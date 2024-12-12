Günay Sena’nın esrarengiz ölümü: Görüntüler şoke etti! Cinayet mi intihar mı?

Adana'da kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada, eşi İbrahim S.'ye (21) ait tabancayla vurulan Günay Sena S. (23) hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda İbrahim S.'nin, eşini kucağına alıp apartman girişine götürüp, yarasına tampon yaptığı görüldü. Gözaltına alındıktan sonra ifadesinde eşini öldürmediğini, tabancayla intihar ettiğini savunan İbrahim S., el svapları alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olayın cinayet mi? yoksa intihar mı? olduğu incelemenin ardından belli olacak...