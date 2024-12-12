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Günay Sena’nın esrarengiz ölümü: Görüntüler şoke etti! Cinayet mi intihar mı?

Adana'da kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada, eşi İbrahim S.'ye (21) ait tabancayla vurulan Günay Sena S. (23) hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda İbrahim S.'nin, eşini kucağına alıp apartman girişine götürüp, yarasına tampon yaptığı görüldü. Gözaltına alındıktan sonra ifadesinde eşini öldürmediğini, tabancayla intihar ettiğini savunan İbrahim S., el svapları alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olayın cinayet mi? yoksa intihar mı? olduğu incelemenin ardından belli olacak...

Ziya RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 12.12.2024 16:13 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 17:07
Günay Sena’nın esrarengiz ölümü: Görüntüler şoke etti! Cinayet mi intihar mı?

Korkunç olay, 8 Aralık günü Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Günay Sena S., 2 yıl önce evlendiği İbrahim S.'nin cep telefonuna bir kadından gelen mesajı görünce aralarında tartışma çıktı.

Günay Sena’nın esrarengiz ölümü: Görüntüler şoke etti! Cinayet mi intihar mı?

Tartışma sırasında İbrahim S.'ye ait tabancayla göğsünden vurulan Günay Sena S., ağır yaralandı. İbrahim S., eşini kucağına alarak apartmanın dışına çıkarmak istedi. Aparmanın girişinde Günay Sena S. yere düştü.

Tabanca ile vurulan Günay öldü, ilk müdahaleyi yapan eşi tutuklandı | Video

Günay Sena’nın esrarengiz ölümü: Görüntüler şoke etti! Cinayet mi intihar mı?

EŞİNE TAMPON YAPTI
Eşinin yarasına tampon yapan İbrahim S., saçlarını okşadı. İbrahim S.'nin yardım istediği komşuları olay yerine geldi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Günay Sena’nın esrarengiz ölümü: Görüntüler şoke etti! Cinayet mi intihar mı?

Ekipler, bu sırada kalbi duran genç kadının kalbini kalp masajı yaparak çalıştırıp, ambulansla hastaneye kaldırdı. Sağlık, ekiplerinin hastaneye kaldırdığı genç kadın yaşamını yitirdi. Yaşanan anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Günay Sena’nın esrarengiz ölümü: Görüntüler şoke etti! Cinayet mi intihar mı?

DAHA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞ
Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan İbrahim S., ifadesinde, "Eşim telefonumda bir kadının mesaj attığını gördü. Bu nedenle sinirlenip silahımı alıp kendine sıktı. İntihar etti, ben öldürmedim" dedi.

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