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Güneş görmeyen orman görenleri şaşkına çevirdi: İçinde 1200’den fazla bitki türü yetişiyor!

Çin'de gerçekleştirilen araştırmalar sırasında, 662 metre derinliğindeki devasa bir çukurun tabanında adeta gizli kalmış bir orman keşfedildi. Yerin yüzlerce metre altında bulunan bu sıra dışı ekosistemin, çok sayıda bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yaptığı belirlendi.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 18.08.2026 13:14 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 10:45
Güneş görmeyen orman görenleri şaşkına çevirdi: İçinde 1200’den fazla bitki türü yetişiyor!

Dış dünyadan büyük ölçüde izole olan ormanın, subtropikal iklim özellikleri taşıdığı ve içerisinde 1.200'den fazla bitki türünün bulunduğu aktarıldı. Nadir hayvanların da yaşamını sürdürdüğü bölge, doğanın ne kadar şaşırtıcı ve keşfedilmemiş alanlara sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Güneş görmeyen orman görenleri şaşkına çevirdi: İçinde 1200’den fazla bitki türü yetişiyor!

662 METRE DERİNLİKTE GİZLİ BİR EKOSİSTEM

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan devasa karstik çukurlar, bölgedeki doğal oluşumların en dikkat çekici örnekleri arasında yer alıyor. Yüzlerce metre derinliğe ulaşan bu çukurların bazıları, tabanlarında kendine özgü ekosistemlerin oluşmasına imkan sağlıyor.

Güneş görmeyen orman görenleri şaşkına çevirdi: İçinde 1200’den fazla bitki türü yetişiyor!

662 metre derinliğe ulaşan çukurun tabanındaki orman da bu özellikleriyle dikkat çekiyor. Güneş ışığının sınırlı ulaşabildiği derinlikte yoğun bitki örtüsünün bulunması, bölgenin araştırmacılar açısından önemini artırıyor.

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Güneş görmeyen orman görenleri şaşkına çevirdi: İçinde 1200’den fazla bitki türü yetişiyor!

1200'DEN FAZLA BİTKİ TÜRÜ TESPİT EDİLDİ

Çukurun tabanındaki ekosistemde 1.200'den fazla bitki türünün bulunduğu belirtiliyor. Bölgenin izole yapısı, bazı bitki türlerinin dış etkenlerden daha az etkilenerek yaşamlarını sürdürmesine imkan tanıyor.

Güneş görmeyen orman görenleri şaşkına çevirdi: İçinde 1200’den fazla bitki türü yetişiyor!

Araştırmacılar için bu tür alanlar, biyolojik çeşitliliğin yanı sıra canlıların zorlu çevre koşullarına nasıl uyum sağladığını incelemek açısından da önemli bir doğal laboratuvar niteliği taşıyor.

Güneş görmeyen orman görenleri şaşkına çevirdi: İçinde 1200’den fazla bitki türü yetişiyor!

NADİR HAYVANLARA DA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Yerin yüzlerce metre altında bulunan ormanın yalnızca bitkilerden oluşmadığı, çeşitli hayvan türlerinin de bu izole ekosistemde yaşamını sürdürdüğü ifade ediliyor. Bölgedeki karstik çukurlar, çevredeki ormanlardan farklı mikroiklim koşullarının oluşmasına da zemin hazırlıyor.

Güneş görmeyen orman görenleri şaşkına çevirdi: İçinde 1200’den fazla bitki türü yetişiyor!

Bu nedenle çukurun tabanı, yüzeydeki doğal yaşam alanlarından ayrışan kendine özgü bir ekosistem oluşturuyor. 662 metre aşağıdaki orman, Çin'in keşfedilmeyi bekleyen doğal alanlarının ne kadar sıra dışı olabileceğini gözler önüne seriyor.

Güneş görmeyen orman görenleri şaşkına çevirdi: İçinde 1200’den fazla bitki türü yetişiyor!

GÜNEŞ GÖRMEYEN ORMANDA 1.200'DEN FAZLA BİTKİ TÜRÜ YAŞIYOR

Çukurun tabanında oluşan özel mikroiklim, yüzeydeki ormanlardan farklı bitki türlerinin gelişmesine imkan sağlıyor. Yoğun nem ve güneş ışığının sınırlı olması, özellikle eğrelti otları, yosunlar ve gölgeye dayanıklı bitkilerin yaşamını sürdürmesine uygun bir ortam oluşturuyor. Bölgedeki zengin bitki çeşitliliği, yüzlerce metre derinlikte oluşan bu ekosistemin dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor.

Güneş görmeyen orman görenleri şaşkına çevirdi: İçinde 1200’den fazla bitki türü yetişiyor!

ÇUKURUN DİBİNDE HANGİ HAYVANLAR YAŞIYOR?

Yüzeyden büyük ölçüde izole olan çukur tabanı, çok sayıda canlı için doğal bir yaşam alanı oluşturuyor. Bölgedeki yoğun bitki örtüsü ve farklı mikroiklim koşulları, çeşitli böcekler, küçük memeliler ve diğer orman canlılarının barınmasına imkan sağlıyor. Bu tür ulaşılması zor ekosistemler, bilim insanları açısından henüz ayrıntılı şekilde incelenmemiş canlı türlerinin araştırılması bakımından da önem taşıyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör