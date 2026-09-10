Güllü davasında yeni ses kayıtları ortaya çıktı! Sultan Nur cinayet sonrası yaşananları böyle anlattı: Tuğyan Oscarlık oyun sergiledi

Şarkıcı Güllü davasında flaş bir gelişme yaşandı. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından atıldığı ortaya çıkmıştı. İlk duruşmanın 1 Ekim'de yapılması beklenirken Güllü cinayeti ile ilgili yeni bir telefon konuşması daha ortaya çıktı. O gece Tuğyan'ın yanında bulunan ve sonrasında itirafçı olan arkadaşı Sultan Nur Ulu neden sustuğuna dair eleştirilere yanıt verdi. Sultan Nur Ulu, ses kaydında cinayet sonrası Tuğyan'ın yaptıklarını böyle anlattı. İşte detaylar…