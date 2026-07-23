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Gurmeler oyladı: TasteAtlas dünyanın en iyi köfteleri listesini sallayan Türk lezzetleri açıklandı!
Gurmeler oyladı: TasteAtlas dünyanın en iyi köfteleri listesini sallayan Türk lezzetleri açıklandı!
Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, küresel ölçekte yapılan değerlendirmelerin ardından dünyanın en iyi köftelerini açıkladı. Türkiye'nin tescilli ve geleneksel tatlarının da yer aldığı listede öne çıkan lezzetler merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 23.07.2026 10:02
Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 10:47