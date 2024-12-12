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Tabanca ile vurulan Günay öldü, ilk müdahaleyi yapan eşi tutuklandı | Video

Tabanca ile vurulan Günay öldü, ilk müdahaleyi yapan eşi tutuklandı | Video

12.12.2024 | 16:23

Adana'da Günay Sena S. (23), tartıştığı eşi İbrahim S.'ye (21) ait tabanca ile vuruldu. Eşinin ilk müdahaleyi yaptığı Günay Sena S. hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan İbrahim S. tutuklanırken, şüpheli ifadesinde; genç kadının intihar ettiğini savundu.

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Olay, 8 Aralık'ta Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Günay Sena S., 2 yıl önce evlendiği İbrahim S.'nin cep telefonuna bir kadından gelen mesajı görünce aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İbrahim S.'ye ait tabancayla göğsünden vurulan Günay Sena S., ağır yaralandı. İbrahim S., eşini kucağına alarak apartmanın dışına çıkarmak istedi. Bu sırada Günay Sena S. yere düşerken, İbrahim S. eşinin yarasına tampon yaptı. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ekipler, kalbi duran kadına kalp mesajı yapıp, hastaneye kaldırdı.

'İNTİHAR ETTİ, BEN ÖLDÜRMEDİM'
O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Günay Sena S., aynı gün hayatını kaybetti. Günay Sena S. cansız bedeni toprağa verildi. Polis tarafından gözaltına alınan İbrahim S., ifadesinde, "Eşim telefonumda bir kadının mesaj attığını gördü. Bu nedenle sinirlenip, silahımı alıp kendine sıktı. İntihar etti, ben öldürmedim" dedi.

UZAKLAŞTIRMA KARARLARI VARMIŞ
Diğer yandan Günay Sena S.'nin ailesi, kızlarını İbrahim S.'nin öldürdüğünü belirterek, suç duyurusunda bulundu. Aile, daha önce kızlarının birkaç kez darbedildiğini, bu nedenle İbrahim S. hakkında uzaklaştırma kararları olduğunu belirtip, belgeleri savcılığa sundu. El svapları alınan İbrahim S., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Soruşturma sonunda olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ortaya çıkacak.

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