Hangi Padişah Daha Zengin? İşte Osmanlı’nın 15 Büyük Sultanı

5. III. MEHMED



Eğri Seferi'nde kazandığı büyük zaferle hem prestij hem de önemli miktarda ganimet elde etti. Saltanatı kısa sürmüş olsa da, bu sefer sırasında ele geçirilen kaleler ve savaş ganimetleri hazineye ciddi bir katkı sağladı. Annesi Safiye Sultan'ın da devlet işlerinde ve ekonomik kararlarda etkili olduğu bir dönemde tahtta bulundu. Cülus sırasında on dokuz kardeşini tahtın tehlikesine karşı boğdurtmasıyla da tarihe geçen padişah, döneminin mali kaynaklarını büyük ölçüde merkezi otoriteyi güçlendirmek için kullandı.