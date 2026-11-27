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Gürcistan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı: Gereken hukuki işlemlerin yapılması talep edilmiştir
Gürcistan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı: Gereken hukuki işlemlerin yapılması talep edilmiştir
UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasında oynanan karşılaşmada Gürcistan polisinin siyahlı-beyazlı taraftarlara yönelik insanlık dışı müdahalesi büyük tepki toplamıştı. Diplomasi kaynakları, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını belirterek, olayların tüm yönleriyle soruşturulması ve orantısız güç kullanımının sorumluları hakkında gereken hukuki işlemlerin yapılmasının talep edildiğini bildirdi.
Giriş Tarihi: 27.11.2026 17:49