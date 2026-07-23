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Gurmeler oyladı: TasteAtlas dünyanın en iyi köfteleri listesini sallayan Türk lezzetleri açıklandı!

Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, küresel ölçekte yapılan değerlendirmelerin ardından dünyanın en iyi köftelerini açıkladı. Türkiye'nin tescilli ve geleneksel tatlarının da yer aldığı listede öne çıkan lezzetler merak konusu oldu.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 23.07.2026 10:02 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 10:47
Gurmeler oyladı: TasteAtlas dünyanın en iyi köfteleri listesini sallayan Türk lezzetleri açıklandı!

Mutfak kültürlerini mercek altına alan TasteAtlas, 2026 yılı için hazırladığı "Dünyanın En İyi Köfteleri" sıralamasını erişime açtı. Dünya genelinden lezzet eleştirmenlerinin ve gastronomi tutkunlarının oylarıyla şekillenen listede, farklı coğrafyaların asırlık tarifleri kıyasıya bir yarış verdi. Türkiye'nin köklü mutfak mirasından listeye girmeyi başaran geleneksel lezzetler ve oylamada öne çıkan diğer bölgeler ise dikkat çekti.

Gurmeler oyladı: TasteAtlas dünyanın en iyi köfteleri listesini sallayan Türk lezzetleri açıklandı!

1- Polpette, İtalya

Gurmeler oyladı: TasteAtlas dünyanın en iyi köfteleri listesini sallayan Türk lezzetleri açıklandı!

2- Yuvarlakia, Yunanistan

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Gurmeler oyladı: TasteAtlas dünyanın en iyi köfteleri listesini sallayan Türk lezzetleri açıklandı!

3- Islama Köfte, Türkiye

Gurmeler oyladı: TasteAtlas dünyanın en iyi köfteleri listesini sallayan Türk lezzetleri açıklandı!

4- Köfte, Türkiye

Gurmeler oyladı: TasteAtlas dünyanın en iyi köfteleri listesini sallayan Türk lezzetleri açıklandı!

5- Köttbullar, İsveç

Gurmeler oyladı: TasteAtlas dünyanın en iyi köfteleri listesini sallayan Türk lezzetleri açıklandı!

6- Albóndigas en Salsa, İspanya

Gurmeler oyladı: TasteAtlas dünyanın en iyi köfteleri listesini sallayan Türk lezzetleri açıklandı!

7- Keftedakia, Yunanistan

Gurmeler oyladı: TasteAtlas dünyanın en iyi köfteleri listesini sallayan Türk lezzetleri açıklandı!

8- Bún Chả, Vietnam

Gurmeler oyladı: TasteAtlas dünyanın en iyi köfteleri listesini sallayan Türk lezzetleri açıklandı!

9- Polpette al Sugo, İtalya

Gurmeler oyladı: TasteAtlas dünyanın en iyi köfteleri listesini sallayan Türk lezzetleri açıklandı!

10- Tsukune Yakitori, Japonya

Gurmeler oyladı: TasteAtlas dünyanın en iyi köfteleri listesini sallayan Türk lezzetleri açıklandı!

11- Kibbeh, Lübnan

Gurmeler oyladı: TasteAtlas dünyanın en iyi köfteleri listesini sallayan Türk lezzetleri açıklandı!

12- İçli Köfte, Türkiye

Gurmeler oyladı: TasteAtlas dünyanın en iyi köfteleri listesini sallayan Türk lezzetleri açıklandı!

13- İnegöl Köfte, Türkiye

Gurmeler oyladı: TasteAtlas dünyanın en iyi köfteleri listesini sallayan Türk lezzetleri açıklandı!

14- Chiftele, Romanya

Gurmeler oyladı: TasteAtlas dünyanın en iyi köfteleri listesini sallayan Türk lezzetleri açıklandı!

15- Lihapullat, Finlandiya

Gurmeler oyladı: TasteAtlas dünyanın en iyi köfteleri listesini sallayan Türk lezzetleri açıklandı!

16- Kefta Tagine, Fas

Gurmeler oyladı: TasteAtlas dünyanın en iyi köfteleri listesini sallayan Türk lezzetleri açıklandı!

17- Shitou, Çin

Gurmeler oyladı: TasteAtlas dünyanın en iyi köfteleri listesini sallayan Türk lezzetleri açıklandı!

18- Bakso, Endonezya

Gurmeler oyladı: TasteAtlas dünyanın en iyi köfteleri listesini sallayan Türk lezzetleri açıklandı!

19- İzmir Köfte, Türkiye

Gurmeler oyladı: TasteAtlas dünyanın en iyi köfteleri listesini sallayan Türk lezzetleri açıklandı!

20- Bakso Goreng, Endonezya

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör