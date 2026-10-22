Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji il il uyardı: Sabah sis, Cuma-Cumartesi sağanak geliyor

HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR? İŞTE TAM LİSTE...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre 5 günlük tahmin periyodu boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı illerimiz gün gün şu şekilde sıralanıyor: Perşembe günü Artvin, Rize, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış görülürken, Cuma günü yağışlı sistem Trakya ve Ege'ye kayarak Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla genelinde sağanak yağışlara neden olacak; Cumartesi günü yağış etki alanını genişleterek Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla'da etkisini sürdürecek; Pazar günü ise Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya çekilerek Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli sağanak geçişleri oluşturacak, Pazartesi günü ise Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli ve Burdur hatlarında yağışlar yeniden etkili olmaya devam edecek.