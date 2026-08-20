Güneş görmeyen orman görenleri şaşkına çevirdi: İçinde 1200’den fazla bitki türü yetişiyor!

Dış dünyadan büyük ölçüde izole olan ormanın, subtropikal iklim özellikleri taşıdığı ve içerisinde 1.200'den fazla bitki türünün bulunduğu aktarıldı. Nadir hayvanların da yaşamını sürdürdüğü bölge, doğanın ne kadar şaşırtıcı ve keşfedilmemiş alanlara sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu.