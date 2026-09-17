Trend Galeri Trend Yaşam Güllü’nün ölümünde yeni ses kayıtları ortaya çıktı! İşte Tuğyan ve Sultan’ın kaçış planı: ‘Tırla Fransa’ya gidebiliriz’

Güllü’nün ölümünde yeni ses kayıtları ortaya çıktı! İşte Tuğyan ve Sultan’ın kaçış planı: ‘Tırla Fransa’ya gidebiliriz’

Şarkıcı Güllü davasında flaş bir gelişme daha yaşandı. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından atıldığı ortaya çıkmıştı. İlk duruşmanın 1 Ekim'de yapılması beklenirken Güllü cinayeti ile ilgili kan donduran bir ses kaydı daha ortaya çıktı. Türkiye'nin yakından takip ettiği dava da Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu arasında geçen görüşme kan dondurdu. Yurt dışına kaçış planı yapan ikilinin ifadeleri öncesinde avukatlarıyla yaptıkları konuşmalar da ortaya çıktı. Sultan Nur Ulu'nun 'Tuğyan'ın planlarını anlatacağım' sözleri ise şaşkınlık yarattı. İşte Tuğyan'ın cinayet sonrası kaçış planı…

Giriş Tarihi: 17.09.2026 09:06 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 09:08