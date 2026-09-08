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Haritadan tamamen silinecekler! Yapay zeka çizdi: İşte 2100 yılında su ve çamurun yutacağı 13 şehir
Haritadan tamamen silinecekler! Yapay zeka çizdi: İşte 2100 yılında su ve çamurun yutacağı 13 şehir
Küresel ısınmanın hızlanmasıyla deniz seviyeleri alarm veriyor. Yapay zeka, bilimsel verilere dayanarak 74 yıl sonra kısmen ya da tamamen sular altında kalacak 13 metropolün geleceğini çizdi. Okyanusların yutacağı o şehirlerin arasında nereler var?
Giriş Tarihi: 08.09.2026 15:35