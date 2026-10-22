Trend Galeri Trend Yaşam Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji il il uyardı: Sabah sis, Cuma-Cumartesi sağanak geliyor

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji il il uyardı: Sabah sis, Cuma-Cumartesi sağanak geliyor

Meteoroloji 5 günlük tahmin haritasını güncelledi. Sabah saatlerinde iç kesimlerde görüş mesafesini düşüren sis ve pus sürücüleri zorlayacak. Cuma ve Cumartesi günleri ise Trakya, Marmara ve Ege'de sağanak yağış bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta sonu hava durumu ve yağışın etkili olacağı iller.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 22.10.2026 09:05 Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 09:12
Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji il il uyardı: Sabah sis, Cuma-Cumartesi sağanak geliyor

Hafta sonu için dışarıda plan yapanlar, yola sabah erken çıkacaklar ve çocuğunu okula götürecek herkes için Meteoroloji'den önemli bir uyarı var. Sabah 06:00 ile 12:00 arasında Ankara, İç Anadolu ve batı koridorunda yoğun sis ve pus görüş mesafesini düşürecek. Cuma gününden itibaren hava durumu da değişiyor. İstanbul'da 22 derece olan sıcaklık 19-20 dereceye gerilerken hafif sağanak geçişleri başlayacak. İzmir'de ise Perşembe günü 25 dereceyi bulan güneşli hava, gök gürültülü sağanağa bırakacak yerini. Peki yağış hangi illerde etkili olacak, hafta sonu şemsiyesiz çıkmak risk mi?

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji il il uyardı: Sabah sis, Cuma-Cumartesi sağanak geliyor

SABAH SAATLERİNDE GÖRÜŞ MESAFESİNE DİKKAT: SİS VE PUS BASKINI

Günün ilk saatlerinde iç kesimlerde ve ana arterlerde etkili olan sis ve pus, işe ve okula giden vatandaşlara zor anlar yaşatabilir. Ankara, İç Anadolu geneli ve batı koridorunda sabah 06:00 ile 12:00 saatleri arasında etkisini artıran pus hadisesi, sürücülere trafikte zorluk çıkarıyor. Uzmanlar, takip mesafesini koruma ve farların açık tutulması konusunda sürücüleri uyarırken, günün ilerleyen saatlerinde güneşin kendini göstermesiyle sisin yerini parçalı bulutlu ve sakin bir havaya bırakacağını belirtiyor.

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji il il uyardı: Sabah sis, Cuma-Cumartesi sağanak geliyor

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK? İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR DETAYLARI

Üç büyük kentimizde önümüzdeki 5 gün boyunca hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretse de gün içindeki hava durumlarında belirgin farklılıklar yaşanacak; megakent İstanbul'da Perşembe günü parçalı bulutlu ve 22 derece civarında seyreden hava, Cuma ve Cumartesi günlerinden itibaren bulutluluğun artması ve yer yer hafif sağanak yağış geçişleriyle birlikte 19-20 derecelere gerileyecek, başkent Ankara'da ise özellikle sabah ve gece saatlerinde yoğun pus ve sis etkili olurken gündüz sıcaklıkları 20-22 derece bandında seyredip gece ise 6-8 derecelere kadar düşerek soğuk bir havanın hakim olmasına neden olacak, Ege'nin incisi İzmir'de ise Perşembe günü 25 dereceyi bulan güneşli havanın ardından Cuma ve Cumartesi günleri gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek ve sıcaklıklar 21-23 derece seviyelerinde kalacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji il il uyardı: Sabah sis, Cuma-Cumartesi sağanak geliyor

HAFTA SONU PLAN YAPANLAR DİKKAT: YAĞIŞ GELİYOR MU?

Meteoroloji'nin 5 günlük harita tahminlerine göre, hafta sonuna doğru hava hareketliliği batı bölgelerden başlayarak yurt genelinde kendini hissettirecek. Özellikle Trakya ve Marmara'nın batı hatlarında Cuma ve Cumartesi günleri görülebilecek ani sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri, dışarıda plan yapacakları hazırlıksız yakalayabilir. Şemsiyeleri ve hafif yağmurlukları şimdiden hazırlamakta fayda var; zira ani sıcaklık dalgalanmalarıyla birlikte lokal yağışlar hafta sonu boyunca etkisini sürdürebilir.

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji il il uyardı: Sabah sis, Cuma-Cumartesi sağanak geliyor

HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR? İŞTE TAM LİSTE...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre 5 günlük tahmin periyodu boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı illerimiz gün gün şu şekilde sıralanıyor: Perşembe günü Artvin, Rize, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış görülürken, Cuma günü yağışlı sistem Trakya ve Ege'ye kayarak Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla genelinde sağanak yağışlara neden olacak; Cumartesi günü yağış etki alanını genişleterek Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla'da etkisini sürdürecek; Pazar günü ise Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya çekilerek Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli sağanak geçişleri oluşturacak, Pazartesi günü ise Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli ve Burdur hatlarında yağışlar yeniden etkili olmaya devam edecek.

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji il il uyardı: Sabah sis, Cuma-Cumartesi sağanak geliyor

UZMANLAR UYARDI: ANİ SICAKLIK DÜŞÜŞLERİNE KARŞI TEDBİRLİ OLUN!

Gündüz saatlerinde termometreler hala 20-25 dereceleri gösterse de, güneşin batmasıyla birlikte gece sıcaklıklarında hissedilir bir düşüş yaşanıyor. Özellikle gece ve sabahın ilk saatleri arasındaki sıcaklık farkının 10 dereceye kadar çıkması, hastalıklara davetiye çıkarıyor. Sabah sıkı giyinen ama öğle saatlerinde terleyen vatandaşların ani ısı değişimlerine karşı kat kat giyinme taktiğini benimsemesi büyük önem taşıyor. Doğu illerimizde ise yüksek kesimlerde gece sıcaklıklarının sıfıra yaklaşması, kış sezonunun yaklaşmakta olduğunun habercisi niteliğinde.

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji il il uyardı: Sabah sis, Cuma-Cumartesi sağanak geliyor

MGM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMUNU PAYLAŞTI

22 EKİM 2026 PERŞEMBE

Türkiye genelinde çoğunlukla az bulutlu ve güneşli bir hava hakimdir. Yalnızca Trakya'nın en batı kesimlerinde ve Doğu Karadeniz'in en doğu uçlarında gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülmektedir. İç, batı ve güney kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederek 20'li derecelerin ortalarından güneyde 30 dereceye kadar ulaşmaktadır.

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji il il uyardı: Sabah sis, Cuma-Cumartesi sağanak geliyor

23 EKİM 2026 CUMA

Yağışlı sistem batıdan etkisini artırarak ülkeye giriş yapmış ve Marmara ile Ege bölgelerinin büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlara neden olmuştur. Buna karşın, ülkenin iç, Akdeniz, Karadeniz ve doğu bölgeleri genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu yapısını korumaya devam etmektedir.

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji il il uyardı: Sabah sis, Cuma-Cumartesi sağanak geliyor

24 EKİM 2026 CUMARTESİ

Batıdaki yağışlı cephe biraz daha iç kesimlere doğru ilerleyerek Marmara'nın tamamı, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde etkili olmaktadır. Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar gözlemlenirken; İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri parçalı bulutlu ve güneşli geçmektedir.

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji il il uyardı: Sabah sis, Cuma-Cumartesi sağanak geliyor

25 EKİM 2026 PAZAR

Hava durumunda belirgin bir değişim yaşanarak batıdaki yağışlı sistem yurdu terk etmiş, yerini güneşli ve parçalı bulutlu bir havaya bırakmıştır. Yağışlar bu kez ülkenin doğusuna kayarak Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde kendini göstermektedir.

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji il il uyardı: Sabah sis, Cuma-Cumartesi sağanak geliyor

26 EKİM 2026 PAZARTESİ

Batı kıyılarından yeni bir yağışlı sistemin ülkeye giriş yaptığı görülmektedir. Ege Bölgesi ve Trakya başta olmak üzere batı kıyı şeridinde gök gürültülü sağanak yağışlar yeniden başlamışken, yurdun geri kalan çok büyük bir bölümünde parçalı bulutlu ve sakin bir hava hakimdir.

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji il il uyardı: Sabah sis, Cuma-Cumartesi sağanak geliyor

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH (06:00-12:00)

Türkiye'nin Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde geniş çaplı pus ve yer yer sis etkili olmaktadır. Yurdun en doğu sınırında (Ardahan, Kars, Ağrı, Van) ve batıda Çanakkale çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken, diğer bölgeler parçalı bulutlu ve güneşlidir.

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji il il uyardı: Sabah sis, Cuma-Cumartesi sağanak geliyor

ÖĞLE (12:00-18:00)

Yurdun iç ve batı kesimlerindeki pus ve sis dağılarak yerini güneşli ve parçalı bulutlu bir havaya bırakmaktadır. Yağışlar Doğu Anadolu'nun doğu sınırı ile Doğu Karadeniz'in uç kesimlerinde devam ederken, batıda ise Trakya'nın kuzeybatısında (Edirne, Kırklareli) gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini göstermektedir.

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji il il uyardı: Sabah sis, Cuma-Cumartesi sağanak geliyor

AKŞAM (18:00-24:00)

Gelindiğinde, gün içinde görülen yağışlı sistemler tamamen yurdu terk etmektedir. Türkiye genelinde yağışsız, sakin ve ağırlıklı olarak parçalı bulutlu bir hava durumu hakim olmaktadır.

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji il il uyardı: Sabah sis, Cuma-Cumartesi sağanak geliyor

GECE (00:00-06:00)

Batı ve iç bölgelerde (Marmara, Ege, İç Anadolu) tekrar puslu bir hava tabakası oluşmaktadır. Yurt genelinde sakin hava devam ederken, yalnızca Edirne çevresinde gök gürültülü sağanak yağış geçişi gözlemlenmektedir.

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji il il uyardı: Sabah sis, Cuma-Cumartesi sağanak geliyor

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji il il uyardı: Sabah sis, Cuma-Cumartesi sağanak geliyor

İL İL HAVA DURUMU...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji il il uyardı: Sabah sis, Cuma-Cumartesi sağanak geliyor

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji il il uyardı: Sabah sis, Cuma-Cumartesi sağanak geliyor

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji il il uyardı: Sabah sis, Cuma-Cumartesi sağanak geliyor

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji il il uyardı: Sabah sis, Cuma-Cumartesi sağanak geliyor

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı bulutlu

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji il il uyardı: Sabah sis, Cuma-Cumartesi sağanak geliyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji il il uyardı: Sabah sis, Cuma-Cumartesi sağanak geliyor

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji il il uyardı: Sabah sis, Cuma-Cumartesi sağanak geliyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#HAVA DURUMU