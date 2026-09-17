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Güllü’nün ölümünde yeni ses kayıtları ortaya çıktı! İşte Tuğyan ve Sultan’ın kaçış planı: ‘Tırla Fransa’ya gidebiliriz’

Şarkıcı Güllü davasında flaş bir gelişme daha yaşandı. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından atıldığı ortaya çıkmıştı. İlk duruşmanın 1 Ekim'de yapılması beklenirken Güllü cinayeti ile ilgili kan donduran bir ses kaydı daha ortaya çıktı. Türkiye'nin yakından takip ettiği dava da Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu arasında geçen görüşme kan dondurdu. Yurt dışına kaçış planı yapan ikilinin ifadeleri öncesinde avukatlarıyla yaptıkları konuşmalar da ortaya çıktı. Sultan Nur Ulu'nun 'Tuğyan'ın planlarını anlatacağım' sözleri ise şaşkınlık yarattı. İşte Tuğyan'ın cinayet sonrası kaçış planı…

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 17.09.2026 09:06 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 09:08
Güllü’nün ölümünde yeni ses kayıtları ortaya çıktı! İşte Tuğyan ve Sultan’ın kaçış planı: ‘Tırla Fransa’ya gidebiliriz’

Yalova'da evinin penceresinden düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi, 1 Ekim'deki ilk duruşmaya sayılı günler kala aralanıyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu arasında geçtiği belirtilen konuşmalarda, ifade sürecine ve yurt dışına kaçış iddialarına ilişkin dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Güllü’nün ölümünde yeni ses kayıtları ortaya çıktı! İşte Tuğyan ve Sultan’ın kaçış planı: ‘Tırla Fransa’ya gidebiliriz’

AVUKATLARIYLA KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Şarkıcı Güllü, 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Dosyanın ilk duruşması 1 Ekim'de görülmeye hazırlanırken soruşturma dosyasına yeni ses kayıtlarının girdiği belirtildi.

Güllü’nün ölümünde yeni ses kayıtları ortaya çıktı! İşte Tuğyan ve Sultan’ın kaçış planı: ‘Tırla Fransa’ya gidebiliriz’

Kayıtlarda Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun, avukatlarıyla birlikte ifade sürecini konuştukları öne sürüldü. Konuşmalarda ikilinin ayrı ayrı ifade vermesi ve ifadelerin nasıl şekillendirileceğine ilişkin diyalogların yer aldığı aktarıldı.

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Güllü’nün ölümünde yeni ses kayıtları ortaya çıktı! İşte Tuğyan ve Sultan’ın kaçış planı: ‘Tırla Fransa’ya gidebiliriz’

"İKİNİZ DE AYRI AYRI İFADE VEREBİLECEK MİSİNİZ?"

Kayıtta avukatın, "İkiniz de bugün ama ayrı ayrı ifade verebilecek misiniz?" diye sorduğu, Tuğyan'ın ise "Ben veririm, karakola gidip." şeklinde yanıt verdiği duyuluyor.

Güllü’nün ölümünde yeni ses kayıtları ortaya çıktı! İşte Tuğyan ve Sultan’ın kaçış planı: ‘Tırla Fransa’ya gidebiliriz’

Avukatın ise ses kaydının doğruluğuna ilişkin şüpheleri gündeme getirerek "Siz önce emin misiniz bu ses kaydının yapıldığından?" ifadesini kullandığı ve ikilinin lehine olacak şekilde ayrı ayrı konuşacağını söylediği aktarılıyor.

Güllü’nün ölümünde yeni ses kayıtları ortaya çıktı! İşte Tuğyan ve Sultan’ın kaçış planı: ‘Tırla Fransa’ya gidebiliriz’

"FRANSA'YA BİZZAT GİDEBİLİRİZ"

Kayıtlarda yurt dışına kaçış iddiasına ilişkin olduğu öne sürülen konuşmalar da dikkat çekti. Sultan Nur Ulu'nun, "Fransa'ya nasıl gideceğini anladın değil mi? Pasaportsuz tırla" dediği, Tuğyan'ın ise "Fransa'ya bizzat gidebiliriz" karşılığını verdiği iddia edildi.

Güllü’nün ölümünde yeni ses kayıtları ortaya çıktı! İşte Tuğyan ve Sultan’ın kaçış planı: ‘Tırla Fransa’ya gidebiliriz’

ATV'nin haberine göre Sultan Nur Ulu'nun devam eden konuşmalarda Tuğyan Ülkem Gülter hakkında farklı bir ifade vereceğini söylediği aktarıldı.

Güllü’nün ölümünde yeni ses kayıtları ortaya çıktı! İşte Tuğyan ve Sultan’ın kaçış planı: ‘Tırla Fransa’ya gidebiliriz’

"TUĞYAN'IN PLANLARINI DA ANLATACAĞIM"

Sultan Nur Ulu'nun kayıtlara yansıdığı belirtilen sözlerinde, Tuğyan'ı artık korumayacağını ve emniyette onun planlarını anlatacağını söyledi.

Güllü’nün ölümünde yeni ses kayıtları ortaya çıktı! İşte Tuğyan ve Sultan’ın kaçış planı: ‘Tırla Fransa’ya gidebiliriz’

Ulu'nun, avukatlarına "Abla, ben çok farklı ifade vereceğim. Botlar, tırlar, bilmem neler hepsini anlatacağım. Tuğyan'ın planlarını da anlatacağım" ifadelerini kullandığı duyuldu.

Güllü’nün ölümünde yeni ses kayıtları ortaya çıktı! İşte Tuğyan ve Sultan’ın kaçış planı: ‘Tırla Fransa’ya gidebiliriz’

"AVUKAT 30 YIL YATARSINIZ DİYOR"

Kayıtlarda ayrıca Ulu'nun, Tuğyan tarafından zor durumda bırakılmak istemediğini söylediği belirtildi. Ulu'nun "Ben Tuğyan'ı daha fazla korumayacağım abla. Ben Tuğyan tarafından zor duruma düşürülmek istemiyorum. Avukat Rahmi 30 yıl yatacaksınız diyordu." dediği öne sürüldü.

Güllü’nün ölümünde yeni ses kayıtları ortaya çıktı! İşte Tuğyan ve Sultan’ın kaçış planı: ‘Tırla Fransa’ya gidebiliriz’

GÖZLER 1 EKİM'DEKİ DURUŞMADA

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada dosyaya giren yeni ses kayıtlarının yargılama sürecinde nasıl değerlendirileceği merak konusu oldu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER #SULTAN NUR ULU #GÜLLÜ