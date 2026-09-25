Gözünüz yaşınızı ele veriyor! Bilim insanlarından şaşırtan keşif

Model, retina görüntüsüne bakarak kişinin gerçek yaşını ortalama 2,5 ila 2,7 yıllık hata payıyla tahmin etti. Bilim insanları daha sonra sistemin tahmin ettiği retinal yaşı ile kişinin gerçek yaşı arasındaki farkın sağlık ve yaşam tarzıyla bağlantılı olup olmadığını inceleme altına aldı.