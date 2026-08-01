Haritada var ama gerçek olduğuna kimse inanmıyor: Rüzgar estikçe ortaya çıkan manzara ağızları açık bırakıyor!

ÇÖL İLE OKYANUSUN GERÇEKÜSTÜ DANSI

Dünyanın dört bir yanından gezginleri ve fotoğrafçıları kendine çechen bu büyüleyici alanda, gökyüzünün ve lagünlerin maviliği beyaz kumlarla kusursuz bir tezat oluşturuyor. Rüzgar estikçe tepeler kayıyor, göllerin şekli değişiyor ve ziyaretçiler her gün tamamen farklı bir coğrafyaya uyanıyor.