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Güllü’nün ölümünde yeni ses kayıtları ortaya çıktı! Kanlı pijamayı depoda saklamış: ‘Gel seni camdan atacağım’

Şarkıcı Güllü davasında flaş bir gelişme yaşandı. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından atıldığı ortaya çıkmıştı. İlk duruşmanın 1 Ekim'de yapılması beklenirken Güllü cinayeti ile ilgili kan donduran bir ses kaydı daha ortaya çıktı. Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan Eminoğlu savcılıkta dinlediğini öne sürdüğü ses kaydıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Tüm bu iddiaların yanı sıra Tuğyan'ın o gece üzerinde bulunan kanlı pijama Kervan'ın evinden çıktı. İşte detaylar…

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 15.09.2026 09:57 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 10:36
Güllü’nün ölümünde yeni ses kayıtları ortaya çıktı! Kanlı pijamayı depoda saklamış: ‘Gel seni camdan atacağım’

Yalova'da evinin penceresinden düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi, 1 Ekim'deki ilk duruşmaya sayılı günler kala aralanıyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu kan donduran iddialarda bulundu.

Güllü’nün ölümünde yeni ses kayıtları ortaya çıktı! Kanlı pijamayı depoda saklamış: ‘Gel seni camdan atacağım’

"SES KAYITLARININ ORJİNALİNİ SAVCILIKTA DİNLEDİM"

Şarkıcı Güllü'nün ölümünden önce son anlarının yer aldığı video için hem oynandı hem de kesildi iddiaları vardı. İşte bu iddialara karşılık Tuğyan Ülkem Gülter'in nişanlısı Kervan Eminoğlu videonun orijinalini savcılıkta dinlediğini iddia etti.

Güllü’nün ölümünde yeni ses kayıtları ortaya çıktı! Kanlı pijamayı depoda saklamış: ‘Gel seni camdan atacağım’

'GEL SENİ CAMDAN ATACAĞIM'

Kervan Eminoğlu "Bana savcılıkta ses kaydını dinlettiler analiz için. Tuğyan diyor ki 'gel gel şimdi seni atacağım'. Güllü de diyor 'sebep ne?' diyor Tuğyan ise 'sebep çok' diyor' ifadelerini kullandı.

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Güllü’nün ölümünde yeni ses kayıtları ortaya çıktı! Kanlı pijamayı depoda saklamış: ‘Gel seni camdan atacağım’

"O GÖRÜNTÜLERİ İLK İZLEYEN BENİM"

ATV'nin haberine göre, videoyla oynandığı iddiasını da Güllü'nün oğlu, kardeşi Tuğyan tutuklanmadan önce ses kaydında itiraf etti. Tuğberk Yağız Gülter, "Olayın olduğu zaman Türkiye'de o görüntüleri ilk izleyen benim. Sonradan eklemeler yapıldı, çıkartmalar yapıldı."

Güllü’nün ölümünde yeni ses kayıtları ortaya çıktı! Kanlı pijamayı depoda saklamış: ‘Gel seni camdan atacağım’

KANLI PİJAMAYI ESKİ NİŞANLISININ EVİNDE SAKLAMIŞ

Tuğyan Ülkem Gülter'in o gece giydiği pijamayı eski nişanlısı Kervan Emineoğlu'nun evinde sakladığı öne sürüldü.

Güllü’nün ölümünde yeni ses kayıtları ortaya çıktı! Kanlı pijamayı depoda saklamış: ‘Gel seni camdan atacağım’

Ama o kanlı pijamanın neden saklandığı gizemini koruyor.

Güllü’nün ölümünde yeni ses kayıtları ortaya çıktı! Kanlı pijamayı depoda saklamış: ‘Gel seni camdan atacağım’

HASTALARA ŞİDDET UYGULUYORDU

ATV Haber Tuğyan Ülkem Gülter'in hemşirelik yaptığı döneme ait bir videoya da ulaştı.

Güllü’nün ölümünde yeni ses kayıtları ortaya çıktı! Kanlı pijamayı depoda saklamış: ‘Gel seni camdan atacağım’

Görüntülerde yoğun bakımda yatan hastaların yanında Tuğyan Ülkem Gülter'in halay çektiği görülüyor. Güllü'nün kızının o dönem hastalara şiddet uyguladığı iddiası kan dondurdu.

Güllü'nün ölümünde yeni ses kayıtları ortaya çıktı! Kanlı pijamayı depoda saklamış: 'Gel seni camdan atacağım' | Video

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER #YALOVA #GÜLLÜ