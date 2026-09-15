Trend Galeri Trend Yaşam Güllü’nün ölümünde yeni ses kayıtları ortaya çıktı! Kanlı pijamayı depoda saklamış: ‘Gel seni camdan atacağım’

Güllü’nün ölümünde yeni ses kayıtları ortaya çıktı! Kanlı pijamayı depoda saklamış: ‘Gel seni camdan atacağım’

Şarkıcı Güllü davasında flaş bir gelişme yaşandı. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından atıldığı ortaya çıkmıştı. İlk duruşmanın 1 Ekim'de yapılması beklenirken Güllü cinayeti ile ilgili kan donduran bir ses kaydı daha ortaya çıktı. Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan Eminoğlu savcılıkta dinlediğini öne sürdüğü ses kaydıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Tüm bu iddiaların yanı sıra Tuğyan'ın o gece üzerinde bulunan kanlı pijama Kervan'ın evinden çıktı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 15.09.2026 09:57 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 10:36