Hangi Türk boyundan geliyorsunuz? İşte Türklerin soy ağacı listesi ve il il dağılımları

Tarih boyunca coğrafi konumumuzda pek çok Türk devleti yaşadı. Osmanlı, Göktürk, Selçuklu gibi büyük Türk devletleri, imparatorluk seviyesine ulaştı. Bugün ise yaşadığımız Anadolu coğrafyasında Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına yerleşen Türk boyları hakkında detaylı çalışmalar mevcut. Öte yandan, bugün bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına yerleşen Türk boyları hakkında detaylı bir çalışmanın sonucu ortaya çıktı. İl il vatandaşların hangi boylara mensup olduğu sık sık merak ediliyor. Peki siz hangi Türk boyuna mensupsunuz? İşte Türklerin soy ağacı listesi ve il il dağılımları...