Hafta sonu planları iptal! MGM uyardı: Hava durumu tersine dönüyor! Kavurucu sıcaklara gök gürültülü sağanak molası! Şemsiyelerinizi hazır edin

TOPLAM KAÇ İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR? İŞTE İL İL SAĞANAK BEKLENEN BÖLGELER
Meteoroloji'nin haritalı verilerine göre Cuma ve Cumartesi günleri Türkiye genelinde 60'tan fazla ilde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Marmara'da İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik ve Balıkesir; İç Anadolu'da Ankara, Eskişehir, Konya, Çankırı, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Kayseri sağanak yağışın en etkili olacağı merkezler arasında yer alıyor. Karadeniz'de Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Çorum, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin genelinde kuvvetli yağışlar görülürken; Ege'de Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Manisa ve Denizli, Akdeniz'de Isparta, Burdur, Kahramanmaraş, Mersin ve Adana'nın iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan sağanak yağışın doğrudan tesiri altına girecek.