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Haritada var ama gerçek olduğuna kimse inanmıyor: Rüzgar estikçe ortaya çıkan manzara ağızları açık bırakıyor!

Çöl denince akla gelen sonsuz sıcaklık ve çorak arazileri unutun. Brezilya'da bulunan ve Portekizce "yatak çarşafları" anlamına gelen bu büyüleyici coğrafya, rüzgarın her esişinde çehresi tamamen değişen, kurağın ortasında masmavi göletlerle kaplanan yapısıyla görenleri büyülüyor.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 01.08.2026 15:29 Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 15:31
Haritada var ama gerçek olduğuna kimse inanmıyor: Rüzgar estikçe ortaya çıkan manzara ağızları açık bırakıyor!

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Maranhão eyaletinde yer alan Lençóis Maranhenses Milli Parkı, sıradan bir çöl haritasında görebileceğiniz türden bir yer değil. Havadan bakıldığında devasa bembeyaz çarşaflar gibi dalgalanan bu kum denizi, rüzgarın ritmiyle birlikte büyüleyici bir dönüşüme uğruyor.

Haritada var ama gerçek olduğuna kimse inanmıyor: Rüzgar estikçe ortaya çıkan manzara ağızları açık bırakıyor!

BREZİLYA'NIN GİZEMLİ VAHALARI

Mevsim değişip güçlü okyanus rüzgarları yön değiştirdiğinde, bembeyaz kum tepelerinin arasında beliren turkuaz göletlere inanmak neredeyse imkansız hale geliyor. Bölgenin geçirdiği bu sürreal değişim, modern bilimin bile hayranlıkla incelediği nadir doğa olayları arasında gösteriliyor.

Haritada var ama gerçek olduğuna kimse inanmıyor: Rüzgar estikçe ortaya çıkan manzara ağızları açık bırakıyor!

YAĞMUR VE RÜZGARIN MUAZZAM İŞ BİRLİĞİ
Bölgeyi dünyadaki diğer tüm çöllerden ayıran en temel fark, aldığı yüksek yıllık yağış miktarı. Yılın ilk aylarında düşen tropikal yağmurlar, alttaki geçirimsiz kayaç tabakası nedeniyle yer altına süzülemiyor.

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Haritada var ama gerçek olduğuna kimse inanmıyor: Rüzgar estikçe ortaya çıkan manzara ağızları açık bırakıyor!

Devasa Beyaz Kum Tepeleri: Rüzgarın etkisiyle sürekli yer değiştiren ve her gün farklı bir form kazanan bembeyaz tepeler.

Haritada var ama gerçek olduğuna kimse inanmıyor: Rüzgar estikçe ortaya çıkan manzara ağızları açık bırakıyor!

Geçici Turkuaz Göletler: Yağmur sularının rüzgarın şekillendirdiği vadilerde birikmesiyle oluşan, sıcaklığı ve berraklığıyla büyüleyen tatlı su gölleri.

Haritada var ama gerçek olduğuna kimse inanmıyor: Rüzgar estikçe ortaya çıkan manzara ağızları açık bırakıyor!

Gizemli Canlılar: Göletler oluştuktan hemen sonra, kurak sezonda yumurtalarını çamurun altına gömen ve suların gelmesiyle canlanan tatlı su balıkları çölün ortasında belirmeye başlıyor.

Haritada var ama gerçek olduğuna kimse inanmıyor: Rüzgar estikçe ortaya çıkan manzara ağızları açık bırakıyor!

ÇÖL İLE OKYANUSUN GERÇEKÜSTÜ DANSI
Dünyanın dört bir yanından gezginleri ve fotoğrafçıları kendine çechen bu büyüleyici alanda, gökyüzünün ve lagünlerin maviliği beyaz kumlarla kusursuz bir tezat oluşturuyor. Rüzgar estikçe tepeler kayıyor, göllerin şekli değişiyor ve ziyaretçiler her gün tamamen farklı bir coğrafyaya uyanıyor.

Haritada var ama gerçek olduğuna kimse inanmıyor: Rüzgar estikçe ortaya çıkan manzara ağızları açık bırakıyor!

NE ZAMAN GİTMELİ?

Yılın sadece belirli aylarında (Ocak ve Temmuz arası) gözlemlenebilen bu doğa olayı, kurak döneme girildiğinde göletlerin buharlaşmasıyla tekrar yerini ıssız bir kum denizine bırakıyor.

Kuraklık ve suyun, rüzgarın orkestra şefliğinde buluştuğu Lençóis Maranhenses; doğanın insan aklını zorlayan en muazzam görsel şovlarından biri olarak kabul ediliyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör