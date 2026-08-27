Hafta sonu planları iptal! MGM uyardı: Hava durumu tersine dönüyor! Kavurucu sıcaklara gök gürültülü sağanak molası! Şemsiyelerinizi hazır edin

ÖĞLE (12:00-18:00)

Öğle saatlerine gelindiğinde, kuzeydoğudaki yağışlı sistem etki alanını batıya ve güneye doğru genişleterek Samsun, Ordu, Giresun ve Erzurum'u da içine alacak şekilde gök gürültülü sağanak yağışlara neden olmaktadır. Aynı zaman diliminde yurdun kuzeybatısında, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde de yeni bir gök gürültülü sağanak yağış sistemi başlarken; güneyde Burdur, Antalya ve Mersin çevrelerinde hafif yağış geçişleri görülmektedir. Ayrıca bu saatlerde Ege Bölgesi'nin iç kesimleri (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar çevresi) ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde (Diyarbakır, Batman, Mardin çevresi) aşırı sıcaklık uyarıları dikkat çekmektedir. Yurdun geri kalanı ise güneşli ve parçalı bulutlu olmaya devam etmektedir.