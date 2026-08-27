Trend Galeri Trend Yaşam Hafta sonu planları iptal! MGM uyardı: Hava durumu tersine dönüyor! Kavurucu sıcaklara gök gürültülü sağanak molası! Şemsiyelerinizi hazır edin

Hafta sonu planları iptal! MGM uyardı: Hava durumu tersine dönüyor! Kavurucu sıcaklara gök gürültülü sağanak molası! Şemsiyelerinizi hazır edin

Türkiye'yi günlerdir esir alan ve yer yer 41 derecelere kadar ulaşarak nefes aldıran kavurucu yaz sıcakları, yerini ani, sert ve şiddetli bir serinliğe bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son dakika uyarı haritalarına göre; yurdu yakıp kavuran güneş, Cuma gününden itibaren Marmara'dan Karadeniz'e, Ege'den İç Anadolu'ya kadar geniş bir coğrafyayı esir alacak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlara teslim oluyor. Sıcaklıkların bir anda hızla çakılacağı ve Cumartesi günü dışarıda yapılan tüm açık hava planlarını adeta suya düşürecek bu ani hava değişimi öncesi uzmanlar uyarıyor: Şemsiyesiz ve ceketsiz sokağa çıkmayın! İşte il il beklenen şiddetli yağışın rotası ve o kritik saatler...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 27.08.2026 09:22 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 09:29
Hafta sonu planları iptal! MGM uyardı: Hava durumu tersine dönüyor! Kavurucu sıcaklara gök gürültülü sağanak molası! Şemsiyelerinizi hazır edin

Perşembe günü Türkiye genelinde adeta kavurucu bir sıcaklık hakim olacak. Özellikle Ege Bölgesi'nde Aydın'da sıcaklıkların 41 dereceyi bulması, güneyde ise Antalya'nın 39 derece ile kavrulması bekleniyor. Sabahın ilk saatlerinde ülke genelinde bol güneşli, pırıl pırıl bir hava etkili olurken, öğle saatlerine doğru özellikle batı ve güney kıyılarımızda aşırı sıcaklık uyarıları kendini gösteriyor.

Hafta sonu planları iptal! MGM uyardı: Hava durumu tersine dönüyor! Kavurucu sıcaklara gök gürültülü sağanak molası! Şemsiyelerinizi hazır edin

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT: TERMOMETRELER 41 DERECEYİ GÖRECEK!

Uzmanlar öğle saatlerinde güneşin en tepede olduğu anlarda bunaltıcı sıcaklardan kaçınılması gerektiğinin altını çizerken; Edirne, Kırklareli ve Doğu Karadeniz (Trabzon, Rize, Artvin) çevrelerinde aynı saatlerde yerel sağanak geçişleri sürpriz yapabilir.

Hafta sonu planları iptal! MGM uyardı: Hava durumu tersine dönüyor! Kavurucu sıcaklara gök gürültülü sağanak molası! Şemsiyelerinizi hazır edin

Akşam ve gece saatlerine gelindiğinde ise yağışlar sadece Doğu Karadeniz'in sahil kesimlerinde etkisini sürdürürken, yurdun büyük bir bölümü oldukça sakin ve bulutsuz bir gece geçirecek.

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Hafta sonu planları iptal! MGM uyardı: Hava durumu tersine dönüyor! Kavurucu sıcaklara gök gürültülü sağanak molası! Şemsiyelerinizi hazır edin

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Üç büyükşehirde ikamet eden vatandaşlar için önümüzdeki 5 gün tam bir hava değişimi maratonuna sahne olacak. İstanbul'da Perşembe günü 31 derece olan hava sıcaklığı, Cuma ve Cumartesi günleri gök gürültülü sağanak yağışla birlikte 28-29 derecelere kadar düşerek İstanbullulara serin bir nefes aldıracak; Pazar ve Pazartesi ise yağış yerini parçalı bulutlu ve 30-31 derecelik sıcaklıklara bırakacak.

Hafta sonu planları iptal! MGM uyardı: Hava durumu tersine dönüyor! Kavurucu sıcaklara gök gürültülü sağanak molası! Şemsiyelerinizi hazır edin

Ankara'da Perşembe günü 31 derece olan termometreler, Cuma ve Cumartesi günü kuvvetli yağışın etkisiyle 25 dereceye kadar çakılacak ve başkentliler hafta sonu adeta erken bir sonbahar serinliği yaşayacak. İzmir'de ise Perşembe günü 37 dereceyi bulan kavurucu sıcaklıklar, Cuma günü kısa süreli yerel yağış geçişleriyle 31 dereceye gerilese de hafta sonundan itibaren tekrar güneşli ve 33-35 derece bandındaki sıcak günlerine geri dönecek.

Hafta sonu planları iptal! MGM uyardı: Hava durumu tersine dönüyor! Kavurucu sıcaklara gök gürültülü sağanak molası! Şemsiyelerinizi hazır edin

HAFTA SONU PLAN YAPANLAR HÜSRANA UĞRAYABİLİR: CUMA GÜNÜ TÜRKİYE'Yİ NELER BEKLİYOR?

Mevsim normallerinin üzerindeki bunaltıcı havanın ardından asıl büyük değişim Cuma günü başlıyor. Perşembe gününün o yakıcı güneşi, Cuma günü yerini hızla genişleyen, gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak. İstanbul, Ankara, Marmara'nın geneli, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri bir anda bu yağış dalgasının etkisi altına girerek serinleyecek.

Hafta sonu planları iptal! MGM uyardı: Hava durumu tersine dönüyor! Kavurucu sıcaklara gök gürültülü sağanak molası! Şemsiyelerinizi hazır edin

Hafta sonu için dışarıda plan yapanlar dikkat; Cumartesi günü de bu yağışlı sistem Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve İç Ege bölgelerinde etkisini sürdürmeye devam edecek. Bu ani ve güçlü hava değişimiyle birlikte termometrelerde de gözle görülür bir rahatlama yaşanacak.

Hafta sonu planları iptal! MGM uyardı: Hava durumu tersine dönüyor! Kavurucu sıcaklara gök gürültülü sağanak molası! Şemsiyelerinizi hazır edin

TOPLAM KAÇ İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR? İŞTE İL İL SAĞANAK BEKLENEN BÖLGELER

Meteoroloji'nin haritalı verilerine göre Cuma ve Cumartesi günleri Türkiye genelinde 60'tan fazla ilde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Marmara'da İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik ve Balıkesir; İç Anadolu'da Ankara, Eskişehir, Konya, Çankırı, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Kayseri sağanak yağışın en etkili olacağı merkezler arasında yer alıyor. Karadeniz'de Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Çorum, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin genelinde kuvvetli yağışlar görülürken; Ege'de Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Manisa ve Denizli, Akdeniz'de Isparta, Burdur, Kahramanmaraş, Mersin ve Adana'nın iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan sağanak yağışın doğrudan tesiri altına girecek.

Hafta sonu planları iptal! MGM uyardı: Hava durumu tersine dönüyor! Kavurucu sıcaklara gök gürültülü sağanak molası! Şemsiyelerinizi hazır edin

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK? GÜNEŞ GERİ DÖNÜYOR MU?

Pazar gününe gelindiğinde yağışlı sistem batıdan yavaş yavaş çekilirken, Karadeniz Bölgesi ve doğu kesimlerimizde yağışlar inatla devam edecek. Pazartesi sendromunu atlatmaya çalıştığımız yeni haftanın ilk gününde ise Türkiye'nin çok büyük bir bölümü yağışlı ve kapalı havayı üzerinden atarak tekrar güneşli günlere "merhaba" diyecek; yağışlar sadece Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerine hapsolacak. Hafta sonu dışarı çıkmadan önce mutlaka şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın!

Hafta sonu planları iptal! MGM uyardı: Hava durumu tersine dönüyor! Kavurucu sıcaklara gök gürültülü sağanak molası! Şemsiyelerinizi hazır edin

MGM 5 GÜNLÜK YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI!

27 AĞUSTOS 2026, PERŞEMBE

Türkiye genelinde oldukça sıcak bir havanın hakim olduğu görülüyor. Özellikle güney ve güneydoğu kesimlerde sıcaklıklar 40 derece ve üzerine (örneğin 41 dereceye) kadar çıkıyor. Ege ve Akdeniz kıyıları ile İç Anadolu çoğunlukla güneşli ve parçalı bulutlu iken; Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu ve Trakya'nın kuzeybatı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Hafta sonu planları iptal! MGM uyardı: Hava durumu tersine dönüyor! Kavurucu sıcaklara gök gürültülü sağanak molası! Şemsiyelerinizi hazır edin

28 AĞUSTOS 2026, CUMA

Yağışlı sistemin etki alanını genişlettiği bir gün yaşanıyor. Marmara Bölgesi, Karadeniz hattının geneli, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun birçok noktasında gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaya başlıyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise güneşli ve parçalı bulutlu hava devam ederken, yüksek sıcaklıklar bu bölgelerde etkisini sürdürüyor.

Hafta sonu planları iptal! MGM uyardı: Hava durumu tersine dönüyor! Kavurucu sıcaklara gök gürültülü sağanak molası! Şemsiyelerinizi hazır edin

29 AĞUSTOS 2026, CUMARTESİ

Hafta sonunun ilk gününde gök gürültülü sağanak yağışların yurdun çok büyük bir bölümüne yayıldığı görülüyor. Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde yağışlı hava hakim. Sadece Kıyı Ege, Kıyı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde hava güneşli ve parçalı bulutlu kalıyor. Yağışlarla birlikte genel sıcaklıklarda bir miktar düşüş gözlemleniyor.

Hafta sonu planları iptal! MGM uyardı: Hava durumu tersine dönüyor! Kavurucu sıcaklara gök gürültülü sağanak molası! Şemsiyelerinizi hazır edin

30 AĞUSTOS 2026, PAZAR

Yağışlı sistem batı bölgelerinden doğuya doğru kaymaya başlıyor. Marmara ve Ege bölgeleri ağırlıklı olarak yağışlı havanın etkisinden çıkarak parçalı bulutlu ve güneşli bir havaya kavuşuyor. Buna karşın Karadeniz, İç Anadolu'nun büyük bölümü, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor.

Hafta sonu planları iptal! MGM uyardı: Hava durumu tersine dönüyor! Kavurucu sıcaklara gök gürültülü sağanak molası! Şemsiyelerinizi hazır edin

31 AĞUSTOS 2026, PAZARTESİ

Yeni haftanın ilk gününde yağışlar büyük oranda etki alanını daraltıyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar sadece Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun genelinde sınırlı kalıyor. Yurdun geri kalanında (Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu) güneşli ve az bulutlu bir havanın yeniden hakim olduğu görülüyor.

Hafta sonu planları iptal! MGM uyardı: Hava durumu tersine dönüyor! Kavurucu sıcaklara gök gürültülü sağanak molası! Şemsiyelerinizi hazır edin

BUGN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH (06:00-12:00)

Sabah saatlerinde Türkiye genelinde büyük ölçüde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakimdir. Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde çoğunlukla güneşli bir gökyüzü görülürken, kuzeydoğu kesimlerde hava durumu farklılaşmaktadır. Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars ve Gümüşhane çevrelerinde güne gök gürültülü sağanak yağışlarla başlanacağı tahmin edilmektedir.

Hafta sonu planları iptal! MGM uyardı: Hava durumu tersine dönüyor! Kavurucu sıcaklara gök gürültülü sağanak molası! Şemsiyelerinizi hazır edin

ÖĞLE (12:00-18:00)

Öğle saatlerine gelindiğinde, kuzeydoğudaki yağışlı sistem etki alanını batıya ve güneye doğru genişleterek Samsun, Ordu, Giresun ve Erzurum'u da içine alacak şekilde gök gürültülü sağanak yağışlara neden olmaktadır. Aynı zaman diliminde yurdun kuzeybatısında, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde de yeni bir gök gürültülü sağanak yağış sistemi başlarken; güneyde Burdur, Antalya ve Mersin çevrelerinde hafif yağış geçişleri görülmektedir. Ayrıca bu saatlerde Ege Bölgesi'nin iç kesimleri (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar çevresi) ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde (Diyarbakır, Batman, Mardin çevresi) aşırı sıcaklık uyarıları dikkat çekmektedir. Yurdun geri kalanı ise güneşli ve parçalı bulutlu olmaya devam etmektedir.

Hafta sonu planları iptal! MGM uyardı: Hava durumu tersine dönüyor! Kavurucu sıcaklara gök gürültülü sağanak molası! Şemsiyelerinizi hazır edin

AKŞAM (18:00-24:00)

Akşam saatlerinde hava koşulları ülke genelinde sakinleşmeye başlamaktadır. Öğle saatlerinde haritada yer alan aşırı sıcaklık uyarıları ile güney ve kuzeybatıdaki yağışlar etkisini yitirmiştir. Gök gürültülü sağanak yağışlar sadece Karadeniz'in doğusunda daralarak Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde etkisini sürdürmektedir. Yurdun geri kalanında ise parçalı bulutlu ve açık bir hava gözlemlenmektedir.

Hafta sonu planları iptal! MGM uyardı: Hava durumu tersine dönüyor! Kavurucu sıcaklara gök gürültülü sağanak molası! Şemsiyelerinizi hazır edin

GECE (00:00-06:00)

Cuma gününün ilk saatlerinde, gece yarısından sabaha kadar olan dilimde yağışlı sistemin etki alanı minimuma inmektedir. Haritaya göre sadece Rize çevresinde gök gürültülü sağanak yağış devam etmektedir. Türkiye'nin diğer tüm bölgelerinde havanın oldukça sakin, açık veya az bulutlu olduğu görülmektedir.

Hafta sonu planları iptal! MGM uyardı: Hava durumu tersine dönüyor! Kavurucu sıcaklara gök gürültülü sağanak molası! Şemsiyelerinizi hazır edin

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu planları iptal! MGM uyardı: Hava durumu tersine dönüyor! Kavurucu sıcaklara gök gürültülü sağanak molası! Şemsiyelerinizi hazır edin

İL İL HAVA DURUMU...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batısı parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hafta sonu planları iptal! MGM uyardı: Hava durumu tersine dönüyor! Kavurucu sıcaklara gök gürültülü sağanak molası! Şemsiyelerinizi hazır edin

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

Hafta sonu planları iptal! MGM uyardı: Hava durumu tersine dönüyor! Kavurucu sıcaklara gök gürültülü sağanak molası! Şemsiyelerinizi hazır edin

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BURDUR °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

Hafta sonu planları iptal! MGM uyardı: Hava durumu tersine dönüyor! Kavurucu sıcaklara gök gürültülü sağanak molası! Şemsiyelerinizi hazır edin

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu,

Hafta sonu planları iptal! MGM uyardı: Hava durumu tersine dönüyor! Kavurucu sıcaklara gök gürültülü sağanak molası! Şemsiyelerinizi hazır edin

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Hafta sonu planları iptal! MGM uyardı: Hava durumu tersine dönüyor! Kavurucu sıcaklara gök gürültülü sağanak molası! Şemsiyelerinizi hazır edin

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, °C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı