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Güneş görmeyen orman görenleri şaşkına çevirdi: İçinde 1200’den fazla bitki türü yetişiyor!
Güneş görmeyen orman görenleri şaşkına çevirdi: İçinde 1200’den fazla bitki türü yetişiyor!
Çin'de gerçekleştirilen araştırmalar sırasında, 662 metre derinliğindeki devasa bir çukurun tabanında adeta gizli kalmış bir orman keşfedildi. Yerin yüzlerce metre altında bulunan bu sıra dışı ekosistemin, çok sayıda bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yaptığı belirlendi.
Giriş Tarihi: 18.08.2026 13:14
Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 10:45