Haritadan tamamen silinecekler! Yapay zeka çizdi: İşte 2100 yılında su ve çamurun yutacağı 13 şehir

Dünyanın dört bir yanındaki kıyı şehirleri için tehlike çanları artık çok daha yüksek sesle çalıyor. İklim bilimcilerin hazırladığı son raporlar, okyanus sularının 2100 yılına kadar tehlikeli boyutlara ulaşacağını ve bildiğimiz dünya haritasını tamamen değiştireceğini kanıtlıyor. Bu kritik bilimsel uyarılardan yola çıkan yapay zeka, felaketin görsel bir simülasyonunu yaratarak 74 yıl sonrasına ışık tuttu.