Güneşli havaya sakın aldanmayın! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar dikkat!

HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR? İŞTE SAĞANAK ALTINDA KALACAK İLLERİN TAM LİSTESİ!
Meteoroloji haritalarındaki son tahminlere göre, özellikle Salı günü yağışlı hava dalgası zirve yapacak ve Türkiye genelinde toplam 60'tan fazla ilde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Salı günü yağış beklenen başlıca illerimiz bölgesel olarak şöyledir: Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ. İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar. Ankara, Eskişehir, Konya, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Niğde. Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Çorum, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt. Antalya, Burdur, Isparta, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay. Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak.