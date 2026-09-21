Trend Galeri Trend Yaşam Güneşli havaya sakın aldanmayın! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayanlar dikkat!

Güneşli havaya sakın aldanmayın! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayanlar dikkat!

Yeni haftaya günlük güneşlik bir havayla başlayanlar dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) güncel hava durumu haritasını paylaştı. Öğleden sonra başlayacak ani gök gürültülü sağanak yağışlar hafta ortasında tüm yurdu sararken, gece saatlerinde Güneydoğu'yu vuracak 'toz taşınımı' tehlikesi için acil uyarı yapıldı. Peki yağmurlar ne zaman bitecek? İşte haftanın kritik hava durumu tablosu...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 21.09.2026 09:05 Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 09:17
Güneşli havaya sakın aldanmayın! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar dikkat!

Yeni haftanın ilk gününde evden çıkarken gökyüzündeki pırıl pırıl güneşe bakanlardansanız, öğleden sonraki planlarınızı acilen gözden geçirmenizde fayda var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı son dakika uyarılarına göre, sabah saatlerindeki sakin ve aldatıcı hava, yerini gün ortasından itibaren aniden bastıracak kara bulutlara bırakıyor.

Güneşli havaya sakın aldanmayın! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar dikkat!

SAĞANAK TÜM YURDU ESİR ALACAK!

Batı bölgelerimizde şemsiyeleri açtıracak gök gürültülü sağanaklar, adım adım yayılarak hafta ortasında adeta tüm Türkiye'yi esir almaya hazırlanıyor. Üstelik tehlike sadece yağmurla da sınırlı değil; asıl sinsi tehdit gece saatlerinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kendini gösterecek.

Güneşli havaya sakın aldanmayın! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar dikkat!

Bölgede solunumu zorlaştırıp görüş mesafesini düşürecek olan yoğun toz taşınımı için uzmanlar peş peşe alarm veriyor. Kısacası tedbirleri artırın; hava durumunda tam bir "ters köşe" haftası başlıyor!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Güneşli havaya sakın aldanmayın! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar dikkat!

BUGÜN PLAN YAPANLAR DİKKAT: ÖĞLEDEN SONRAYA KRİTİK UYARI!

Pazartesi sabahına baktığımızda ülke genelinde nispeten sakin ve parçalı bulutlu bir hava hakimken, sadece İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Hatay'da yerel yağış geçişleri görülüyor. Ancak asıl tehlike öğle saatlerinden sonra başlıyor. Saat 12:00 ile 18:00 arasında Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar aniden bastıracak.

Güneşli havaya sakın aldanmayın! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar dikkat!

Aynı saatlerde Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de benzer şekilde sert hava koşulları bekleniyor. Akşam saatlerinde ise yağışlar batıda etkisini kaybederken, Doğu Karadeniz (Özellikle Rize, Artvin, Trabzon) ve Antalya çevrelerinde yoğunlaşacak. Bugün şemsiyenizi yanınızdan eksik etmemeniz gereken bir gün.

Güneşli havaya sakın aldanmayın! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar dikkat!

3 BÜYÜKŞEHİRDE YAŞAYANLAR DİKKAT: İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Gözler mega kent İstanbul, başkent Ankara ve Ege'nin incisi İzmir'e çevrilmiş durumda. İstanbul'da Pazartesi günü 26 derece civarında seyreden parçalı bulutlu hava, Salı ve Çarşamba günleri gök gürültülü sağanak yağışla birlikte termometrelerin aniden 19 dereceye kadar gerilemesine neden olacak. Ankara'da da benzer bir tablo hakim; Pazartesi 28 dereceyi gören sıcaklık, Salı ve Çarşamba günkü yağışlarla 18 dereceye düşecek ve geceleri termometreler 7-8 derecelere kadar inerek sonbahar soğuklarını hissettirecek.

Güneşli havaya sakın aldanmayın! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar dikkat!

İzmir ise Pazartesi günkü 30 derecelik sıcak havanın ardından Salı ve Çarşamba günleri yerel gök gürültülü sağanağın etkisinde kalacak. Her üç büyükşehirde de Perşembe ve Cuma günleri yağış kenti terk ederek yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzüne bırakacak.

Güneşli havaya sakın aldanmayın! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar dikkat!

HAFTA ORTASINDA YAĞIŞLAR YURDU SARACAK: PEKİ GÜNEŞ YÜZÜNÜ NE ZAMAN GÖSTERECEK?

Eğer Salı ve Çarşamba günleri için açık hava planlarınız varsa, bunları tekrar gözden geçirmenizde fayda var. Salı günü itibarıyla gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu'nun büyük bir bölümüne yayılarak etki alanını genişletiyor. Çarşamba günü de bu yağışlı sistem gücünü koruyarak yurt genelinde şemsiyeleri zorunlu kılmaya devam edecek.

Güneşli havaya sakın aldanmayın! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar dikkat!

Ancak Perşembe gününden itibaren batı bölgelerimizden başlayarak hava açmaya başlıyor; Marmara ve Ege'de güneş yeniden yüzünü gösterecek. Cuma gününe geldiğimizde ise yağışlar sadece Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu'ya sıkışacak, yurdun geri kalanında ise sıcak ve güneşli bir hafta sonu provası yaşanacak.

Güneşli havaya sakın aldanmayın! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar dikkat!

HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR? İŞTE SAĞANAK ALTINDA KALACAK İLLERİN TAM LİSTESİ!

Meteoroloji haritalarındaki son tahminlere göre, özellikle Salı günü yağışlı hava dalgası zirve yapacak ve Türkiye genelinde toplam 60'tan fazla ilde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Salı günü yağış beklenen başlıca illerimiz bölgesel olarak şöyledir: Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ. İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar. Ankara, Eskişehir, Konya, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Niğde. Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Çorum, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt. Antalya, Burdur, Isparta, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay. Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak.

Güneşli havaya sakın aldanmayın! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar dikkat!

GÜNEYDOĞU İÇİN ÖZEL UYARI: GECE SAATLERİNDE TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR!

Yurdun batısı ve kuzeyi yağışlarla mücadele ederken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni farklı bir meteorolojik hadise bekliyor. Pazartesi gününü Salı'ya bağlayan gece saatlerinde (00:00 - 06:00 arası), Şanlıurfa ve Mardin başta olmak üzere Güneydoğu illerinde "Toz Taşınımı" hadisesi öngörülüyor.

Güneşli havaya sakın aldanmayın! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar dikkat!

Bölgedeki sıcaklıklar gündüz 30 derecelerin üzerinde seyrederken, gece saatlerinde beklenen bu toz taşınımı hem hava kalitesini düşürebilir hem de görüş mesafesinde azalmalara yol açabilir. Özellikle solunum yolu rahatsızlığı olan vatandaşların ve gece yola çıkacak sürücülerin bu saatlerde ekstra tedbirli olması gerekiyor.

Güneşli havaya sakın aldanmayın! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar dikkat!

Görüldüğü üzere Salı ve Çarşamba günleri yurt genelinde 60'ı aşkın ilimiz sağanak yağışların etkisi altında kalacak; vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.

Güneşli havaya sakın aldanmayın! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar dikkat!

MGM 5 GÜNLÜK YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI! YENİ HAFTADA HAVA NASIL?

21 EYLÜL 2026 PAZARTESİ

Yurdun büyük bir bölümünde parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava görülüyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken, Ege, Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu bir seyir izliyor. Güneydoğu Anadolu'da termometreler 35 dereceye kadar çıkarak ülkenin en yüksek sıcaklıklarını işaret ediyor.

Güneşli havaya sakın aldanmayın! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar dikkat!

22 EYLÜL 2026 SALI

Yağışlı sistem etki alanını genişleterek ülkenin çok büyük bir kısmına yayılıyor. İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Ege'nin bir bölümünde yaygın gök gürültülü sağanak yağışlar gözlemleniyor. Marmara'nın batısı ile Trakya kesimi ve Güneydoğu Anadolu ise bu yağışlı sistemin dışında kalarak güneşli ve parçalı bulutlu kalmaya devam ediyor.

Güneşli havaya sakın aldanmayın! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar dikkat!

23 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA

Gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'yu kapsayan geniş bir alanda gücünü koruyor. Batı Ege kıyıları, Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağış görülmezken, Güneydoğu Anadolu'da 34-36 derece bandında oldukça sıcak bir hava yaşanıyor.

Güneşli havaya sakın aldanmayın! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar dikkat!

24 EYLÜL 2026 PERŞEMBE

İtibarıyla batı bölgelerde belirgin bir hava değişimi yaşanıyor ve Marmara ile Ege Bölgesi'nde hava açarak yerini güneşli, parçalı bulutlu gökyüzüne bırakıyor. Yağışlı hava dalgası doğuya doğru kayarak Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor. Batı ve kuzeybatı kesimlerde sıcaklıklarda belirgin bir düşüş gözlemleniyor.

Güneşli havaya sakın aldanmayın! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar dikkat!

25 EYLÜL 2026 CUMA

Yağışlı sistem yurdu büyük ölçüde terk ediyor ve Türkiye genelinde daha sakin, parçalı ve az bulutlu bir hava hakim oluyor. Sadece Doğu Karadeniz'in sahil ve iç kesimlerinde lokal gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Haftanın ilk günlerine kıyasla batı ve iç bölgelerde hava sıcaklıkları nispeten daha serin değerlerde seyrediyor.

Güneşli havaya sakın aldanmayın! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar dikkat!

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH- (06:00 - 12:00)

Yurdun genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakimken, günün ilk saatlerinde lokal alanlarda gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. İstanbul ve çevresi, Orta Karadeniz sahil şeridi ile Doğu Akdeniz'de Hatay çevreleri sabah saatlerinde yağış alan başlıca bölgeler olarak öne çıkıyor. Ege, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ise güne sakin ve parçalı bulutlu başlıyor.

Güneşli havaya sakın aldanmayın! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar dikkat!

ÖĞLE (12:00 - 18:00)

Öğle saatlerinden itibaren yağışlı sistem etki alanını belirgin şekilde genişletiyor. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu ile Akdeniz Bölgesi'nde Antalya'dan Hatay'a kadar uzanan hatta kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. Ege, İç Anadolu'nun büyük bölümü ve Güneydoğu Anadolu ise bu zaman diliminde parçalı bulutlu ve güneşli kalmaya devam ediyor.

Güneşli havaya sakın aldanmayın! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar dikkat!

AKŞAM (18:00 - 24:00)

Akşam saatlerine gelindiğinde batı ve orta bölgelerdeki yağışlar büyük ölçüde etkisini kaybederek yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakıyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar ağırlıklı olarak Doğu Karadeniz ile Kuzeydoğu Anadolu'da (Giresun, Rize, Artvin, Erzurum çevreleri) yoğunlaşırken, Akdeniz'de Antalya ve Hatay çevresinde bölgesel olarak sürüyor.

Güneşli havaya sakın aldanmayın! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar dikkat!

GECE (00:00 - 06:00)

Gece yarısından sabahın ilk ışıklarına kadar olan süreçte yurdun çok büyük bir bölümünde sakin ve parçalı bulutlu bir hava gözlemleniyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar yalnızca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kuzeydoğu Anadolu'yu (Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Artvin) kapsayan bölgede etkisini sürdürüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise bu saat diliminde toz taşınımı uyarısı dikkat çekiyor.

Güneşli havaya sakın aldanmayın! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar dikkat!

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz (Giresun'un kıyı kesimleri dışında), Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Güneşli havaya sakın aldanmayın! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar dikkat!

UYARILAR

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Güneşli havaya sakın aldanmayın! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar dikkat!

İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 30°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu