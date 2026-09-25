Gözünüz yaşınızı ele veriyor! Bilim insanlarından şaşırtan keşif

Yaklaşık 30 bin retina görüntüsünden yararlanarak çalışmalarını sürdüren bilim insanları, göz taramalarından kişinin yaşı ve genel sağlık durumuyla bağlantılı bilgiler çıkarabilen bir sistem geliştirdi. Seul Ulusal Üniversitesi araştırmacılarının geliştirdiği yöntem, kişinin takvim yaşından farklı olarak vücudunun ne kadar hızlı şekilde yaşlandığını anlamaya yardımcı olabilecek 'retinal yaş farkını' hesapladı. Araştırmacılar, aynı yaltaki iki kişinin genetik, yaşam tarzı ve sağlık durumları nedeniyle biyolojik olarak farklı hızlarda yaşlanabileceğine dikkat çekti. 30 BİNE YAKIN GÖZ TARAMASI KULLANILDI Sistemi geliştirmek için 7 bin 535 kişiden alınan 29 bin 530 retina görüntüsü kullanıldı. Daha sonra model, farklı 7 bin 416 kişiye ait 14 bin 832 görüntü üzerinde test edildi. Önceki bazı çalışmalardan farklı olarak yalnızca sağlıklı gözler değil, retina veya görme siniri hastalığı bulunan kişilerin görüntüleri de sisteme dahil edildi. Model, retina görüntüsüne bakarak kişinin gerçek yaşını ortalama 2,5 ila 2,7 yıllık hata payıyla tahmin etti. Bilim insanları daha sonra sistemin tahmin ettiği retinal yaşı ile kişinin gerçek yaşı arasındaki farkın sağlık ve yaşam tarzıyla bağlantılı olup olmadığını inceleme altına aldı. Elde edilen sonuçlarda diyabeti bulunan kişilerin retinal yaşının ortalama 2,52 yıl daha yüksek olduğu görüldü. Makula dejenerasyonu ve katarakt gibi göz hastalıkları da yüksek retinal yaşla ilişkilendirildi. Ancak araştırmacılar, özellikle kataraktla ilgili sonucun görüntü kalitesinden kısmen etkilenmiş olabileceğini belirtti. TEK BİR GÖZ TARAMASI DAHA FAZLASINI GÖSTEREBİLİR Araştırmacılara göre yöntem gelecekte rutin göz muayenelerinin kullanım alanını genişletebilir. Göz gibi görüntülerinin analiz edilmesiyle yalnızca göz sağlığı değil, vücudun genel yaşlanma süreciyle ilişkili bazı değişiklikler de fark edilebilir. Böylece daha ayrıntılı sağlık değerlendirmesine ihtiyaç duyabilecek kişilerin belirlenmesi mümkün hale gelebilir. Ancak geliştirilen sistem henüz bir kişinin 'biyolojik yaşını kesin olarak ölçen test' olarak değerlendirilmiyor. Araştırmacılar yöntemin mevcut biyolojik yaş göstergeleriyle doğrudan karşılaşmadığını ve aynı kişilerin uzun süre takip edildiği yeni çalışmalara ihtiyaç duyduğunu vurguluyor. Şimdilik yöntemin bireysel sağlık tahminlerinden çok, geniş gruplardaki yaşlanma eğilimlerini incelemek için daha uygun olduğu belirtiliyor.