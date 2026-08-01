Trend
Galeri
Trend Yaşam
Haritada var ama gerçek olduğuna kimse inanmıyor: Rüzgar estikçe ortaya çıkan manzara ağızları açık bırakıyor!
Haritada var ama gerçek olduğuna kimse inanmıyor: Rüzgar estikçe ortaya çıkan manzara ağızları açık bırakıyor!
Çöl denince akla gelen sonsuz sıcaklık ve çorak arazileri unutun. Brezilya'da bulunan ve Portekizce "yatak çarşafları" anlamına gelen bu büyüleyici coğrafya, rüzgarın her esişinde çehresi tamamen değişen, kurağın ortasında masmavi göletlerle kaplanan yapısıyla görenleri büyülüyor.
Giriş Tarihi: 01.08.2026 15:29
Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 15:31