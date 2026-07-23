Gurmeler oyladı: TasteAtlas dünyanın en iyi köfteleri listesini sallayan Türk lezzetleri açıklandı!

Mutfak kültürlerini mercek altına alan TasteAtlas, 2026 yılı için hazırladığı "Dünyanın En İyi Köfteleri" sıralamasını erişime açtı. Dünya genelinden lezzet eleştirmenlerinin ve gastronomi tutkunlarının oylarıyla şekillenen listede, farklı coğrafyaların asırlık tarifleri kıyasıya bir yarış verdi. Türkiye'nin köklü mutfak mirasından listeye girmeyi başaran geleneksel lezzetler ve oylamada öne çıkan diğer bölgeler ise dikkat çekti.