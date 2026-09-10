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Güllü davasında yeni ses kayıtları ortaya çıktı! Sultan Nur cinayet sonrası yaşananları böyle anlattı: Tuğyan Oscarlık oyun sergiledi

Şarkıcı Güllü davasında flaş bir gelişme yaşandı. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından atıldığı ortaya çıkmıştı. İlk duruşmanın 1 Ekim'de yapılması beklenirken Güllü cinayeti ile ilgili yeni bir telefon konuşması daha ortaya çıktı. O gece Tuğyan'ın yanında bulunan ve sonrasında itirafçı olan arkadaşı Sultan Nur Ulu neden sustuğuna dair eleştirilere yanıt verdi. Sultan Nur Ulu, ses kaydında cinayet sonrası Tuğyan'ın yaptıklarını böyle anlattı. İşte detaylar…

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 10.09.2026 09:17 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 09:58
Güllü davasında yeni ses kayıtları ortaya çıktı! Sultan Nur cinayet sonrası yaşananları böyle anlattı: Tuğyan Oscarlık oyun sergiledi
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Arabesk müziğin ünlü ismi Güllü, 26 Eylül'de Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Şüpheli ölümle ilgili ortaya çıkan her detay, tüyler ürpertti.

Güllü davasında yeni ses kayıtları ortaya çıktı! Sultan Nur cinayet sonrası yaşananları böyle anlattı: Tuğyan Oscarlık oyun sergiledi

Yapılan incelemelerde, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından pencereden atıldığı tespit edilirken yeni ortaya çıkan ses kaydında Sultan Nur Ulu Tuğyan'ın annesini aşağıya attıktan sonra sergilediği oyunculuk performansını anlattı.

Güllü davasında yeni ses kayıtları ortaya çıktı! Sultan Nur cinayet sonrası yaşananları böyle anlattı: Tuğyan Oscarlık oyun sergiledi

'MECBURİYETTEN SUSTUM'

ATV'nin haberine göre annesinin ölümünden şüpheli sıfatıyla tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ses kaydında "Bakma o kadar sustum ama mecbur kaldığım için sustum." dedi.

Güllü davasında yeni ses kayıtları ortaya çıktı! Sultan Nur cinayet sonrası yaşananları böyle anlattı: Tuğyan Oscarlık oyun sergiledi

SULTAN GÜLLÜ'NÜN DÜŞÜŞÜNÜ CANLANDIRMIŞTI
Güllü, 26 Eylül'de Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. İlk aşamada kaza olarak katyıtlara geçen olay soruşturmanın derinleşmesiyle yeni bir boyut kazandı. Olaydan yaklaşık iki ay sonra ise Sultan Nur Ulu ve Tuğyan Ülkem Gülter yurt dışına kaçma hazırlığı iddiasıyla yakalanmıştı. Ulu o süreçte Tuğyan'ın annesini ittiğini iddia etmiş ve o anları emniyette canlandırmıştı.

Güllü davasında yeni ses kayıtları ortaya çıktı! Sultan Nur cinayet sonrası yaşananları böyle anlattı: Tuğyan Oscarlık oyun sergiledi

'KENDİNİ PARÇALIYORDU'

Sultan Nur ulu bunca zaman susma nedenini "Öyle bir parçalıyordu ki çünkü kendisini. Üstünü falan soyunuyordu böyle abla. Dedim ki Sultan sana kim inanır? Ben zaten bunu söylemiştim. Bir kere bile dedim oraya kelepçeli şekilde girersem bildiğim tüm gerçekleri anlatacağım dedim." ifadeleriyle açıkladı.

Güllü davasında yeni ses kayıtları ortaya çıktı! Sultan Nur cinayet sonrası yaşananları böyle anlattı: Tuğyan Oscarlık oyun sergiledi

'ŞARKIYI AÇINCA GÜL ANNE GELDİ'

Ulu'nun anlatımında şarkıcı Güllü'nün öldüğü güne dair detaylar dikkat çekti. İddiasına göre o gün Tuğyan 'Maltaka' şarkısının açılmasını istedi. Sultan Nur Ulu "Dedi ki 'Maltaka'yı aç.' Şarkı açılınca Gül anne geldi. Maltaka'yı hiç bilmiyordum, hangi şarkı olduğunu dahi bilmiyordum. Sordum, dedim ki 'Tuğyan neden böyle bir şey yaptın?' Sorduğumda ağlamaya başlıyordu." ifadelerini kullandı.

Güllü davasında yeni ses kayıtları ortaya çıktı! Sultan Nur cinayet sonrası yaşananları böyle anlattı: Tuğyan Oscarlık oyun sergiledi

'OSKARLIK PERFORMANS SERGİLİYORDU'

Hatta Tuğyan Ülkem Gülter'in rol yaptığını da iddia eden Sultan "Ben de annemi kaybettim. İnsanlar acı çekerler. Ama Tuğyan çok güzel bir rol yapıyordu. Oskarlık bir performans sergiliyordu." İfadelerini kullandı.

Güllü davasında yeni ses kayıtları ortaya çıktı! Sultan Nur cinayet sonrası yaşananları böyle anlattı: Tuğyan Oscarlık oyun sergiledi

SEYHAN SOYLU TUTUKLANDI

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmadaki ses kayıtlarında da adı geçen Sisi lakaplı Seyhan Soylu da tutuklandı

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SULTAN NUR ULU #TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER #GÜLLÜ