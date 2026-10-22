Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji il il uyardı: Sabah sis, Cuma-Cumartesi sağanak geliyor

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK? İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR DETAYLARI

Üç büyük kentimizde önümüzdeki 5 gün boyunca hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretse de gün içindeki hava durumlarında belirgin farklılıklar yaşanacak; megakent İstanbul'da Perşembe günü parçalı bulutlu ve 22 derece civarında seyreden hava, Cuma ve Cumartesi günlerinden itibaren bulutluluğun artması ve yer yer hafif sağanak yağış geçişleriyle birlikte 19-20 derecelere gerileyecek, başkent Ankara'da ise özellikle sabah ve gece saatlerinde yoğun pus ve sis etkili olurken gündüz sıcaklıkları 20-22 derece bandında seyredip gece ise 6-8 derecelere kadar düşerek soğuk bir havanın hakim olmasına neden olacak, Ege'nin incisi İzmir'de ise Perşembe günü 25 dereceyi bulan güneşli havanın ardından Cuma ve Cumartesi günleri gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek ve sıcaklıklar 21-23 derece seviyelerinde kalacak.