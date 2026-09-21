Güneşli havaya sakın aldanmayın! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar dikkat!

MGM 5 GÜNLÜK YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI! YENİ HAFTADA HAVA NASIL?

21 EYLÜL 2026 PAZARTESİ

Yurdun büyük bir bölümünde parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava görülüyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken, Ege, Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu bir seyir izliyor. Güneydoğu Anadolu'da termometreler 35 dereceye kadar çıkarak ülkenin en yüksek sıcaklıklarını işaret ediyor.