif

Şimdilik yöntemin bireysel sağlık tahminlerinden çok, geniş gruplardaki yaşlanma eğilimlerini incelemek için daha uygun olduğu belirtiliyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör