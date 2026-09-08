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Haritadan tamamen silinecekler! Yapay zeka çizdi: İşte 2100 yılında su ve çamurun yutacağı 13 şehir

Küresel ısınmanın hızlanmasıyla deniz seviyeleri alarm veriyor. Yapay zeka, bilimsel verilere dayanarak 74 yıl sonra kısmen ya da tamamen sular altında kalacak 13 metropolün geleceğini çizdi. Okyanusların yutacağı o şehirlerin arasında nereler var?

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 08.09.2026 15:35
Haritadan tamamen silinecekler! Yapay zeka çizdi: İşte 2100 yılında su ve çamurun yutacağı 13 şehir
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Dünyanın dört bir yanındaki kıyı şehirleri için tehlike çanları artık çok daha yüksek sesle çalıyor. İklim bilimcilerin hazırladığı son raporlar, okyanus sularının 2100 yılına kadar tehlikeli boyutlara ulaşacağını ve bildiğimiz dünya haritasını tamamen değiştireceğini kanıtlıyor. Bu kritik bilimsel uyarılardan yola çıkan yapay zeka, felaketin görsel bir simülasyonunu yaratarak 74 yıl sonrasına ışık tuttu.

Haritadan tamamen silinecekler! Yapay zeka çizdi: İşte 2100 yılında su ve çamurun yutacağı 13 şehir

Milyonların yaşadığı popüler şehirler, amansız bir su ve çamur yığınına teslim olarak adeta birer hayalet kente dönüşecek. Peki, suların yükselmesiyle kısmen veya tamamen yok olacak dünyanın en ikonik 13 şehri hangileri? İşte haritadan silinmeye hazırlanan o kentler...

Haritadan tamamen silinecekler! Yapay zeka çizdi: İşte 2100 yılında su ve çamurun yutacağı 13 şehir

1. CAKARTA

Endonezya'nın eski başkenti Cakarta, yeraltı suyunun aşırı çekilmesi yüzünden yılda 20 santimetreye kadar çöküyor. Bu yüzden hükümet başkenti Nusantara'ya taşıyor

Haritadan tamamen silinecekler! Yapay zeka çizdi: İşte 2100 yılında su ve çamurun yutacağı 13 şehir

2. VENEDİK

Venedik'i tehdit eden tek şey deniz seviyesi değil: şehir kendi ağırlığıyla da her yıl yaklaşık 2 milimetre çöküyor. Tuzlu su, tarihi binaların temellerini içten içe eritiyor.

Haritadan tamamen silinecekler! Yapay zeka çizdi: İşte 2100 yılında su ve çamurun yutacağı 13 şehir

3. MİAMİ

Bilim insanlarına göre 2060'a kadar Miami'nin yüzde 60'ı su altında kalabilir. Sebep sadece deniz seviyesi değil şehrin yeraltı suyu doğrudan denizle bağlantılı olduğu için klasik set/baraj sistemleriyle korunması da neredeyse imkansız.

Haritadan tamamen silinecekler! Yapay zeka çizdi: İşte 2100 yılında su ve çamurun yutacağı 13 şehir

4. YENİ ORLEANS

Şehir zaten deniz seviyesinin altında kurulu, bu yüzden risk listelerinin başında geliyor. Fransız Mahallesi'nin tarihi balkonlu binaları, yapay zekaya göre gelecekte suyun üzerinde adacıklar gibi kalabilir."

Haritadan tamamen silinecekler! Yapay zeka çizdi: İşte 2100 yılında su ve çamurun yutacağı 13 şehir

5. BANGKOK

Uzmanlara göre 2050'ye kadar Bangkok'un tamamı yıllık sel riskiyle karşı karşıya kalacak. Muson yağmurlarının şiddetlenmesi, altın tapınaklarıyla ünlü başkenti bu şekilde bir su şehrine çevirebilir."

Haritadan tamamen silinecekler! Yapay zeka çizdi: İşte 2100 yılında su ve çamurun yutacağı 13 şehir

6. HO CHİ MİNH

"Şehrin 2019'da yılda 16,2 milimetre hızla çöktüğü tespit edildi. Vietnam'ın güneyindeki geniş bataklık arazi üzerine kurulu olması, Ho Chi Minh'i bu tabloda gördüğünüz gibi bir kanal şehrine dönüştürebilir."

Haritadan tamamen silinecekler! Yapay zeka çizdi: İşte 2100 yılında su ve çamurun yutacağı 13 şehir

7. AMSTERDAM/ROTTERDAM

Hollanda asırlardır set, baraj ve bent sistemleriyle denizle mücadele ediyor. Ama uzmanlara göre bu savunma sistemleri önümüzdeki yıllarda ciddi bir sınav verecek.

Haritadan tamamen silinecekler! Yapay zeka çizdi: İşte 2100 yılında su ve çamurun yutacağı 13 şehir

8. LAGOS

Nijerya'nın ekonomik kalbi Lagos'ta yoğun ve plansız yapılaşma, kıyı erozyonunu hızlandırıyor. Milyonlarca insanın yaşadığı bu kıyı şehri, savunmasız altyapısı yüzünden risk listesinin üst sıralarında.

Haritadan tamamen silinecekler! Yapay zeka çizdi: İşte 2100 yılında su ve çamurun yutacağı 13 şehir

9. İSKENDERİYE

Akdeniz'den gelen yükselme dalgaları, antik dönemden kalma bu tarihi liman kentini tehdit ediyor. Binlerce yıllık tarih ile iklim krizinin geleceği burada yapay zeka aracılığıyla yan yana geliyor.

Haritadan tamamen silinecekler! Yapay zeka çizdi: İşte 2100 yılında su ve çamurun yutacağı 13 şehir

10. ŞANGAY

Çin'in en zengin şehirlerinden biri olmasına rağmen Şangay, 100 yıldan uzun süredir çamura batma sorunu yaşıyor. Dev nüfusu ve ekonomik gücüyle bu risk, küresel ticareti de doğrudan etkileyebilir.

Haritadan tamamen silinecekler! Yapay zeka çizdi: İşte 2100 yılında su ve çamurun yutacağı 13 şehir

11. TUVALU

Bu Pasifik ada ülkesinin ortalama yüksekliği sadece 2 metre. Deniz seviyesi mevcut hızda yükselmeye devam ederse, 2050-2100 arasında ülkenin büyük bölümü tamamen haritadan silinebilir.

Haritadan tamamen silinecekler! Yapay zeka çizdi: İşte 2100 yılında su ve çamurun yutacağı 13 şehir

12. MALDİVLER

Dünyanın en popüler balayı destinasyonlarından biri olan Maldivler için tahminler iç karartıcı: 2050'ye kadar adaların yaklaşık yüzde 80'i yaşanmaz hale gelebilir.

Haritadan tamamen silinecekler! Yapay zeka çizdi: İşte 2100 yılında su ve çamurun yutacağı 13 şehir

13. PETERBOROUGH

Kuzey Denizi'ne dökülen Nene Nehri'nin taşması, İngiltere'nin sakin kırsal bölgesi Cambridgeshire'ı geniş çaplı etkileyebilir. Tarım arazileri ve küçük yerleşimler bu senaryoda bataklığa dönüşüyor.

PEKİ DÜNYANIN EN GÜVENLİ ŞEHİRLERİ HANGİLERİ?

Haritadan tamamen silinecekler! Yapay zeka çizdi: İşte 2100 yılında su ve çamurun yutacağı 13 şehir

Yeni bir şehre taşınmak ya da huzurlu bir tatil planlamak isteyenler için güvenlik her zaman ilk sırada yer alıyor. CEOWORLD dergisinin yayımladığı 2025 Güvenlik Endeksi, küresel ölçekte dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu.

Türkiye'nin öne çıkan kentlerinin de dev metropolleri geride bıraktığı listede, yaşam kalitesi ve güvenlik verileri yeniden şekillendi.

Haritadan tamamen silinecekler! Yapay zeka çizdi: İşte 2100 yılında su ve çamurun yutacağı 13 şehir

Dünyanın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu

Listenin bir numarasında 97,73 puanla Abu Dabi yer alırken, onu Taipei ve Doha takip etti. Ancak asıl sürpriz, Avrupa'nın birçok popüler başkentini geride bırakan Türk şehirlerinden geldi.

Haritadan tamamen silinecekler! Yapay zeka çizdi: İşte 2100 yılında su ve çamurun yutacağı 13 şehir

Türkiye'nin Gururu: İki Şehrimiz Listede!

Listede Türkiye'den dikkat çeken bir başarı var! Türkiye genelinde güvenliğiyle bilinen şehirlerimiz dünya devlerini geride bıraktı.

Yüksek güvenlik puanları sadece düşük suç oranlarına değil; gelişmiş güvenlik altyapısına dayanıyor.

Haritadan tamamen silinecekler! Yapay zeka çizdi: İşte 2100 yılında su ve çamurun yutacağı 13 şehir

Avrupa'dan Kimler Var?

İlk 10'da Körfez ülkelerinin ağırlığı hissedilse de Avrupa'dan Lahey, Bern ve Münih güven tazeleyerek üst sıralardaki yerini aldı.

Haritadan tamamen silinecekler! Yapay zeka çizdi: İşte 2100 yılında su ve çamurun yutacağı 13 şehir

Güvenlik endeksleri ve suç istatistiklerine göre, şu anda dünyanın en güvenli şehirleri aşağıda yer alıyor.

İşte şehir, ülke ve güvenlik puanını içeren o liste;

Haritadan tamamen silinecekler! Yapay zeka çizdi: İşte 2100 yılında su ve çamurun yutacağı 13 şehir

1 - Abu Dabi - Birleşik Arap Emirlikleri - 97.73

Haritadan tamamen silinecekler! Yapay zeka çizdi: İşte 2100 yılında su ve çamurun yutacağı 13 şehir
2 - Taipei - Tayvan - 97.5
Haritadan tamamen silinecekler! Yapay zeka çizdi: İşte 2100 yılında su ve çamurun yutacağı 13 şehir
3 - Doha - Katar - 97.35
Haritadan tamamen silinecekler! Yapay zeka çizdi: İşte 2100 yılında su ve çamurun yutacağı 13 şehir
4 - Ajman - Birleşik Arap Emirlikleri - 97.04
Haritadan tamamen silinecekler! Yapay zeka çizdi: İşte 2100 yılında su ve çamurun yutacağı 13 şehir
5 - Dubai - Birleşik Arap Emirlikleri - 97.03